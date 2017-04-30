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Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor

Kaliforniya’da sürücüsüz otomobil testleri gerçekleştiren Apple ve Tesla, eyaletin uyguladığı kanunlarda bazı değişimler olması için başvuru yaptı. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple ve Tesla, sürücüsüz otomobil testlerinde bazı değişiklikler yapılması adına Department of Motor Vehicles’a (DMV) başvurdu. Eğer şirketlerin başvurusu kabul edilirse, yakın zamanda Kaliforniya yollarında direksiyonu olmayan sürücüsüz otomobiller dolaşabilecek.
Kaliforniya’da sürücüsüz otomobil teknolojilerinin testlerini gerçekleştirme izni bulunan teknoloji devlerinden Apple, DMV’nin şirketlere daha açık test raporları sunmasını da istiyor. Şirketin "daha açık" raporlar talep etmesinin arkasında, test sırasında sürücüsüz otomobilin neden sürücü tarafından kontrol edildiğini anlayabilme amacı bulunuyor. Apple, bazı durumlarda (örneğin sistemdeki sorunun çözülmesi adına otomobilin kontrolünün sürücüde olması gibi) otomobilin kontrolünün sürücü tarafından sağlanmasının rapora dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyor ve bunların yapılması durumunda daha sağlıklı verilere ulaşabileceğini iddia ediyor.

Apple ve Tesla’nın DMV’den istekleri bununla da sınırlı değil. Şirketler, DMV’den ağır araçları test edebilmek adına izin almaya çalışıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi her iki şirket de bu izinle Kaliforniya yollarında sürücüsüz kamyonları denemeyi amaçlıyorlar.

Waymo da başvuruda bulundu

Google’ı bünyesinde barındıran Alphabet’in sürücüsüz otomobil bölümü Waymo da DMV’ye başvuru yaptı.. Waymo, DMV’ye sunulan yeni ceza tasarısının reddedilmesi talebinde bulundu. Bu yasaya göre kazaya karışan herhangi bir sürücüsüz otomobil hata payına sahip olmasa da suçlanabilecek ve suçlama otomobil üreticisine de yöneltilebilecek.


https://www.engadget.com/2017/04/29/apple-tesla-california-self-driving-car-test-policy-change/ Yorum Yaz
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aykut467 2 yıl en beğenilen
gelsinler testlerini Türkiye'de yapsınlar bizde insansız araç kullanımı serbest
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kadirirdem 2 yıl
Haklılar gerekenler yapılmalı,Hiç uğraşmasınlar bizde denesinler.
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OverClocK1ng 2 yıl
Zaten yolda bir sürü insansız araç dolaşıyor. İçinde birileri oturuyor oluyor, görüyorum ama insan göremiyorum..
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NitroNos 2 yıl
Türkiye'de insansız araç kullanımı test yapılırsa ve sorunsuz bir şekilde testleri geçerse diğer ülkelerde test yapmaya bile gerek kalmadan satışına başlanabilir.
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aykut467 2 yıl en beğenilen
gelsinler testlerini Türkiye'de yapsınlar bizde insansız araç kullanımı serbest
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