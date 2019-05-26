Elon Musk'ın tünel projesi trafik sorununu çözebilecek mi? İşte videolu kanıtı

Elon Musk'ın tünel şirketi, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin, trafik sorununu nasıl çözeceğini gösteren bir video yayınladı. The Boring Company'nin resmi Twitter hesabı aracılığı ile paylaşılan görüntüde, şirketin Kaliforniya'daki ilk test tünelinde yapılan bir yolculuk ile normal trafik yolculuğu kıyaslandı.

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Boring Company, yer altı tünelinden hedef lokasyona 204 km/s hızla bir Tesla araç gönderdi. Başka bir Tesla otomobil ise aynı noktaya normal trafikte ulaşmaya çalıştı. Sonuç beklenildiği gibi oldu. Tünel yolculuğu yaklaşık bir buçuk dakikada tamamlanırken, trafikteki araç aynı yere ancak dört buçuk dakikada gelebildi.

Trafik sorununu çözecek

Sürüş oldukça kısa sürse de Elon Musk'ın tünel projesinin trafik sorununu nasıl çözeceği konusunda fikir vermeye yetiyor. The Boring Company tünelleri otomobillerin, yayaların ve motosikletlilerin gidecekleri yere normalden daha hızlı gitmelerini sağlamak üzere hizmet verecek. Böylelikle trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacak.

https://twitter.com/boringcompany/status/1131809805876654080