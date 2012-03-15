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Elecom, projeksiyon klavyesini sergiledi: TK-PBL042BK

7 yıl
19,1b
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21
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Elecom, projeksiyon klavyesini sergiledi: TK-PBL042BK
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Japonya merkezli Elecom firması, ağırlıklı olarak Android OS / iOS destekli akıllı telefonlar, tabletler için hazırlanan projeksiyon klavyesi TK-PBL042BK'yı sergiledi.
75 mm uzunluğunda, 38 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında ve şarj edilebilir pil hariç 77 gram ağırlığında dizayn edilen klavyeyi kullanabilmek için düz bi zemin bulmanız yeteli. Akıllı telefonunuz veya tabletinize Bluetooth aacılığıyla bağlanan klavyenin pili tam şarj durumunda aralıksız 2 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Pili USB bağlantısı ile şaj edilebilen klavye bilgisayarlarla da uyumlu.
Elecom, TK-PBL042BK'yı nisan ayı başına doğu 352$'dan Japonya'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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Nephertiti 7 yıl en beğenilen
14 EYLÜL 2004

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Siemens SX1 in lazer klavyesi.

İşin garip yanı o zaman boyutu daha küçükmüş. Aradan bu kadar zaman geçmiş bu teknoloji aktif olarak kullanılmıyor ve fiyatı da 352$. 8 sene önce daha ucuzdu diye hatırlıyorum.


14 EYLÜL 2004Siemens SX1 in lazer klavyesi.İşin garip yanı o zaman boyutu ...
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Pardus Linux 7 yıl
Artık hayallerdeki konsept cihazlar birer birer herçek olmaya başladı teknolji bayağı hızlı gelşiyor bakalım daha neler göreceğiz...
Aşağıdaki cihazın gerçek olmaması için pek bir neden kalmadı sanırım oysa ilk gördüğümde hayranlıkla seyretmiştim...
Artık hayallerdeki konsept cihazlar birer birer herçek olmaya başladı teknolji bayağı hızlı gelşiyor bakalım daha neler göreceğiz...Aşağıdaki cihazın gerçe...
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tanreall 7 yıl
6-7 yıl önce böyle bir teknolojiden bahsedilmişti zaten ve görselleri yayınlanmıştı. Akıllı cihazların dokunmatik performansı çok iyi artık ve böyle fantastik ürünlere gerek kalmadığını düşünüyorum.
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alp0007 7 yıl
Birde üstten üç boyutlu projeksiyon ekran olsa halimdeki pc olur.
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El_domingo 7 yıl
deal extreme de ne zamandır buna benze bi cihaz satılıyor...
dealextreme.com/...
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createemir 7 yıl
Çok para..
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Rainbow6 7 yıl
bu urun yeni degil daha 2 ay once benim arkadas aldi bundan 150 dolara hatta ben alma ne bu boyle ufacik alet 150 dolar diye papalamistim ama dinlemedi ( tabi ayni markami onu bilmiyorum )
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vidoko 7 yıl
iki gün sonra bunların çin malları da çıkar hemde cüz i bir fiyata inş.
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aziz77 7 yıl
daha neler görecez...
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carman 7 yıl
bu tarz bir cihaz vardı ve bundan daha ucuzdu
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alpa07 7 yıl
Adamlar yapıyor abi
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turbo-powwer 7 yıl
Ellerinde daha neler neler var da sürmüyorlar piyasaya...
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celalcaner2 7 yıl
zaten 150 dolar civarı yurtdışından alınabilir bir ürün. burda teknnoloji üretme yok birşey yok neden eski teknoloji bu kadar pahalı?
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