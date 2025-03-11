Elon Musk’tan itiraf: DOGE ile ilgilenmek işlerimi zorlaştırıyor

“Diğer işlerinizi nasıl yönetiyorsunuz?” sorusuna Musk, “Büyük bir zorlukla,” yanıtını verdi. Hatta “Açıkçası, burada bunu yaptığıma inanamıyorum” diyerek içinde bulunduğu duruma şaşırdığını belirtti.
Zor ama faydalı bir iş
DOGE, hükümet harcamalarını kısmaya yönelik iddialı bir girişim olarak öne çıkarken, birçok uzman tarafından fazla vaat verip az iş yapmakla eleştiriliyor. Şu an yaklaşık 100 çalışanı bulunan kurumun, kısa sürede 200 kişilik bir ekibe ulaşması bekleniyor. Ancak hükümet sözleşmeleri konusunda uzman isimler, DOGE’nin duyurduğu tasarruf rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve iptal edilen sözleşmeler üzerinden yanıltıcı matematikle “kazanç” gösterdiğini belirtiyor.
Dahası, siber güvenlik uzmanları DOGE’nin ABD’nin bilişim altyapısını riske attığını ifade ediyor. Konuya hâkim olmayan bazı DOGE çalışanlarının, hükümet sistemlerine güvenli olmayan yollarla eriştiği ve hassas verileri korumasız sunuculara kopyaladığı öne sürülüyor.
Musk, DOGE’ye danışmanlık yapmanın onu fazlasıyla zorladığını söylese de, bu girişimi kendi şirketleri lehine kullanmakla suçlanıyor. Musk’ın devlet kurumlarını zayıflatarak soruşturma veya denetleme altındaki X, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerinin işlerini rahatlattığı söyleniyor. Öte yandan Musk, DOGE ile olan ilişkisini bir yıl daha uzatacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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