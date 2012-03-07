Elecom yeni USB 3.0 belleklerini kullanıma sunuyor

Japonya merkezli Elecom firması, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu. Elecom'un MF-BSU3 olarak isimlendirdiği yeni ürünleri 4GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lık depolama alanlarına sahip olacak. 4 GB'lık modelin USB girişi diğer modellerden farklı olarak sürgülü bir tasarım sunuyor. USB 3.0 destekli USB bellekler 60MB/s veri aktarım hızı vaadediyor. Elecom'un Mart ayının sonlarında satışa sunmayı planladığı USB belleklerden 4 GB kapasiteli modeli 20$'lık fiyat etiketine sahip olacak fakat diğer modeller hakkında fiyat bilgisi yer almıyor.

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