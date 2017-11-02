Elon Musk yakında Türkiye'ye geliyor [Güncellendi]

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ülkemizde düzenlenecek Global SatShow konferansı için Türkiye'ye geliyor. Yüzyılın dahisi olarak gösterilen mühendis, mucit, yatırımcı ve aynı zamanda önemli bir girişimci olan Musk, dünyanın çok yakından tanıdığı bir isim.

Ayrıca Bkz.

"CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı"

Elon Musk, MÜSİAD'ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan konferansın önemli konuklarından biri olacak. Uydu ve uzay sektörünün önemli gelişmelerinin değerlendirildiği Global SatShow konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Vize sorunu özel izinle çözülecek

Bildiğiniz gibi Amerika ile Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle iki taraf da karşılıklı olarak vize başvurularını askıya almış durumda. Bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulması ve Musk’ın özel izinle ülkemize gelmesi bekleniyor.

Güncelleme: Elon Musk'ın Türkiyeye gelmeyeceği ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığına dair bilgiler var. Öte yandan Musk'ın Türkiye'ye geleceği ancak İstanbul değil Ankara'yı ziyaret edeceği söyleniyor. Kesin bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.