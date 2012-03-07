Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elecom yeni USB 3.0 belleklerini kullanıma sunuyor

7 yıl
7,4b
1
5
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japonya merkezli Elecom firması, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu. Elecom'un MF-BSU3 olarak isimlendirdiği yeni ürünleri 4GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lık depolama alanlarına sahip olacak. 4 GB'lık modelin USB girişi diğer modellerden farklı olarak sürgülü bir tasarım sunuyor. USB 3.0 destekli USB bellekler 60MB/s veri aktarım hızı vaadediyor. Elecom'un Mart ayının sonlarında satışa sunmayı planladığı USB belleklerden 4 GB kapasiteli modeli 20$'lık fiyat etiketine sahip olacak fakat diğer modeller hakkında fiyat bilgisi yer almıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dark Shade 7 yıl
64 de olaydi iyiydi ama napalim artik usb 3.0 ciktigina sevinelim.. guzel gelismeler bunlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
çok klasik olmuş ,önemli olna fiyatı tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bence bu gayet ideal bir model,veri aktarım hızından alıp fiyattan birazcık düşürebilsek keşke :P Ama iyi yinede 8Gb alıp rahatına bakıcaksın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetsaid_ak 7 yıl
Corsair 16GB Voyager 3.0
corsair.com/...
50 Lira ve 75/18 okuma yazma hızı var su geçirmez falan bence bu model çok daha iyi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Güzel bir gelişme. 64GB olan versiyonu olsaydı çok güzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl In Win Mana 136 kasa video inceleme 7 yıl Ön inceleme: Panasonic Eluga 7 yıl Ön inceleme: Panasonic Eluga Power 7 yıl Ön inceleme: Sony Xperia S,Xperia P ve Xperia U Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim