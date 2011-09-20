Electree güneş enerjili bonsai ağacı şeklinde şarj istasyonu

Teknolojik yenilikler bazen tasarımcıların ellerinde çok farklı şekillere bürünebiliyor. Fransız tasarımcı Vivian Muller tarafından dizayn edilen şarj istasyonu ağaç herkesin evinde olmasını isteyeceği kadar şık ve kullanışlı.





Electree adı verilen şarj istasyonu Japon kültürünün süs bitkisi bonsai ağacı şeklinde dizayn edilmiş. 27 ayrı dalının üzerinde 96mm x 96mm boyutlarında güneş enerjisi paneli bulunuyor. Ağacın boyu 40 cm ve herhangi bir odaya aksesuar olarak yerleştirilebilecek kadar hoş bir tasarımı var.





İlk kullanımda 36 saat güneş ışığı altında kalması gereken Electree bataryasını tam dolduruyor ve 13500mAh enerji kapasitesi var. Bir iPhone bataryasının 1500mAh olduğunu düşünürsek şarj edemeyeceği cihaz yok gibi. Electree sonraki kullanımlarda birkaç saatte tam olarak dolabiliyor.





Ağacın saksı kısmında bir adet USB ve bir adet AC bağlantısı bulunuyor. Ağacın güneş ışığından tam olarak faydalanması için pencere kenarına konması tavsiye ediliyor.





Ürünün fiyatı 370$ ve şimdiden 400 adet sipariş aldı. Erken sipariş için belirlenmiş bu fiyat yaygın satışa başladığında artacak.