Elecom, projeksiyon klavyesini sergiledi: TK-PBL042BK

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Japonya merkezli Elecom firması, ağırlıklı olarak Android OS / iOS destekli akıllı telefonlar, tabletler için hazırlanan projeksiyon klavyesi TK-PBL042BK'yı sergiledi.
75 mm uzunluğunda, 38 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında ve şarj edilebilir pil hariç 77 gram ağırlığında dizayn edilen klavyeyi kullanabilmek için düz bi zemin bulmanız yeteli. Akıllı telefonunuz veya tabletinize Bluetooth aacılığıyla bağlanan klavyenin pili tam şarj durumunda aralıksız 2 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Pili USB bağlantısı ile şaj edilebilen klavye bilgisayarlarla da uyumlu.
Elecom, TK-PBL042BK'yı nisan ayı başına doğu 352$'dan Japonya'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.
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Siemens SX1 in lazer klavyesi.
İşin garip yanı o zaman boyutu daha küçükmüş. Aradan bu kadar zaman geçmiş bu teknoloji aktif olarak kullanılmıyor ve fiyatı da 352$. 8 sene önce daha ucuzdu diye hatırlıyorum.
Aşağıdaki cihazın gerçek olmaması için pek bir neden kalmadı sanırım oysa ilk gördüğümde hayranlıkla seyretmiştim...