Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

El kullanımına uygun yeni X-Ray cihazı MINI Z, güvenlik güçlerine büyük kolaylık vaat ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,6b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
El kullanımına uygun yeni X-Ray cihazı MINI Z, güvenlik güçlerine büyük kolaylık vaat ediyor
Yasa dışı objelerin bulunması için kullanılan X-Ray cihazları, bildiğiniz gibi genelde sabit olarak konumlandırılıyor, hareketli geliştirilen versiyonları ise büyük kamyonların arkasında taşınıyor. Bu sorunu çözmek isteyen Amerikan Bilim ve Mühendislik ya da kısa adıyla AS&E şirketi, MINI Z ismini verdiği yeni X-Ray cihazıyla tarama sürecini her noktaya taşıyabiliyor.
Z Backscatter adı verilen teknoloji sayesinde otomobillerin, uçakların ya da kişilerin taşıdıkları farklı zararlı objelerin taranması noktasında görev alan MINI Z, elde kullanılabiliyor olmasıyla öne çıkıyor ve bu sayede her türlü noktada (Örneğin, tren, uçak, gemi ya da otomobil gibi alanlarda) aktif olarak kullanılabilecek bir alternatif sunuyor. Plastik silah, uyuşturucu, seramik bıçak ve patlayıcı gibi maddeleri, yakında bulunan dizüstü ya da tablet bilgisayar gibi ürünler üzerinden gösteren taşınabilir X-Ray cihazı MINI Z, kullanım sürecini de burada yer alan interaktif internet sitesiyle gözler önüne seriyor.
50,000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtilen MINI Z hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
El kullanımına uygun yeni X-Ray cihazı MINI Z, güvenlik güçlerine büyük kolaylık vaat ediyor

http://www.slashgear.com/airport-security-gets-handheld-with-z-backscatter-gun-23334759/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gece772 5 yıl en beğenilen
Cihazın sitesi güzel
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stalker(1979) 5 yıl
Güvenlik sektörü için gerçekten çok büyük kolaylık olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
URANYUM-92 5 yıl
Türkiyeye ne zaman gelir acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl en beğenilen
Cihazın sitesi güzel
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 23 Haziran 5 yıl Samsung Galaxy Tab S Ailesi lanse edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!
DonanımHaber
Android Q güncellemesi alacak Huawei
DonanımHaber
Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three
Bölüm Sonu Canavarı
Turkey5 CS:GO Takımı Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu:
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM ORTAK
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim