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E-kitap satışları yüzde 20 azaldı: E-kitap rüzgarı kesiliyor mu?

Kitapseverler arasındaki ''Elektronik kitap mı fiziksel kitap mı?'' tartışması halen sürüyor ancak elektonik kitap satışlarındaki düşüşler, bu kitapların geleceği hakkında endişelendiriyor.
2 yıl
4,6b
1
64
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elektronik kitaplar, okuyucunun çok fazla yük taşımadan istediği her yerde pek çok aynı anda kitaba ulaşabilmesi olanağıyla ön plana çıkmış ve e-kitap okuyucuların da çeşitlenmesiyle birlikte kitapseverlerin ilgi odağı haline gelmişti. Kitapseverleri ikiye ayıran elektronik kitaplar, bazı okurlar tarafından gerçek kitabın yerini tutmadığı ve kitap okuma huzuru vermediği nedeniyle eleştirilirken bazıları ise bu kitapların çok daha kullanışlı ve ulaşılabilir olduğunu savunmuştu ancak son raporlar elektronik kitapların arkasına aldığı rüzgarın dinmeye başladığını gösteriyor.


 
İngiltere Yayıncılar Birliği'nin açıkladığı son verilere göre geçtiğimiz yıl İngiltere'de satılan elektronik kitap sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 17 azalırken aynı dönemde satılan fiziksel kitap ve dergilerin sayısında yüzde 7'lik bir artış görülüyor. Birlik Genel Sekreteri Stephen Lotinga'ya göre bu düşüşün temel nedeni insanların günlük hayatta cep telefonları, televizyonlar ve bilgisayarları kullanırken yeterince ekran ışığına maruz kalmaları ve kitapları bir kaçış yolu olarak görmeleri. 



Lotinga, elektronik kitap hayalinin bittiğini söyleyemeyeceğini ancak yüzde 17'lik düşüşün okurların net kararlar aldığını gösterdiğini dile getirdi. Elektronik kitap yayıncılığı için benzer bir düşüş ABD'de de yaşandı. 2016'nın ilk dokuz ayında elektronik kitap sayışı bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.7 azalırken aynı dönemde ciltli kitapların satışında yüzde 4.1, ciltsiz kitapların satışında ise yüzde 7.5'lik artış gözlemlendi. 


Türkiye'de Durum Nasıl? 

Ülkemiz için satış alanında net veriler olmasa da TÜİK'in uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerine göre 2016'da elektronik yayımlanan kitap sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 57 azaldı. Aynı dönemde yayımlanan fiziksel kitapların sayısında yüzde 3.5'lik bir düşüş olduğunu göz önünde bulundurursak elektronik kitaplara yönelik ilginin azaldığı sonucunu çıkarabiliriz. 



Uzmanlara göre ülkemizdeki ilgi düşüşünün temel nedeni elektronik kitap fiyatlarının gerçek kitaplara göre çok cazip olmaması ve elektronik kitap okuyucuları fiyatlarının halen istenilen seviyelere düşmemiş oluşu. Bununla birlikte okurların istediği bütün kitapların elektronik kitap platformlarında satılmaması da bu kitaplara yönelik ilgiyi azaltıyor. 


http://money.cnn.com/2017/04/27/media/ebooks-sales-real-books/ Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen CaBr2
CaBr2

Satışların azalması normal, bu pc, televizyon, telefon gibi bir şey değil. Aldığın ürünü senelerce hiç bir upgrade derdi olmadan kullanabiliyorsun. Nedeni de en tepesinden en alt modeline kadar hepsi aynı işlevi görüyor.

2 senedir kindle kullanıyorum, bundan sonra da zorunda kalmadıkça normal kitap okuyacağımı sanmıyorum.

Yazıda bahsi geçen, satışı azalmış olan ürünler tablet formundaki e-kitap okuyucular değil, bu okuyucularda okunan e-kitap'lar. Bu yapılan yorum ve bu yorumun çok beğeni alması bizlerin aslında kitap okumadığımızın, hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da manevi içeriğin değil maddi görünenin derdinde bir toplum olduğumuzun açık göstergesi. Nasrettin Hocanın kürkünden bu yana değişen hiçbirşey yok yani.

Yanlış anladı isem, bu yorumu yapan ve beğenenler bir kitabı alıp onu yıllar boyu defalarca bıkmadan usanmadan okuyorlarsa konu bambaşka bir boyuta çoktan kaçmış demektir. Bu durum en üst düzey bilim insalarını bile aşar.
CaBr2Satışların azalması normal, bu pc, televizyon, telefon gibi bir şey değil. Aldığın ürünü senelerce hiç bir upgrade derdi olmadan ku...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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CaBr2 2 yıl
Satışların azalması normal, bu pc, televizyon, telefon gibi bir şey değil. Aldığın ürünü senelerce hiç bir upgrade derdi olmadan kullanabiliyorsun. Nedeni de en tepesinden en alt modeline kadar hepsi aynı işlevi görüyor.
2 senedir kindle kullanıyorum, bundan sonra da zorunda kalmadıkça normal kitap okuyacağımı sanmıyorum.
Satışların azalması normal, bu pc, televizyon, telefon gibi bir şey değil. Aldığın ürünü senelerce hiç bir upgrade derdi olmadan kullanabiliyorsun. Nedeni de en...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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WaylandIZMIR 2 yıl
Şu ana kadar 150 tane kadar kitap okudum ve bunların hepsi basılı kitaptı. Kitabın kokusu olması lazım, kitabı elimde tutmam lazım, yapraklarını çevirmem lazım. Bir tane bile e-kitap okumadım, okumamda. Ömrüm boyunca basılı kitap okumaya devam edeceğim
Şu ana kadar 150 tane kadar kitap okudum ve bunların hepsi basılı kitaptı. Kitabın kokusu olması lazım, kitabı elimde tutmam lazım, yapraklarını çevirmem lazım....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Tensi 6 ay
E kitap cok daha kullanisli. Tasimasi kolay, arka aydinlatmasi olan ve font buyuklugu ayarlanabilen cihazlarla rahat kullanilabilirlik sunuyor. Ama ac gozlu firmalar maliyetleri cok dusmesine ragmen basili kitap fiyati istiyorlar hala. Devlet zaten buldugu her yerde dayadigi gibi burada da vergiyi misliyle dayamis durumda. Insanlar da enayi olmamak icin gidip basili kitap aliyor. Ayrica mesleki ya da uzmanlik gerektiren kitaplarin cogu e kitap olarak yayimlanmiyor.
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fth1907 2 yıl
E-book ve readerlar benim gibi sürekli taşımak zorunda olanlar için büyük nimet. Daha önce kindle almıştım. Ancak maalesef kindle da orjinal yayın bulunmuyor. Ben direk cihaza indirebileyim istiyordum. Bu sene kobo yu aldım ve internet olan her yerde kitap satın alıp adam gibi okuyabiliyorum. Ancak sürekli evde olan biri olsam normal kitap tercih ederdim. Hatta şu anda cihazda olan kitapları fiziksel haliyle tekrar alıp evde tutmayı planlıyorum. Çocuklara en güzel miras. Ayrıca bu tarz cihazların göz falan yorduğu yok. Hatta karanlıkta kendi ışıklandırması olduğundan normal kitaptan daha rahat okunuyor.
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pUnduli 2 yıl
Okuduğu iki tane kaydırık roman olan adamların "kitap kokusu duymam lazım, selülozu yalamam lazım, mürekkebi içmem lazım" geyiği baymadı mı sene bilmem kaç olmuş?
Eğer okuduğum kitaplar e-ink ile adam gibi görüntülense ( PDF olunca sapıtıyor hepsi maalesef ) bir dakika durmam e-booka geçerim. Maalesef tablete el mahkum, gerçekten iyi bir nedeni olmayan kimse hikaye anlatmasın o yüzden.
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KolonyaAdam 2 yıl pUnduli
E-Book kullanmıyor olmamızın bir sebebi de zaten iki tane kıytırık roman okumuyor olmamız.Tabi siz tanımadığınız insanlar hakkında bu kadar rahat rahat fikir yürütebildiğinize göre boşuna okumuşsunuz belli ki
Kitap okumadan önce terbiyelenmek gerekli
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Umutcan 2 yıl
İster beğenilsin ister beğenilmesin gelecek bu yönde. Gelecekte cihazda depolamaya bile gerek kalmayacak,
tüm kütüphaneler cloud üzerinde tutulacak ve wikipedia gibi kitaba anında erişim sağlanacak. Şu an bile istanbul b.b.
kütüphanesindeki birçok arşivi elektronik ortama taşımaya uğraşıyor.
Bu işi taneyle kitap satarak değil geniş bir kütüphaneden aylık cüzi ücret alarak çözebilirler tıpkı spotify vs. gibi.
Yatırım imkanım olsa ABD'de yaşasam bu tip bir platform kurardım sanırım.
Eski ile büyümüş insanlar bunu yadırgayacak elbette, kağıt varken okuyucu mu olur diye... Ama gelecek nesiller
bununla büyüyeceği için yadırganmayacak. Hayatı kolaylaştıran birşey sonuçta. E-ink gibi bir teknoloji ile
aydınlatmalı ekranlardaki göz yorulması da yaşanmıyor zaten hali hazırda.
Beğenilmeme sebebi bence şu an bir geçiş dönemi olması ve normal basılı kitapla sanal kopyasının aynı fiyata satılıyor oluşu.
Birisinin piyasaya atılıp ben e-kitap sektörünü geliştireceğim demesine bakıyor iş.
Doğal olarak bu geçiş döneminde insanlar aynı fiyata basılı olanı tercih edecektir.
Ama gelecekte çocuklarımız sırtında 5 kilo yük taşımayacak buna eminim.
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Cehalete aşık, okur yazarlığa düşmanlıktan prim yapan başka adreslere bırakın böyle yönlendirici soruları.
E-kitapların rüzgarı kesilse ne olacak? Sazlıktan ot toplayıp papirüse mi yazacağız? Çin'den ipek ithâl edip üstüne mi dokuyacağız harfleri? Dosyaları, kitapları kürekle, el arabasıyla mı taşıyacağız? Azıcık kafa...
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Dovahkiin 2 yıl
Aynı argümanlar oyunlar, filmler, müzikler için de vardı. Böyle alıp kutusunu açıp koklayacaktın raflara dizecektin falan filan. Aynı şekilde orda da dijitalin fiyat avantajı ilk dönemde yoktu. Sonra steam, itunes, fizy, netflix gibi servisler geldi ve sonuç ortada.
Birisi demiş 10000 kitabın cebinde olması ne kazandırır. Valla bana gayet de yığınla para, yer ve vakit(kitabı arama, baskısını bekleme vs.) kazandırdı. Yabancı dilde kitap okumayı seviyorsan, basılı olarak hayal bile edemeyeceğin çeşitlilik elinin altında.
E-ink ekran, kitapta nasılsa öyle gösteriyor. Hatta yazı boyutunu ayarlayabildiğin için çok daha az göz yoruyor. O argüman da tamamen boş.
Teknolojiye direnmeyin.
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KolonyaAdam 2 yıl Dovahkiin
Yığınla para demişsin, e-kitapları internetten kitap indirme ve para vermeme amacı güderek kullanıyorsan zaten diyecek birşey yok.Sayenizde kitap endüstrisi ihya oldu
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camel paketindeki camel 2 yıl
klasik romanlar dışında ya da cidden konusunu beğendim romanlar dışında pdf kitap okurum.Kitaplar günümüzde çok pahalılaştı ama buna doğru orantılı olarak içindeki içerik kötüleşti hele popüler kültür kitapları kesinlikle 1 kuruş vermem dikkatimi çektiyse pdf okurum
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circassian_60 2 yıl
Ordan okumam, burdan okumazsam olmuyor... Okuyun arkadaşlar nereden olursa olsun okuyun, kim nasıl isterse öyle okusun ama yeter ki okusun.
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istemsizhareket 2 yıl
Basılı kitap 18 lira ebook 15 lira. Ne anladık ki? Ebook amacı zaten ucuza kitap satışı değil mi. Sonuçta dijital olan bir şeyi sonsuz kere çoğaltabilirsin. Tıpkı iTunes dan 99 cente parça almak gibi 9 liraya ebook alsak ne güzel olurdu.
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aeson01 2 yıl
Bence büyük bir kesim kitabı sevsin veya okumuş olmak için okusun elinin altındaki o kitabı görmek istiyor. Bittikten sonra rafta görüp kişisel olarak tatmin oluyor. Veya bazıları ne kadar çok kitap dizerse o kadar çok egosunu tatmin edeceğini hissediyor. İnstagramda denk geldiğim bazı kitap sayfalarında her gün kitaplıkların fotoğrafı paylaşılıyor. Eminim o tabloyu gören birçok insan da "bendede olmalı" hissiyle satın almalara başlıyor. Şimdi bu noktada dilerseniz yüzlerce kitabı e-kitap olarak okumuş olun haliyle bir kitaplık görüntüsü veremezsiniz. Sanki o kadar kitabı okuduğunuzu bir yandan da insanlara kanıtlamak zorundaymışsınız gibi bir şekilde sunmanız gerek. Tabi satışların düşmesine birçok şey neden olmuş olabilir ama bence buda bir etkendir.
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