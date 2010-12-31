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Ekran kartı üreticisi Galaxy, SSD pazarına giriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
12
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Galaxy, kendi markasını taşıyan yeni nesil SSD'lerle depolama pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Entegre grafik özellikli işlemcilerle birlikte özellikle yüksek hacimli satışların yapıldığı giriş seviyesinde daralma yaşanması beklenirken, ekran kartı üreticilerinin farklı segmentlere adım atması da bekleniyordu. Galaxy için bu gelişmenin ne derece etkili olduğu henüz bilinmese de firma, düşen üretim maliyetleriyle birlikte 2011'de daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşması beklenen SSD pazarında dört yeni model ile adım atmaya hazırlanıyor. 2.5-inç boyutunda olan NAND Flash tabanlı SATA-II sürücüler, Windows 7 TRIM desteği de sunuyorlar.

Hangi kontrolcüyü kullanıyor, depolama için hangi tip NAND flash çiplerine yer veriliyor gibi bazı detaylar henüz açıklanmasa da, yeni sürücülerin 240MB/saniye seviyesinde okuma ve 215MB/saniye seviyesinde yazma hızlarını desteklediği ve 64MB büyüklüğünde ön bellekle donatıldıkları bildiriliyor. 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere, yukarıda da belirttiğimiz gibi en azından ilk etapta dört model ile pazara giriş yapmayı planlayan Galaxy'nin, SSD sürücülerini yeni yılda pazara sunması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Arda* 7 yıl
Çarşıya pazara her firma giriyor,rekabet olup fiyatlar düşsün de biz de SSDyi tadalım
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celalcaner2 7 yıl
Geçen sene bir büyük firma ram üretimini bırakıp sadece ssd üreteceğini söylemişti.(OCZ mi Corsair mi başka birşey mi hatırlayamadım)

Demek ki kar çokmuş bu işte...
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JoeyBane 7 yıl
Pazarda rekabeti her zaman sevmişimdir. Fiyatları doğrultusunda seçim yapılabilecek bir marka.
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Batuist 8 yıl
disk üreticilerinden çok disk üretmeyen üreticilerin ssdlerini görüyoruz.. herhalde bu ssdler wd, seagate gibi firmalara kalsaydı çoktan ssd üretimini durdurup sadece hdd üretirlerdi.. ayıp olmasın diye bir iki tane kurumsal müşteri için ssd modellerinden başka da çözümleri yok.. adamlar koca fabrikayı çöpe atmak istemiyor haklı olarak.. ne olcak o kadar döner plak üretim platformları, ssd yaygınlaşırsa hiçbir işe yaramayacak.. at sermayeyi çöpe.. doğal olarak hiç girmiyorlar bu ssd işine.. gidebildiği yere kadar da girmeyecekler...
1 Yanıt Yanıtla +3
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celalcaner2 7 yıl Batuist
Batuist

disk üreticilerinden çok disk üretmeyen üreticilerin ssdlerini görüyoruz.. herhalde bu ssdler wd, seagate gibi firmalara kalsaydı çoktan ssd üretimini durdurup sadece hdd üretirlerdi.. ayıp olmasın diye bir iki tane kurumsal müşteri için ssd modellerinden başka da çözümleri yok.. adamlar koca fabrikayı çöpe atmak istemiyor haklı olarak.. ne olcak o kadar döner plak üretim platformları, ssd yaygınlaşırsa hiçbir işe yaramayacak.. at sermayeyi çöpe.. doğal olarak hiç girmiyorlar bu ssd işine.. gidebildiği yere kadar da girmeyecekler...

önemli bir nokta hocam



Gelecek ssdde, önümüzdeki 10 yıl içinde hdd den daha ucuz olursa şaşırmam
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acbold 8 yıl
mekanik diskler artık yetmiyor.hele leptop kullancısı iseniz,stres resmen.load oluyor bide deli ediyor insanı... artık ssd leri beklemekten başka çaremiz yokken,üreticilern artması iyi olucak,ne kadar çok üretim olursada, chip üretimine yatırım artacaktır.ama en önemlisi bu olacak şeylerin en kısa sürede son kullanıcıya yansıması...hayırlısı artık.
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ghost recon advanced 8 yıl
bu ssd ler biraz daha ucuzlasa peynir ekmek gibi satılır diğer diskler çok yavaş kalıyor okuma ve yazma olayında ancak raid 0 yapmak gerekiyor ssd lere biraz yetişmek için ama uğraşması zor
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NeloAngelo 8 yıl
ekran kartlarını zor buluyoruz ssdlerini hiç bulamayız türkiyede artık
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Process64 8 yıl
Güzel bir gelişme, umarım fiyatı uygun olur da iki arada bi'derede kalanlar da SSD'ye geçerler.
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Zeytinbey 8 yıl
İlginç bir gelişme...
Ekran kartlarında yurtdışı fiyatlarının nispeten daha uygun olduğunu bildiğimiz bir firma...
Bakalım teknik özellikleri ve fiyatı ile de dikkat çekebilecek mi...
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Reddemon35 8 yıl
Pazardaki yeni oyuncuların artması güzel olabilir ama aönemli olan pazardaki
Chip üreticilerinin artarak maliyetleri aşağı çekmesi olacaktır. Söz konusu firma pazara sadece renk katacak. Keşke Chip üretimi yapan bir Fab açabilseydi.
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