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Ekranı tuval gibi kullanabileceğiniz 3Doodler uygulaması yayınlandı

Artık akıllı telefon veya tabletinizin ekranını zemin gibi kullanarak 3Doodler baskı kalemi ile 3 boyutlu parçalar oluşturabileceksiniz. Üstelik farklı projelerin tarifleri de yer alıyor.
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Cep Tel Aksesuarları
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Haber Editörü
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2013 yılında çocuklara yönelik kalem tipi yazıcı ile 3D yazıcı trendine yeni bir bakış açısı katan 3Doodler, Kickstarter üzerinde rekor kırarak hayata geçmişti. WobbleWorks girişimi 3Doodler projesini farklı dokunuşlarla bugüne kadar getirdi.

3Doodler uygulaması neler sunuyor?

Girişimin son hamlesi uygulama tarafında oldu. Henüz yayınlanan 3Doodler uygulaması telefonun ekranını tuval gibi kullanarak farklı yapılar inşa etmenizi sağlıyor. Daha önce herhangi bir yüzeyde 3D yapılar oluşturmaya başlayabiliyordunuz.

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Uygulamanın avantajı ekran üzerinde eğitici demolarla daha iyi yapılar ortaya çıkarmanızı sağlıyor oluşu. Uygulama 10 farklı yapı örneği detaylı olarak anlatılıyor. Sonraki dönemde daha fazla baskı projesi uygulamaya eklenecek. Ayrıca pek çok başlangıç çizimi ile kendi fikirlerinizi oluşturabileceksiniz.

Elbette uygulamayı kullanabilmek için 3Doodler başlangıç veya uzman seti edinmek gerek. Bunların fiyatı yüksek olduğu için alternatif ürünlere de bakılabilir.

 

Ekranı tuval gibi kullanabileceğiniz 3Doodler uygulaması yayınlandı
Tam Boyutta Gör

WobbleWorks girişimi eğitim tarafında da etkili. Dünya çapında 8000 sınıfta 3Doodler ile 3D çizim eğitimleri veriliyor. Firma eğiticilere ve öğrencilere doğrudan 3Doodler tedariği yapıyor. Ayrıca EDU Learning Packs paketleri de satışa sunulmuş durumda.

Diğer taraftan etkileşimi arttırmak için iki baskı paketi daha duyuruldu. RoboSumo Activity Kit seti savaş robotları basabileceğiniz malzemeler ve motorlar barındırıyor. Fiyatı 25$. AlphaDoods Character Kit ise hareketli aksiyon figürleri basabileceğiniz malzemelere sahip. Fiyatı ise 20$.

 

https://newatlas.com/wobbleworks-3doodler-app/58464/ Yorum Yaz
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