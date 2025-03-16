Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın insansı robotu, devasa uzay roketiyle Mars yolcusu oluyor

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaptığı açıklamada Starship'in önümüzdeki yılın sonunda Mars'a doğru yola çıkacağını ve Tesla'nın insansı robotu Optimus'u taşıyacağını söyledi.
    Tesla’nın insansı robotu, Starship roketiyle Mars yolcusu oluyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, SpaceX’in devasa uzay aracı Starship’in 2026 yılının sonunda Mars’a doğru yola çıkacağını duyurdu. Üstelik bu yolculuk sadece insansız bir test görevi olmayacak; Tesla’nın insansı robotu Optimus da Starship’in içinde yer alacak.

    Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk insanlı inişlerin 2029 kadar erken gerçekleşebileceğini, ancak her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda 2031’in daha olası bir tarih olduğunu belirtti. Eğer tarihler arasında neden bu kadar fark olduğunu düşünüyorsanız yanıtı muhtemelen şu; Dünya ile Mars arasındaki en uygun fırlatma penceresi kabaca her 26 ayda bir oluşuyor. Bu gelişme, Musk’ın uzun süredir dile getirdiği Mars’ı kolonileştirme vizyonunun somut adımlara dönüştüğünü gösteriyor.

    Optimus, koloniler için hayati olabilir

    Tesla’nın insansı robotu, Starship roketiyle Mars yolcusu oluyor Tam Boyutta Gör
    Musk, geçtiğimiz yıl nisan ayında yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, Optimus’un 2024 yılı sonuna kadar Tesla fabrikalarında aktif görev alabileceğini söylemişti. Şimdi ise bu robotun Mars görevi için test edileceği anlaşılıyor. Uzay ortamında insanlara yardımcı olabilecek, ağır iş yüklerini üstlenebilecek yapay zeka destekli bir robotun geliştirilmesi, SpaceX’in Mars’ta sürdürülebilir bir koloni kurma planları açısından hayati olabilir.

    Kasım ayında Reuters’ın yayınladığı bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Mars’a insan taşınmasının ulusal bir öncelik haline gelebileceği belirtilmişti. Eğer böyle bir siyasi destek sağlanırsa, SpaceX’in projeleri hız kazanabilir ve NASA’nın mevcut Ay programında önemli değişiklikler yaşanabilir. Ancak Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mars’ın bir öncelik olmadığını söyledi.

    SpaceX’in devrim niteliğindeki Starship aracı, yalnızca Mars hayallerini gerçeğe dönüştürmek için değil, aynı zamanda şirketin uzay sektöründeki hakimiyetini sürdürmek için de kritik bir rol oynuyor. Şu anda kısmen tekrar kullanılabilen Falcon 9 roketiyle ticari uydu pazarında lider olan SpaceX, Starship’in tam anlamıyla yeniden kullanılabilir olmasıyla uzay taşımacılığında maliyetleri daha da düşürmeyi hedefliyor. Bilindiği üzer Falcon 9, iki aşamalı bir roket ve bunun sadece ilk aşaması Dünya’ya geri iniyor. İkinci aşama (uydu ve yükleri taşıyan kısım) ise tek kullanımlık. Starship’te ise iki kademe de yeniden kullanılabilir olarak tasarlandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerde nasıl kalınır hunter x hunter izleme sırası e devlet sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı arçelik kahve makinesi kırmızı ışık hatası osuruk neden kokar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum