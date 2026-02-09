Tesla Model Y 2026 yılının “en iyi elektrikli otomobili” seçildi: İşte diğer kazananlar

Consumer Reports’un listesinde yalnızca tek bir tam elektrikli araç kategorisi bulunurken diğer sınıflarda şarj gerektirmeyen hafif hibrit modellere yer verildi. Buna rağmen Model Y, tüm elektrikli rakiplerini geride bırakarak listenin öne çıkan modeli oldu.
Spor otomobil vurgusu
Kuruluş, Model Y’yi değerlendirirken “spor otomobil seviyesinde performans” sunmasına ve sürekli güncellenen güvenilirlik altyapısına özellikle dikkat çekti. Ayrıca Tesla’nın Supercharger hızlı şarj ağına erişimi, sürüş deneyimini geliştiren yazılım güncellemeleri ve iç mekanda sunulan ek yaşam alanı da raporda öne çıkarılan başlıklar arasında yer aldı.
Premium versiyonlarda daha hızlı şarj desteği, geliştirilmiş ses sistemi, ek konfor donanımları, panoramik cam tavan, HEPA hava filtreleme sistemi, arka yolcular için 8 inçlik dokunmatik ekran ve önde biraz daha büyük bir multimedya ekranı bulunuyor.
FSD için kritik tarih yaklaşıyor
Tesla, 14 Şubat’a kadar Model Y satın alan kullanıcılara 8.000 dolar karşılığında “ömür boyu” Full Self-Driving (Denetimli) paketi sunuyor. Bu tarihten sonra sistem yalnızca aylık 99 dolarlık abonelik modeliyle erişilebilir olacak. FSD, tüm sürüş senaryolarında sürücü gözetimi şartıyla eller serbest sürüş imkanı tanıyor.
Öte yanda Tesla, bir süre önce Model S lüks sedan ve Model X premium SUV üretimini sonlandırdığını duyurdu. Model Y ise uzun süredir her iki modeli de satış anlamında geride bırakıyor. Yalnızca geçen yıl ABD’de 357.528 adet Model Y satılırken Model S satışları 5.889 adet, Model X satışları ise 13.066 adet seviyesinde kaldı.
2026 yılı en iyi yeni 10 otomobil
-
En İyi Küçük Otomobil: Honda Civic
-
En İyi Orta Sınıf Otomobil: Toyota Camry
-
En İyi Küçük SUV: Subaru Crosstrek
-
En İyi Kompakt SUV: Subaru Forester
-
En İyi Orta Sınıf SUV: Toyota Grand Highlander
-
En İyi Lüks Kompakt SUV: Lexus NX
-
En İyi Küçük Pick-up: Ford Maverick
-
En İyi Lüks Orta Sınıf SUV: BMW X5
-
En İyi Elektrikli Otomobil: Tesla Model Y
-
En İyi Tam Boy Pick-up: Ford F-150