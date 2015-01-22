Elektrik üretebilen akıllı klavye geliştirildi

Daha önce klavyelerde aydınlatma, makro tuşları, değiştirilebilir klavye yapısı gibi özellikleri bir çok kez duymuştuk. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün Çin'de bulunan araştırma laboratuvarı ise klavyeleri farklı bir noktaya taşıyacak geliştirmelerini duyurdu. Akıllı Klavye olarak bahsedilen bu yeni klavye ise kendi enerjisini üretebilmenin yanında farklı özellikler de bulunduruyor.
Kullanıcısını tanıma yeteneğine sahip klavye kullanıcının yazış hızı,tuşlara uyguladığı basınç ve klavye alışkanlıklar gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bir kullanıcı profili oluşturabiliyor. Bunun dışında akıllı klavye yetkili olarak belirlenen kullanıcı dışında başka birinin kullandığını algılarsa kendini kilitleyebiliyor ve diğer kullanıcının yazdığı bilgileri kaydedebiliyor.
Bunların yanı sıra klavye kendini temizleme özelliğine de sahip. Klavyenin kullanım sırasında saç, kırıntı gibi kirleri temizleyebildiği iddia ediliyor. Tuşlar üzerinde ince plastik bir tabaka barındıran klavyenin tuşları arasında da iletken bir film bulunuyor.
Kullanılmak için herhangi bir güç girişine sahip olmayan klavye kendi enerjisini kendisi üretebiliyor. Klavyenin sürekli kullanımda kendi enerjisini karşılayabilmesi için dakikada en az 100 karakter girecek şekilde kullanılması gerekiyor.
Klavyenin ilk kullanılmaya başladığında nasıl enerji alacağı belirtilmemiş, tuşlara hızlıca rastgele şekilde dokunarak bir kaç saniyede enerji üretmek mümkün fakat bu da kullanım alışkanlıklarını ölçen klavyenin kendini kilitlemesine sebep olabilir.
Bilgisayar teknolojilerinin artık performans ile birlikte enerji verimliliğine de büyük önem vermeye başlaması ve giriş öğelerinin kendi enerjisini üretebilmesi gibi yenilikler ile ilerleyen zamanlarda çok düşük enerjiler ile çalışan bilgisayarları görmemize olanak sağlayabilir.
Bilgisayar teknolojilerinin artık performans ile birlikte enerji verimliliğine de büyük önem vermeye başlaması ve giriş öğelerinin kendi enerjisini üretebilmesi gibi yenilikler ile ilerleyen zamanlarda çok düşük enerjiler ile çalışan bilgisayarları görmemize olanak sağlayabilir.
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Ayrıca dakikada 100 karakter sürekli yazı yazacak biri için fazla değil çok rahat aşılır bu karakter sayısı ancak klavyeyle işi az olan için karakter sayısını doldurmak sıkıntı olabilir. (kullanıcı, yazacak bir şey olmadığında boşluk tuşuna veya sırf bu iş için kendine yer bulan şarj etme tuşuna basabilir ama verimlilik azalır, kullanıcı boş kaldığında tuşa mı basmak zorunda)
Klavyenin belli bir pil kapasitesi olsa, 200-300mAh değerinde ve bir kere doldurduktan sonra azalan kapasitesini tuşlara basılmasıyla doldursa, bu şekilde kolay kolay biteceğini sanmıyorum. Bence etkin ve verimli olabilecek bir gelişme. Ha klavyeler zaten ne kadar enerji tüketiyor ki denebilir, hatta pille çalışan kablosuz klavyelerden 1 yılı aşan pil süresi sunanlar var diye biliyorum. Gelecek var bu gelişmeden, klavyede yazarken oluşan enerji boşa gidiyor, değerlendirmek lazım.
+1
60 saniyede 100 karakter ne demek.Üstelik pil falanda yoktur bunda kesintisiz olarak dakikada 100 kelime ohh maşallah.Klavyeden önce benzin,dizel gibi verimsiz yakıtlar yerine araçlarda başka bir şey kullanmalıyız.Bilgisayarlarda ve diğer elektronik ürünlerde gereksiz yere ısıya dönüşen verim kaybını azaltmaya çalışmalıyız.