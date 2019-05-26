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Elon Musk'ın tünel projesi trafik sorununu çözebilecek mi? İşte videolu kanıtı

Elon Musk'ın tünel şirketi The Boring Company, normal trafik yolculuğu ile yüksek hızlı toplu taşıma tünelini kıyaslayan bir video yayınladı. Tüneldeki araç hedefe üç kat daha çabuk ulaştı.
2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk'ın tünel şirketi, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin, trafik sorununu nasıl çözeceğini gösteren bir video yayınladı. The Boring Company'nin resmi Twitter hesabı aracılığı ile paylaşılan görüntüde, şirketin Kaliforniya'daki ilk test tünelinde yapılan bir yolculuk ile normal trafik yolculuğu kıyaslandı.
Ayrıca Bkz. "The Boring Company, inşa edeceği Las Vegas tüneli detaylarını paylaştı"
Boring Company, yer altı tünelinden hedef lokasyona 204 km/s hızla bir Tesla araç gönderdi. Başka bir Tesla otomobil ise aynı noktaya normal trafikte ulaşmaya çalıştı. Sonuç beklenildiği gibi oldu. Tünel yolculuğu yaklaşık bir buçuk dakikada tamamlanırken, trafikteki araç aynı yere ancak dört buçuk dakikada gelebildi.

Trafik sorununu çözecek

Sürüş oldukça kısa sürse de Elon Musk'ın tünel projesinin trafik sorununu nasıl çözeceği konusunda fikir vermeye yetiyor. The Boring Company tünelleri otomobillerin, yayaların ve motosikletlilerin gidecekleri yere normalden daha hızlı gitmelerini sağlamak üzere hizmet verecek. Böylelikle trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacak.

https://twitter.com/boringcompany/status/1131809805876654080 Yorum Yaz
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xenix 2 hf. en beğenilen
Kendine ait özel bir yolda giden bir araç vs başka araçlarla hareket eden (trafik) bir araç. Bunun için video çekilmesi bile anlamsız. Sen tünele trafik koy ondan sonra karşılaştır elon beyciğim.
Kendine ait özel bir yolda giden bir araç vs başka araçlarla hareket eden (trafik) bir araç. Bunun için video çekilmesi bile anlamsız. Sen tünele trafik koy on...
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4 Yanıt Yanıtla +22
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DarkHellKnightX 1 hf.
Tünel girişine 10 tane araba koysunlar. Sıra gelene kadar 5 dk geçer zaten.
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Altay Küçükkısa QJLYS 2 hf. yeni yorumcu xenix
Tünelin özelliği içinde trafik olmayacak olması
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DH Misafiri 1 hf.
sorun falan çözmez bu aksine sorun yaşanır kaza oldu yangın çıktı göt kadar tünel nasıl söndürecekler diyelim ki söndürdüler araçların oradan alınması yaralıların taşınması baştan aşağı problem boşa uğraş
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atilasat 1 hf.
tünel açan şirketinin adı subliminal mesaj içeriyor.(Boring) ))
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V4LKyR 1 hf.
Her yerden her yere tünel mi çekecekler bu adamlar? Tünel nedir?
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kenbalx 1 hf.
Bu tüneller tek şeritmi. Güncel kullanımda tünel giriş ve çıkışındaki yavaşlamalardan dolayı aynı hesaba gelebilir.
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TheCaliph_ 1 hf.
+Abi Elon Musk ovucez gelir misin ?
- Sagol canim ben ovdum de geldim
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kımyasal 1 hf.
Abi adamlar tünel yapmış,test etmişler hala millet tünelde trafik olsaydı diye eleştiriyor.
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xenix 1 hf. kımyasal
Ben projeye herhangi bir eleştiri getirmiyorum. Sizinde dediğiniz gibi test edilmesini doğru bulmuyorum. Bu video anlamsız. Test ortamı yok.
Aracın biri evin önünden diğeri evin önündeki tünel girişinden başlıyor ki bu bile test olayını bitirir. Sanki her evin önüne bu asansör sistemini koyacak gibi lanse ediliyor.
Testin yanlı olması için bütün diğer değişkenler kaldırılmış ve sanki insanlara bu tüneli kullanırlarsa mucizevi bir şekilde varacağı yere 3 kat hızlı gideceği algısı verilmiş.
Videoyu sadece tünelde gidecek şekilde editlesinler. Baştaki bayraklı hanımıda kaldırsınlar öyle sunsunlar. Yoksa bu video anlamsız.
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flegga34 1 hf.
Aynen çok belirsizlik var. Yani yol ortasında güzergah değiştirmek istesek o yoldan nasıl sapacaz. Sapaklar var mı tünelde
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Askaparta 1 hf.
Bu kadar tünel ne zaman ve nasıl yapılacak, tünel üstü trafik tünele nasıl sığacak.
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DH Misafiri 1 hf.
3-5 dakika için tünel kazılmaz aynı trafige kapalı alnda yap bunu tek araba o zaman kıyasla fak varmı
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FTuberk 1 hf.
Çok belirsizlikler var ama temel felsefe araçların yer altına alınması ki kabin içinde seyahat edilen seyahat ederken kendimizi dış ortam koşullarından izole etmeye çalıştığımız bir makinenin yer yüzünü biz insanlara bırakmasının sağlanması bence de mantıklı. Ama bu daha önce de yapılabilirdi fakat maliyeti gerçekten çok fazla olacaktır. Yani metroların bulunduğu 1900’lerin başı bu işe girişmek için en mantıklı zamanlardı. Şimdiler de bu maliyeti yüklenmek ki şehirlerinde buna göre tasarlanması çok karmaşık bir dönem geçirmeye sebep olabilir.
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