Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor

Apple ve Tesla, sürücüsüz otomobil testlerinde bazı değişiklikler yapılması adına Department of Motor Vehicles’a (DMV) başvurdu. Eğer şirketlerin başvurusu kabul edilirse, yakın zamanda Kaliforniya yollarında direksiyonu olmayan sürücüsüz otomobiller dolaşabilecek.

Kaliforniya’da sürücüsüz otomobil teknolojilerinin testlerini gerçekleştirme izni bulunan teknoloji devlerinden Apple, DMV’nin şirketlere daha açık test raporları sunmasını da istiyor. Şirketin "daha açık" raporlar talep etmesinin arkasında, test sırasında sürücüsüz otomobilin neden sürücü tarafından kontrol edildiğini anlayabilme amacı bulunuyor. Apple, bazı durumlarda (örneğin sistemdeki sorunun çözülmesi adına otomobilin kontrolünün sürücüde olması gibi) otomobilin kontrolünün sürücü tarafından sağlanmasının rapora dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyor ve bunların yapılması durumunda daha sağlıklı verilere ulaşabileceğini iddia ediyor.

Apple ve Tesla’nın DMV’den istekleri bununla da sınırlı değil. Şirketler, DMV’den ağır araçları test edebilmek adına izin almaya çalışıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi her iki şirket de bu izinle Kaliforniya yollarında sürücüsüz kamyonları denemeyi amaçlıyorlar.

Waymo da başvuruda bulundu

Google’ı bünyesinde barındıran Alphabet’in sürücüsüz otomobil bölümü Waymo da DMV’ye başvuru yaptı.. Waymo, DMV’ye sunulan yeni ceza tasarısının reddedilmesi talebinde bulundu. Bu yasaya göre kazaya karışan herhangi bir sürücüsüz otomobil hata payına sahip olmasa da suçlanabilecek ve suçlama otomobil üreticisine de yöneltilebilecek.

https://www.engadget.com/2017/04/29/apple-tesla-california-self-driving-car-test-policy-change/