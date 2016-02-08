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Elon Musk dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak yapmayı düşünüyor

Güney Afrika asıllı ABD'li girişimci Elon Musk, bir helikopter gibi dikey olarak havalanıp yere inebilen elektrikli uçak yapmayı düşündüğünü açıkladı. Musk, aklında bir tasarımın olduğunu söylüyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak yapmayı düşünüyor
SpaceX, Tesla ve PayPal'ın kurucusu Elon Musk, bir sonraki projesinin dikey olarak havalanıp yere inebilen bir elektrikli uçak olabileceğini ima etti. Texas A&M Üniversitesi'nde hafta sonu düzenlenen Hyperloop Pod ödül törenine sürpriz konuk olarak katılan Musk'a, bir sonraki projesinin ne olabileceği soruldu. Bu soru karşısında hayalindeki elektrikli jet kavramını paylaşan Musk, etkinliği takip eden kalabalıktan büyük bir alkış aldı.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli jet üzerine daha fazla kafa yorduğunu belirten Musk, bu konuda bir şeyler yapmayı hedeflediğini söyledi. VTOL yani dikey olarak kalkış ve iniş yeteneğine sahip hava araçları, geleneksel uçakların aksine havalanmak için bir piste ihtiyaç duymamakla birlikte, istediği zemine iniş yapabiliyor.

Silikon Vadisi'nin en saygın mühendislerinden biri olan Elon Musk, bu düşüncesini ilk defa dile getirmiş değil. Başarılı yönetici, Ekim 2015 tarihindeki bir röportajında da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Süpersonik, dikey kalkış ve iniş yeteneklerine sahip bir elektrikli jet yapılabileceğini düşündüğünü söyleyen Musk, bunun için aklında bir tasarım olduğunu da ifade etmişti.
Elon Musk dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak yapmayı düşünüyor


Bu arada NASA zaten geçtiğimiz yıl elektrikli motorlara sahip ve dikey kalkış yapabilen Greased Lightning GL-10 isimli uçağını test etmeye başlamıştı. Yeni uçak modeli pervanelerini yukarıya doğru çevirerek bir helikopter gibi dikey olarak kalkış yapabiliyordu.

http://qz.com/611677/elon-musk-is-thinking-about-building-an-electric-airplane-that-takes-off-vertically/ Yorum Yaz
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eP_362 3 yıl en beğenilen
Elon Musk, sitedeki Apple haberlerini sollayacak tek aday
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sagy 3 yıl
İşte bu bu adamda gelecek görüyorum bakış açısı çok farklı umarım başarılı olur.
Ve NASA nın yaptığı uçak ne öyle ya sanki 1970 lerden kalma demode bi dizaynı var.
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kadirirdem 3 yıl
@eP_36 katılıyorum Haklısın :) bunu yaparsa arkasında arabada yapar tıkalı traafikte direk havalanıp havadan gidebiliriz :))
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wolf silver 3 yıl
Şu adamı ne zaman görsem Apple hakkında Söyledikleri aklıma geliyor...
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interwap 3 yıl
Kalkışma çok yakar.
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lapatid 3 yıl
uçur bizi elon reyiz
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eP_362 3 yıl en beğenilen
Elon Musk, sitedeki Apple haberlerini sollayacak tek aday
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