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Elon Musk yakında Türkiye'ye geliyor [Güncellendi]

Yüzyılın dahisi olarak gösterilen, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk Global SatShow konferansı için Türkiye'ye geliyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ülkemizde düzenlenecek Global SatShow konferansı için Türkiye'ye geliyor. Yüzyılın dahisi olarak gösterilen mühendis, mucit, yatırımcı ve aynı zamanda önemli bir girişimci olan Musk, dünyanın çok yakından tanıdığı bir isim.
Ayrıca Bkz. "CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı"
Elon Musk, MÜSİAD'ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan konferansın önemli konuklarından biri olacak. Uydu ve uzay sektörünün önemli gelişmelerinin değerlendirildiği Global SatShow konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Vize sorunu özel izinle çözülecek

Bildiğiniz gibi Amerika ile Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle iki taraf da karşılıklı olarak vize başvurularını askıya almış durumda. Bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulması ve Musk’ın özel izinle ülkemize gelmesi bekleniyor.
Güncelleme: Elon Musk'ın Türkiyeye gelmeyeceği ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığına dair bilgiler var. Öte yandan Musk'ın Türkiye'ye geleceği ancak İstanbul değil Ankara'yı ziyaret edeceği söyleniyor. Kesin bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

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tahir40 2 yıl en beğenilen
Gel Elon Reis, İstanbul'a başkan adayı ol oyum sana. Hyperloop falan döşer trafik sorunu çözersin.
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dr20mouse 2 yıl
DH editörleri havaalanın da karşılama yapmalı bence adamın çok ekmeğini yediniz
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keremec 2 yıl
Bence forumca bi baklava yaptıralım.
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DH Misafiri 2 yıl
hyperloop denilen şeyi ben 1996da lisdeyken harita metod defterlerime resmetmiş hayal etmiştim en hızlı ulaşım bu olur diye hatta şimdi moda olan droneyi bile 1994 yılında o fakir imkanlarımla yapmıştım en güzel hava aracı bu olur demiştim, doru düzgün uçuramamıştım ama bunun sebebi paramın olmamasıydı bantlarla yapılan iş bir yere kadar. Bu ülkede en cahili ben olduğuma göre bu adama bin basacak ne kardeşlerimiz vardır ama malesef onlara inanan yatırım yapan sermaye yok.
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DH Misafiri 2 yıl
Çoğunuza yazıklar olsun. Bu şiddette batı hayranlığına tahammül edemiyorum. Bir insan bu kadar yüceltilmez yok rezil oluruz falan. O da insan, bu mu vatanperverlik, bu mu milliyetçilik?
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Die Ärzte 2 yıl
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BekirTemel 2 yıl
Buyursun, saygı değer biri
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Antocio 2 yıl
Gelmiyor. Ekibi ile online görüşme olumsuz geçti. Belki de uydurmaydi.
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___Lawyer___ 2 yıl
Ben haber kanallarımızı merak ediyorum. Elon Musk kimdir? diye başlayacak o kesinde adamı nasıl tanıtacaklar o önemli
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FarukBey 2 yıl
Sadece Tarsus Der SUSARIM !!!
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Ken Block43 2 yıl
Gelsin gelsin. Keşke konferansa gidebilsek
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alemburda34 2 yıl
2si1'e davet edelim bence
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Kabus87 2 yıl
Elon Musk Amerika Başkanı Ol Oyum Sana.
Adamin hammaddesi güzel insan
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