Tesla Model Y 2026 yılının “en iyi elektrikli otomobili” seçildi: İşte diğer kazananlar

Tam Boyutta Gör Tesla’nın yenilenen Model Y hamlesi karşılığını bulmaya başladı. Elektrikli otomobil üreticisi geleneksel model yılı adlandırmasını kullanmasa da dış tasarımı ve teknik detayları elden geçirilen Tesla Model Y, Consumer Reports tarafından açıklanan 2026 yılının en iyi yeni otomobilleri listesinde “En İyi Elektrikli Araç” unvanını kazandı.

Consumer Reports’un listesinde yalnızca tek bir tam elektrikli araç kategorisi bulunurken diğer sınıflarda şarj gerektirmeyen hafif hibrit modellere yer verildi. Buna rağmen Model Y, tüm elektrikli rakiplerini geride bırakarak listenin öne çıkan modeli oldu.

Spor otomobil vurgusu

Kuruluş, Model Y’yi değerlendirirken “spor otomobil seviyesinde performans” sunmasına ve sürekli güncellenen güvenilirlik altyapısına özellikle dikkat çekti. Ayrıca Tesla’nın Supercharger hızlı şarj ağına erişimi, sürüş deneyimini geliştiren yazılım güncellemeleri ve iç mekanda sunulan ek yaşam alanı da raporda öne çıkarılan başlıklar arasında yer aldı.

Tam Boyutta Gör 2026 Tesla Model Y, ABD pazarında 39.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla arkadan itişli baz versiyon olarak sunuluyor. Bu versiyon 516 km menzil vadediyor. Daha üst konumlanan Premium donanım paketi ise 44.990 dolardan başlıyor ve menzil 574 km’ye kadar çıkıyor.

Premium versiyonlarda daha hızlı şarj desteği, geliştirilmiş ses sistemi, ek konfor donanımları, panoramik cam tavan, HEPA hava filtreleme sistemi, arka yolcular için 8 inçlik dokunmatik ekran ve önde biraz daha büyük bir multimedya ekranı bulunuyor.

FSD için kritik tarih yaklaşıyor

Tesla, 14 Şubat’a kadar Model Y satın alan kullanıcılara 8.000 dolar karşılığında “ömür boyu” Full Self-Driving (Denetimli) paketi sunuyor. Bu tarihten sonra sistem yalnızca aylık 99 dolarlık abonelik modeliyle erişilebilir olacak. FSD, tüm sürüş senaryolarında sürücü gözetimi şartıyla eller serbest sürüş imkanı tanıyor.

Chery'den elektronik frenleme sistemine sahip ilk otomobil 7 sa. önce eklendi

Öte yanda Tesla, bir süre önce Model S lüks sedan ve Model X premium SUV üretimini sonlandırdığını duyurdu. Model Y ise uzun süredir her iki modeli de satış anlamında geride bırakıyor. Yalnızca geçen yıl ABD’de 357.528 adet Model Y satılırken Model S satışları 5.889 adet, Model X satışları ise 13.066 adet seviyesinde kaldı.

2026 yılı en iyi yeni 10 otomobil

En İyi Küçük Otomobil: Honda Civic

En İyi Orta Sınıf Otomobil: Toyota Camry

En İyi Küçük SUV: Subaru Crosstrek

En İyi Kompakt SUV: Subaru Forester

En İyi Orta Sınıf SUV: Toyota Grand Highlander

En İyi Lüks Kompakt SUV: Lexus NX

En İyi Küçük Pick-up: Ford Maverick

En İyi Lüks Orta Sınıf SUV: BMW X5

En İyi Elektrikli Otomobil: Tesla Model Y

En İyi Tam Boy Pick-up: Ford F-150

