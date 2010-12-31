Ekran kartı üreticisi Galaxy, SSD pazarına giriyor

Özel tasarımlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Galaxy, kendi markasını taşıyan yeni nesil SSD'lerle depolama pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Entegre grafik özellikli işlemcilerle birlikte özellikle yüksek hacimli satışların yapıldığı giriş seviyesinde daralma yaşanması beklenirken, ekran kartı üreticilerinin farklı segmentlere adım atması da bekleniyordu. Galaxy için bu gelişmenin ne derece etkili olduğu henüz bilinmese de firma, düşen üretim maliyetleriyle birlikte 2011'de daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşması beklenen SSD pazarında dört yeni model ile adım atmaya hazırlanıyor. 2.5-inç boyutunda olan NAND Flash tabanlı SATA-II sürücüler, Windows 7 TRIM desteği de sunuyorlar.

Hangi kontrolcüyü kullanıyor, depolama için hangi tip NAND flash çiplerine yer veriliyor gibi bazı detaylar henüz açıklanmasa da, yeni sürücülerin 240MB/saniye seviyesinde okuma ve 215MB/saniye seviyesinde yazma hızlarını desteklediği ve 64MB büyüklüğünde ön bellekle donatıldıkları bildiriliyor. 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere, yukarıda da belirttiğimiz gibi en azından ilk etapta dört model ile pazara giriş yapmayı planlayan Galaxy'nin, SSD sürücülerini yeni yılda pazara sunması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.