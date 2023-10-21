Tam Boyutta Gör Google, Play Protect'e Android uygulamalarının gerçek zamanlı taranma özelliğini ekledi. Şirkete göre artık kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların mobil cihazlarına sızması daha zor olacak.

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Play Protect, istenmeyen veya kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan bir platform ve günde 125 milyara kadar tarama gerçekleştiriyor. Koruma sistemi, Google Play Store'dan indirilen uygulamaların yanı sıra üçüncü taraf kaynaklardan indirilen APK dosyalarını da kontrol edecek.

Kullanıcıya iki seçenek sunulacak

Bundan böyle Play Protect, üçüncü taraf marketlerden yüklenmeye çalışılan uygulamaları tarayacak ve şüpheli bir şey tespit ederse, kullanıcıyı bu konuda bilgilendirerek uygulamanın yüklenmesini engelleyecek. Google, tarama motoru arayüzünün ekran görüntülerini bile yayınladı ve görüntülere bakılacak olursa, kullanıcının yalnızca iki seçeneği olacak: "Uygulamayı tara" veya "Uygulamayı yükleme".

Tam Boyutta Gör Tarama tamamlandıktan sonra ise Google, o uygulamanın neden yüklenmediğine dair bir neden sunacak. Yeni güvenlik özelliği şu anda Hindistan'da kullanıma sunuluyor ve diğer ülkelerde de kademeli olarak yayınlanacak.

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Google, Play Store dışından yüklenen APK dosyalarını tarayacak