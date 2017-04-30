E-kitap satışları yüzde 20 azaldı: E-kitap rüzgarı kesiliyor mu?

Elektronik kitaplar, okuyucunun çok fazla yük taşımadan istediği her yerde pek çok aynı anda kitaba ulaşabilmesi olanağıyla ön plana çıkmış ve e-kitap okuyucuların da çeşitlenmesiyle birlikte kitapseverlerin ilgi odağı haline gelmişti. Kitapseverleri ikiye ayıran elektronik kitaplar, bazı okurlar tarafından gerçek kitabın yerini tutmadığı ve kitap okuma huzuru vermediği nedeniyle eleştirilirken bazıları ise bu kitapların çok daha kullanışlı ve ulaşılabilir olduğunu savunmuştu ancak son raporlar elektronik kitapların arkasına aldığı rüzgarın dinmeye başladığını gösteriyor.





İngiltere Yayıncılar Birliği'nin açıkladığı son verilere göre geçtiğimiz yıl İngiltere'de satılan elektronik kitap sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 17 azalırken aynı dönemde satılan fiziksel kitap ve dergilerin sayısında yüzde 7'lik bir artış görülüyor. Birlik Genel Sekreteri Stephen Lotinga'ya göre bu düşüşün temel nedeni insanların günlük hayatta cep telefonları, televizyonlar ve bilgisayarları kullanırken yeterince ekran ışığına maruz kalmaları ve kitapları bir kaçış yolu olarak görmeleri.









Lotinga, elektronik kitap hayalinin bittiğini söyleyemeyeceğini ancak yüzde 17'lik düşüşün okurların net kararlar aldığını gösterdiğini dile getirdi. Elektronik kitap yayıncılığı için benzer bir düşüş ABD'de de yaşandı. 2016'nın ilk dokuz ayında elektronik kitap sayışı bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.7 azalırken aynı dönemde ciltli kitapların satışında yüzde 4.1, ciltsiz kitapların satışında ise yüzde 7.5'lik artış gözlemlendi.





Türkiye'de Durum Nasıl?

Ülkemiz için satış alanında net veriler olmasa da TÜİK'in uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistiklerine göre 2016'da elektronik yayımlanan kitap sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 57 azaldı. Aynı dönemde yayımlanan fiziksel kitapların sayısında yüzde 3.5'lik bir düşüş olduğunu göz önünde bulundurursak elektronik kitaplara yönelik ilginin azaldığı sonucunu çıkarabiliriz.









Uzmanlara göre ülkemizdeki ilgi düşüşünün temel nedeni elektronik kitap fiyatlarının gerçek kitaplara göre çok cazip olmaması ve elektronik kitap okuyucuları fiyatlarının halen istenilen seviyelere düşmemiş oluşu. Bununla birlikte okurların istediği bütün kitapların elektronik kitap platformlarında satılmaması da bu kitaplara yönelik ilgiyi azaltıyor.

http://money.cnn.com/2017/04/27/media/ebooks-sales-real-books/