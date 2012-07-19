Elmasepeti, H2O Audio serisi su geçirmez kılıf ve kulaklık satışına başladı

Online alışveriş sitesi elmasepeti.com, yaz aylarında denizin ve havuzun tadını doyasıya çıkarmak isteyen Apple kullanıcıları ve teknoloji severler için sunduğu H2O Audio Amphibx su geçirmez kol bandı ile iPhone, iPod ve diğer akıllı telefon veya MP3 çalarlarınızı yüzerken dahi yanınızda güvenle taşıyabileceksiniz.





Öte yandan, bu özel kol bandı kılıf dışında sahip olacağınız H2O Audio Flex All Sport su geçirmez kulaklıklarla ise gözünüz gibi koruduğunuz cihazlardan suda müzik dinlemenin keyfini de çıkartabileceksiniz.





Amphibx tamamıyla tümleşik ve rahatça takılabilen sportif bir müzik çözümüdür. Eşsiz biçimi ve özel materyalleri, siz dalarken ya da yüzerken kolunuzda rahatça ve sıkıca durması için tasarlanmıştır. Çoğu iPod, MP3 çalar ve telefon ile uyumludur. 3.6 metreye (12 feet) kadar dayanıklıdır (H2O Audio H3 su geçirmez kulaklık ile birlikte kullanıldığında).





H2O Audio Amphibx su geçirmez kol bandı: 169.41 TL + KDV





H2O Audio Flex All Sport su geçirmez kulaklık: 76.27 TL + KDV