Google, Play Store dışından yüklenen APK dosyalarını tarayacak

Play Protect, istenmeyen veya kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan bir platform ve günde 125 milyara kadar tarama gerçekleştiriyor. Koruma sistemi, Google Play Store'dan indirilen uygulamaların yanı sıra üçüncü taraf kaynaklardan indirilen APK dosyalarını da kontrol edecek.
Kullanıcıya iki seçenek sunulacak
Bundan böyle Play Protect, üçüncü taraf marketlerden yüklenmeye çalışılan uygulamaları tarayacak ve şüpheli bir şey tespit ederse, kullanıcıyı bu konuda bilgilendirerek uygulamanın yüklenmesini engelleyecek. Google, tarama motoru arayüzünün ekran görüntülerini bile yayınladı ve görüntülere bakılacak olursa, kullanıcının yalnızca iki seçeneği olacak: "Uygulamayı tara" veya "Uygulamayı yükleme".Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.