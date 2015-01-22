Elektrik üretebilen akıllı klavye geliştirildi

Daha önce klavyelerde aydınlatma, makro tuşları, değiştirilebilir klavye yapısı gibi özellikleri bir çok kez duymuştuk. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün Çin'de bulunan araştırma laboratuvarı ise klavyeleri farklı bir noktaya taşıyacak geliştirmelerini duyurdu. Akıllı Klavye olarak bahsedilen bu yeni klavye ise kendi enerjisini üretebilmenin yanında farklı özellikler de bulunduruyor.

Kullanılmak için herhangi bir güç girişine sahip olmayan klavye kendi enerjisini kendisi üretebiliyor. Klavyenin sürekli kullanımda kendi enerjisini karşılayabilmesi için dakikada en az 100 karakter girecek şekilde kullanılması gerekiyor.





Klavyenin ilk kullanılmaya başladığında nasıl enerji alacağı belirtilmemiş, tuşlara hızlıca rastgele şekilde dokunarak bir kaç saniyede enerji üretmek mümkün fakat bu da kullanım alışkanlıklarını ölçen klavyenin kendini kilitlemesine sebep olabilir.



Bilgisayar teknolojilerinin artık performans ile birlikte enerji verimliliğine de büyük önem vermeye başlaması ve giriş öğelerinin kendi enerjisini üretebilmesi gibi yenilikler ile ilerleyen zamanlarda çok düşük enerjiler ile çalışan bilgisayarları görmemize olanak sağlayabilir.

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Kullanıcısını tanıma yeteneğine sahip klavye kullanıcının yazış hızı,tuşlara uyguladığı basınç ve klavye alışkanlıklar gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bir kullanıcı profili oluşturabiliyor. Bunun dışında akıllı klavye yetkili olarak belirlenen kullanıcı dışında başka birinin kullandığını algılarsa kendini kilitleyebiliyor ve diğer kullanıcının yazdığı bilgileri kaydedebiliyor.Bunların yanı sıra klavye kendini temizleme özelliğine de sahip. Klavyenin kullanım sırasında saç, kırıntı gibi kirleri temizleyebildiği iddia ediliyor. Tuşlar üzerinde ince plastik bir tabaka barındıran klavyenin tuşları arasında da iletken bir film bulunuyor.