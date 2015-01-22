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Elektrik üretebilen akıllı klavye geliştirildi

4 yıl
1,7b
1
22
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Elektrik üretebilen akıllı klavye geliştirildi
Daha önce klavyelerde aydınlatma, makro tuşları, değiştirilebilir klavye yapısı gibi özellikleri bir çok kez duymuştuk. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün Çin'de bulunan araştırma laboratuvarı ise klavyeleri farklı bir noktaya taşıyacak geliştirmelerini duyurdu. Akıllı Klavye olarak bahsedilen bu yeni klavye ise kendi enerjisini üretebilmenin yanında farklı özellikler de bulunduruyor.

Kullanıcısını tanıma yeteneğine sahip klavye kullanıcının yazış hızı,tuşlara uyguladığı basınç ve klavye alışkanlıklar gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bir kullanıcı profili oluşturabiliyor. Bunun dışında akıllı klavye yetkili olarak belirlenen kullanıcı dışında başka birinin kullandığını algılarsa kendini kilitleyebiliyor ve diğer kullanıcının yazdığı bilgileri kaydedebiliyor.

Bunların yanı sıra klavye kendini temizleme özelliğine de sahip. Klavyenin kullanım sırasında saç, kırıntı gibi kirleri temizleyebildiği iddia ediliyor. Tuşlar üzerinde ince plastik bir tabaka barındıran klavyenin tuşları arasında da iletken bir film bulunuyor.

Kullanılmak için herhangi bir güç girişine sahip olmayan klavye kendi enerjisini kendisi üretebiliyor. Klavyenin sürekli kullanımda kendi enerjisini karşılayabilmesi için dakikada en az 100 karakter girecek şekilde kullanılması gerekiyor.

Klavyenin ilk kullanılmaya başladığında nasıl enerji alacağı belirtilmemiş, tuşlara hızlıca rastgele şekilde dokunarak bir kaç saniyede enerji üretmek mümkün fakat bu da kullanım alışkanlıklarını ölçen klavyenin kendini kilitlemesine sebep olabilir.

Bilgisayar teknolojilerinin artık performans ile birlikte enerji verimliliğine de büyük önem vermeye başlaması ve  giriş öğelerinin kendi enerjisini üretebilmesi gibi yenilikler ile ilerleyen zamanlarda çok düşük enerjiler ile çalışan bilgisayarları görmemize olanak sağlayabilir.

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Myres 4 yıl
Güzel düşünce. Ilk açılışta parmak izi okuma olayına girilebilir.
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iskocyall 4 yıl
İkisi bir bilgisayarlar vat tableti takiyorsun klavyeye eger onun klavyesinde bunu yaparlarsa dusunsenize tableti sarj etmek icin makaleni yaziyorsun veya buraya yorum facede bi kac yazi ve hop tabletin sarj oluyor neden olmasin...
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layneth 4 yıl
Tasarruf etsek, az gelir oluyor diye yine basarlar zammı
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ULU HAKANDAN istimdat 4 yıl
ne kadar üretebilir ki olsa olsa kendi ihtiyacını karsılar tutacağını sanmam
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fuckulteli 4 yıl
Tuşlara rastgele basıp şarj etme olayı şöyle olabilir; rastgele tüm tuşlara basmak yerine hızlıca boşluk tuşuna basılabilir.
Ayrıca dakikada 100 karakter sürekli yazı yazacak biri için fazla değil çok rahat aşılır bu karakter sayısı ancak klavyeyle işi az olan için karakter sayısını doldurmak sıkıntı olabilir. (kullanıcı, yazacak bir şey olmadığında boşluk tuşuna veya sırf bu iş için kendine yer bulan şarj etme tuşuna basabilir ama verimlilik azalır, kullanıcı boş kaldığında tuşa mı basmak zorunda)
Klavyenin belli bir pil kapasitesi olsa, 200-300mAh değerinde ve bir kere doldurduktan sonra azalan kapasitesini tuşlara basılmasıyla doldursa, bu şekilde kolay kolay biteceğini sanmıyorum. Bence etkin ve verimli olabilecek bir gelişme. Ha klavyeler zaten ne kadar enerji tüketiyor ki denebilir, hatta pille çalışan kablosuz klavyelerden 1 yılı aşan pil süresi sunanlar var diye biliyorum. Gelecek var bu gelişmeden, klavyede yazarken oluşan enerji boşa gidiyor, değerlendirmek lazım.
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OZKNaln 4 yıl
cok guzel
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doctor_bey 4 yıl
Çok yaratıcı bir fikir fakat dakikada 100 karakter oha! dedirtti, fazla bir değer; pil olsada olur bence yani, diğer özellikleri zaten güzel
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grimser 4 yıl
Dakikada 100 karakter kasacaksak işimiz zor
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl grimser
grimser

Dakikada 100 karakter kasacaksak işimiz zor

+1

60 saniyede 100 karakter ne demek.Üstelik pil falanda yoktur bunda kesintisiz olarak dakikada 100 kelime ohh maşallah.Klavyeden önce benzin,dizel gibi verimsiz yakıtlar yerine araçlarda başka bir şey kullanmalıyız.Bilgisayarlarda ve diğer elektronik ürünlerde gereksiz yere ısıya dönüşen verim kaybını azaltmaya çalışmalıyız.
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underlater 4 yıl
Çok güzel bir gelişme. şarj ve öğrenme modu ayrı olmalı. Şarj modunda tuşlara rastgele basılıp şarj yapılabilmeli. Öğrenme modunda da hem şarj hem de yukarıda yazan diğer özellikler...
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aspirin_00 4 yıl
yakında notebookların ürettiği fanın hava akımınıda elektriğe çevirip şarjı 3 saat ginde cihaz 4 5 saate çıakrttırırlar :D:D:D:D
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