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    ABD Kongresi’nde itiraz çıkmadı: KAAN’ın F110 motoru için kritik engel aşıldı

    ABD Kongresi'nde KAAN için F110 motoru satışına yönelik 15 günlük inceleme süresinde engel kararı çıkmadı. Süreç teknik, ticari ve lisans görüşmeleriyle devam edecek.

    ABD’de itiraz çıkmadı: KAAN’ın F110 motorunda kritik engel aşıldı Tam Boyutta Gör
    ABD Kongresi'nde, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak General Electric F110-GE-129E/F motorlarının satışına ilişkin 15 günlük yasal inceleme süreci tamamlandı. Süre içinde satışın durdurulmasına yönelik girişimler sonuçsuz kalırken böylece satışın ilerlemesinin önündeki önemli bir yasal engel ortadan kalktı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran 2026'da Türkiye'ye yönelik yabancı askeri satış bildirimini Kongre'ye resmen iletmişti. NATO müttefikleri için uygulanan 15 günlük inceleme süresi kapsamında bazı Kongre üyeleri satışın engellenmesi amacıyla ortak karar tasarısı sundu. Ancak tasarı ne Temsilciler Meclisi'nin ne de Senato'nun gündemine alınabildi. 9 Temmuz itibarıyla inceleme süresinin dolmasıyla birlikte satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan bir sonraki aşamaya geçti.

    700 milyon doların üzerindeki motor paketi

    ABD'nin bildirdiği paketin değerinin 700 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Paket, KAAN'ın ilk üretim bloklarında kullanılacak F110-GE-129E/F motorlarının yanı sıra motorların entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu, test faaliyetleri, ilgili savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor. Paketin 80 motoru kapsadığı bildiriliyor.

    ABD’de itiraz çıkmadı: KAAN’ın F110 motorunda kritik engel aşıldı Tam Boyutta Gör
    KAAN'ın uçan ve üretilmekte olan mevcut prototipleri halihazırda F110 motorlarını kullanıyor. Türkiye uzun vadede TEI tarafından geliştirilen yerli TF35000 turbofan motoruna geçmeyi hedefliyor. Bu nedenle F110 motorları, prototip testlerinden seri üretimin ilk aşamalarına geçişte kritik rol oynuyor.

    Süreç devam edecek, teslimat hemen başlamayacak

    Kongre incelemesinin tamamlanması motorların hemen teslim edileceği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte ABD yönetimi, ilgili kurumlar, GE Aerospace ve Türk makamları arasında teknik, ticari ve ihracat lisansına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

    İlerleyen aşamalarda teslimat takvimi, entegrasyon faaliyetleri, test ve sertifikasyon süreçleri ile olası sanayi iş paylaşımı gibi teknik başlıklar netleştirilecek. GE Aerospace'in TEI'de ortaklığı bulunmasına rağmen bu motor paketinde Türkiye'de üretim, montaj veya lisanslı çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Mevcut üretim takvimine göre KAAN’ın Blok 10 ve Blok 20 varyantları (20 ila 40 adet) GE F110 motorlarını kullanacak. Bu, projenin ilk gününde beri kabul edilmiş bir program konumunda. Yerli TF35000 motorunun ise 2032’de hazır olması hedefleniyor. İlk KAAN teslimatlarının ise 2028 veya 2029’da başlaması planlanıyor.

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