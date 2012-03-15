Elecom, projeksiyon klavyesini sergiledi: TK-PBL042BK

Japonya merkezli Elecom firması, ağırlıklı olarak Android OS / iOS destekli akıllı telefonlar, tabletler için hazırlanan projeksiyon klavyesi TK-PBL042BK'yı sergiledi.

75 mm uzunluğunda, 38 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında ve şarj edilebilir pil hariç 77 gram ağırlığında dizayn edilen klavyeyi kullanabilmek için düz bi zemin bulmanız yeteli. Akıllı telefonunuz veya tabletinize Bluetooth aacılığıyla bağlanan klavyenin pili tam şarj durumunda aralıksız 2 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Pili USB bağlantısı ile şaj edilebilen klavye bilgisayarlarla da uyumlu.

Elecom, TK-PBL042BK'yı nisan ayı başına doğu 352$'dan Japonya'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.