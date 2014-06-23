El kullanımına uygun yeni X-Ray cihazı MINI Z, güvenlik güçlerine büyük kolaylık vaat ediyor

Yasa dışı objelerin bulunması için kullanılan X-Ray cihazları, bildiğiniz gibi genelde sabit olarak konumlandırılıyor, hareketli geliştirilen versiyonları ise büyük kamyonların arkasında taşınıyor. Bu sorunu çözmek isteyen Amerikan Bilim ve Mühendislik ya da kısa adıyla AS&E şirketi, MINI Z ismini verdiği yeni X-Ray cihazıyla tarama sürecini her noktaya taşıyabiliyor.

Z Backscatter adı verilen teknoloji sayesinde otomobillerin, uçakların ya da kişilerin taşıdıkları farklı zararlı objelerin taranması noktasında görev alan MINI Z, elde kullanılabiliyor olmasıyla öne çıkıyor ve bu sayede her türlü noktada (Örneğin, tren, uçak, gemi ya da otomobil gibi alanlarda) aktif olarak kullanılabilecek bir alternatif sunuyor. Plastik silah, uyuşturucu, seramik bıçak ve patlayıcı gibi maddeleri, yakında bulunan dizüstü ya da tablet bilgisayar gibi ürünler üzerinden gösteren taşınabilir X-Ray cihazı MINI Z, kullanım sürecini de burada yer alan interaktif internet sitesiyle gözler önüne seriyor.

50,000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtilen MINI Z hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/airport-security-gets-handheld-with-z-backscatter-gun-23334759/