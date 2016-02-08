Elon Musk dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak yapmayı düşünüyor

SpaceX, Tesla ve PayPal'ın kurucusu Elon Musk, bir sonraki projesinin dikey olarak havalanıp yere inebilen bir elektrikli uçak olabileceğini ima etti. Texas A&M Üniversitesi'nde hafta sonu düzenlenen Hyperloop Pod ödül törenine sürpriz konuk olarak katılan Musk'a, bir sonraki projesinin ne olabileceği soruldu. Bu soru karşısında hayalindeki elektrikli jet kavramını paylaşan Musk, etkinliği takip eden kalabalıktan büyük bir alkış aldı.





Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli jet üzerine daha fazla kafa yorduğunu belirten Musk, bu konuda bir şeyler yapmayı hedeflediğini söyledi. VTOL yani dikey olarak kalkış ve iniş yeteneğine sahip hava araçları, geleneksel uçakların aksine havalanmak için bir piste ihtiyaç duymamakla birlikte, istediği zemine iniş yapabiliyor.





Silikon Vadisi'nin en saygın mühendislerinden biri olan Elon Musk, bu düşüncesini ilk defa dile getirmiş değil. Başarılı yönetici, Ekim 2015 tarihindeki bir röportajında da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Süpersonik, dikey kalkış ve iniş yeteneklerine sahip bir elektrikli jet yapılabileceğini düşündüğünü söyleyen Musk, bunun için aklında bir tasarım olduğunu da ifade etmişti.





Bu arada NASA zaten geçtiğimiz yıl elektrikli motorlara sahip ve dikey kalkış yapabilen Greased Lightning GL-10 isimli uçağını test etmeye başlamıştı. Yeni uçak modeli pervanelerini yukarıya doğru çevirerek bir helikopter gibi dikey olarak kalkış yapabiliyordu.

http://qz.com/611677/elon-musk-is-thinking-about-building-an-electric-airplane-that-takes-off-vertically/