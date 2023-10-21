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    Anlık Bildirim

    Google, Play Store dışından yüklenen APK dosyalarını tarayacak

    Google, güvenliği artırmak için Play Store dışından indirilen uygulamaları tarayacak. Şirketin kullanacağı sistem yapay zeka destekli olacak.                    
    Google, Play Store dışından yüklenen APK dosyalarını tarayacak Tam Boyutta Gör
    Google, Play Protect'e Android uygulamalarının gerçek zamanlı taranma özelliğini ekledi. Şirkete göre artık kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların mobil cihazlarına sızması daha zor olacak.

    Play Protect, istenmeyen veya kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan bir platform ve günde 125 milyara kadar tarama gerçekleştiriyor. Koruma sistemi, Google Play Store'dan indirilen uygulamaların yanı sıra üçüncü taraf kaynaklardan indirilen APK dosyalarını da kontrol edecek.

    Kullanıcıya iki seçenek sunulacak

    Bundan böyle Play Protect, üçüncü taraf marketlerden yüklenmeye çalışılan uygulamaları tarayacak ve şüpheli bir şey tespit ederse, kullanıcıyı bu konuda bilgilendirerek uygulamanın yüklenmesini engelleyecek. Google, tarama motoru arayüzünün ekran görüntülerini bile yayınladı ve görüntülere bakılacak olursa, kullanıcının yalnızca iki seçeneği olacak: "Uygulamayı tara" veya "Uygulamayı yükleme".

    Google, Play Store dışından yüklenen APK dosyalarını tarayacak Tam Boyutta Gör
    Tarama tamamlandıktan sonra ise Google, o uygulamanın neden yüklenmediğine dair bir neden sunacak. Yeni güvenlik özelliği şu anda Hindistan'da kullanıma sunuluyor ve diğer ülkelerde de kademeli olarak yayınlanacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    sağ kulaklıktan ses gelmiyor ghosting olmayan monitör erikli mi iğneada mi borsada günlük 500 tl kazanmak wow oyunu kaçıncı bölümde bitiyor

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