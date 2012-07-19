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Elmasepeti, H2O Audio serisi su geçirmez kılıf ve kulaklık satışına başladı

6 yıl
3,5b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Online alışveriş sitesi elmasepeti.com, yaz aylarında denizin ve havuzun tadını doyasıya çıkarmak isteyen Apple kullanıcıları ve teknoloji severler için sunduğu H2O Audio Amphibx su geçirmez kol bandı ile iPhone, iPod ve diğer akıllı telefon veya MP3 çalarlarınızı yüzerken dahi yanınızda güvenle taşıyabileceksiniz.

Öte yandan, bu özel kol bandı kılıf dışında sahip olacağınız H2O Audio Flex All Sport su geçirmez kulaklıklarla ise gözünüz gibi koruduğunuz cihazlardan suda müzik dinlemenin keyfini de çıkartabileceksiniz. 

Amphibx tamamıyla tümleşik ve rahatça takılabilen sportif bir müzik çözümüdür. Eşsiz biçimi ve özel materyalleri, siz dalarken ya da yüzerken kolunuzda rahatça ve sıkıca durması için tasarlanmıştır. Çoğu iPod, MP3 çalar ve telefon ile uyumludur. 3.6 metreye (12 feet) kadar dayanıklıdır (H2O Audio H3 su geçirmez kulaklık ile birlikte kullanıldığında).

H2O Audio Amphibx su geçirmez kol bandı: 169.41 TL + KDV

H2O Audio Flex All Sport su geçirmez kulaklık: 76.27 TL + KDV

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Glukhovsky 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan sitede reklam koyacak yer kalmamış.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Merc4eve 6 yıl
"Online alışveriş dünyasında sunduğu farklı hizmet anlayışıyla beğeni toplayan elmasepeti.com....."
Harbiden yok artık, şu haberin DH kullanıcılarına ne kadar itici geldiğini bir bilseniz...
"Online alışveriş dünyasında sunduğu farklı hizmet anlayışıyla beğeni toplayan elmasepeti.com....."Harbiden yok artık, şu haberin DH kullanıcılarına ne kada...
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orhunvural 6 yıl
güzelmiş vahhali :)
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maxmania 6 yıl
haber adı altında bariz bir reklam. bari başlığın öncesinde "reklam, advertorial" tarzı bir uyarı koyun.
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swat882 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



kol için o kol
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oguzhant 6 yıl
icat oldu. trendbi.com/...
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lj94 6 yıl
öyle demeyin arnold schwarzenegger in kolu için yapılmış arkadaşlar
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jovanovic 6 yıl lj94
lj94

öyle demeyin arnold schwarzenegger in kolu için yapılmış arkadaşlar



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NessRolpharp 6 yıl
Nasıl bir kola takılabibilir ki bu aksesuar .
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Merc4eve 6 yıl
"Online alışveriş dünyasında sunduğu farklı hizmet anlayışıyla beğeni toplayan elmasepeti.com....."
Harbiden yok artık, şu haberin DH kullanıcılarına ne kadar itici geldiğini bir bilseniz...
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Glukhovsky 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan sitede reklam koyacak yer kalmamış.
1 Yanıt Yanıtla +16
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chatlaxs 6 yıl Glukhovsky
Glukhovsky

Anlaşılan sitede reklam koyacak yer kalmamış.



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0tyldrm0 6 yıl
Yanlışlıkla bel yerine kol demişler sanırım. Nasıl bir kola takılabibilir ki bu aksesuar
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Vasto Lorde 6 yıl
Neremize takiyoruz onu ? Kol icin asiri buyuk gozukuyor
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