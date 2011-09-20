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Electree güneş enerjili bonsai ağacı şeklinde şarj istasyonu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
1
17
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojik yenilikler bazen tasarımcıların ellerinde çok farklı şekillere bürünebiliyor. Fransız tasarımcı Vivian Muller tarafından dizayn edilen şarj istasyonu ağaç herkesin evinde olmasını isteyeceği kadar şık ve kullanışlı.

Electree adı verilen şarj istasyonu Japon kültürünün süs bitkisi bonsai ağacı şeklinde dizayn edilmiş. 27 ayrı dalının üzerinde 96mm x 96mm boyutlarında güneş enerjisi paneli bulunuyor. Ağacın boyu 40 cm ve herhangi bir odaya aksesuar olarak yerleştirilebilecek kadar hoş bir tasarımı var.

İlk kullanımda 36 saat güneş ışığı altında kalması gereken Electree bataryasını tam dolduruyor ve 13500mAh enerji kapasitesi var. Bir iPhone bataryasının 1500mAh olduğunu düşünürsek şarj edemeyeceği cihaz yok gibi. Electree sonraki kullanımlarda birkaç saatte tam olarak dolabiliyor.

Ağacın saksı kısmında bir adet USB ve bir adet AC bağlantısı bulunuyor. Ağacın güneş ışığından tam olarak faydalanması için pencere kenarına konması tavsiye ediliyor.

Ürünün fiyatı 370$ ve şimdiden 400 adet sipariş aldı. Erken sipariş için belirlenmiş bu fiyat yaygın satışa başladığında artacak.

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pEgaTR 8 yıl en beğenilen
36 saat güneş ışığı ? Nerde var ondan :-))
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
bence güzel bir tasarım olmuş burdaki herkezin aksine ben bu ürünün şıklık açısından degil daha az yere daha çok panel sığdırabilmek ve daha verimli elektrik elde etmek olduğunu düşünüyorum. çünkü normal bir güneş paneli sadece ağacın üst kısmında olacakken daha fazla yerde daha çok olmuş güneş almıcakyerleri düşüdüğümüzde bile tepesinden daha çok güneş paneli bulunduruyor.
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oktay7272 8 yıl
pEgaTR
Bu arada fitili yakıyim bari :-)) Görüntüdeki telefon neden İphone acaba ? Kesin bu firmayıda satın almıştır apple , yada dava açmasın diye reklamınımı yapıyorlar acaba :-))

Haklısın bencede nerde 1 akıllı telefon var orda önce apple hayır neden bu kadar dar açı ile bakıyorlar anlamıyorum.Artık bu apple beni iyice kendinden nefret ettirti kalite fiyat orantısı uç noktalarda olmasına rağmen apple da apple ... var ne var bu apple da basın - leri iboylar bekliyorum .
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Guest-1A72C1774 8 yıl
kaiowas
pEgaTR 36 saat güneş ışığı ? Nerde var ondan :-))
+1 :-))

kutuplara gitmek lazım :D:D:D
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furkant1 8 yıl
370$'a yanımda taşıyamayacağım bir istasyon almak pek mantıklı gelmiyor. 2tane pil alırım hem daha ucuz olur hemde yanımda taşıyabilirim :)
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M@rtin 8 yıl
kutuplara gidip jarz edicez galiba 3 ay lık gündüzü ü yakalamak lazım ama yanlış zamanda gitmeyin :D
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ekrem3457 8 yıl
estetik adına hoş,verimlilik adına çöp bir tasarım.
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ezimuse 8 yıl
pEgaTR
36 saat güneş ışığı ? Nerde var ondan :-))

Kesintisiz demiyor ki aynştayn ;)
1 Yanıt Yanıtla +3
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pEgaTR 8 yıl ezimuse
ezimuse

pEgaTR

36 saat güneş ışığı ? Nerde var ondan :-))


Kesintisiz demiyor ki aynştayn ;)




Çok haklısın nivton :-)) Nasılda düşünemedim !
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savinelli 8 yıl
şu güneş panelleri daha verimli olsalar ya da fiyatları daha düşük olsa da adetli alım yapılabilse bence en güzel cephe kaplama malzemesi olurlardı :) fikir güzel ama yaprakların konumları birbirini illaki kapatacaktır. bence dikdörtgen oluşturacak şekilde sıralı dizilseler daha verimli olurdu ama maksat en verimli değil şık olabilecek yüksek verimli bir ürün elde etmek sanırım. her ne ise ben yüksek fiyatına rağmen ürünü ve özellikle fikri beğendim. tek güneş panelli ve ufak bataryalı ucuz(!) cihazlar gibi basit birşey değil..
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sonicc34 8 yıl
bir de ayçiçeği gibi güneşe dönse hep gün içinde tam olur.
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pEgaTR 8 yıl
Bu arada fitili yakıyim bari :-)) Görüntüdeki telefon neden İphone acaba ? Kesin bu firmayıda satın almıştır apple , yada dava açmasın diye reklamınımı yapıyorlar acaba :-))
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