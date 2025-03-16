Tesla’nın insansı robotu, devasa uzay roketiyle Mars yolcusu oluyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, SpaceX’in devasa uzay aracı Starship’in 2026 yılının sonunda Mars’a doğru yola çıkacağını duyurdu. Üstelik bu yolculuk sadece insansız bir test görevi olmayacak; Tesla’nın insansı robotu Optimus da Starship’in içinde yer alacak.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk insanlı inişlerin 2029 kadar erken gerçekleşebileceğini, ancak her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda 2031’in daha olası bir tarih olduğunu belirtti. Eğer tarihler arasında neden bu kadar fark olduğunu düşünüyorsanız yanıtı muhtemelen şu; Dünya ile Mars arasındaki en uygun fırlatma penceresi kabaca her 26 ayda bir oluşuyor. Bu gelişme, Musk’ın uzun süredir dile getirdiği Mars’ı kolonileştirme vizyonunun somut adımlara dönüştüğünü gösteriyor.

Optimus, koloniler için hayati olabilir

Tam Boyutta Gör Musk, geçtiğimiz yıl nisan ayında yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, Optimus’un 2024 yılı sonuna kadar Tesla fabrikalarında aktif görev alabileceğini söylemişti. Şimdi ise bu robotun Mars görevi için test edileceği anlaşılıyor. Uzay ortamında insanlara yardımcı olabilecek, ağır iş yüklerini üstlenebilecek yapay zeka destekli bir robotun geliştirilmesi, SpaceX’in Mars’ta sürdürülebilir bir koloni kurma planları açısından hayati olabilir.

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Kasım ayında Reuters’ın yayınladığı bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Mars’a insan taşınmasının ulusal bir öncelik haline gelebileceği belirtilmişti. Eğer böyle bir siyasi destek sağlanırsa, SpaceX’in projeleri hız kazanabilir ve NASA’nın mevcut Ay programında önemli değişiklikler yaşanabilir. Ancak Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mars’ın bir öncelik olmadığını söyledi.

SpaceX’in devrim niteliğindeki Starship aracı, yalnızca Mars hayallerini gerçeğe dönüştürmek için değil, aynı zamanda şirketin uzay sektöründeki hakimiyetini sürdürmek için de kritik bir rol oynuyor. Şu anda kısmen tekrar kullanılabilen Falcon 9 roketiyle ticari uydu pazarında lider olan SpaceX, Starship’in tam anlamıyla yeniden kullanılabilir olmasıyla uzay taşımacılığında maliyetleri daha da düşürmeyi hedefliyor. Bilindiği üzer Falcon 9, iki aşamalı bir roket ve bunun sadece ilk aşaması Dünya’ya geri iniyor. İkinci aşama (uydu ve yükleri taşıyan kısım) ise tek kullanımlık. Starship’te ise iki kademe de yeniden kullanılabilir olarak tasarlandı.

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Tesla’nın insansı robotu, Starship roketiyle Mars yolcusu oluyor