Erdoğan ve Musk görüşmesi: Türkiye’de Tesla fabrikası, yapay zeka ve diğer başlıklar

- Türkiye’de Tesla fabrikası
- Starlink ve diğer başlıklar
- Tesla, 7. fabrikasını nereye kuracak?
- Yorumlar
Erdoğan ve Musk'ın New York'ta Birleşmiş Milletler yakınlarında bulunan Türkevi'nde toplantı sırasında konuştukları bildirildi. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 78. oturumuna katılmak için burada bulunuyordu. İkili, Tesla’nın olası Türkiye fabrikasından yapay zekaya kadar bir dizi önemli konuda konuştu.
Türkiye’de Tesla fabrikası
Yapılan açıklamalara göre Erdoğan’ın Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu söylediği belirtiliyor. Elon Musk ise bu talebe olumlu bir sinyal yakmış durumda. Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi ile çalıştıklarını ve Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti.
Starlink ve diğer başlıklar
Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ifade etti. Starlink, Musk’ın SpaceX firmasının bir hizmeti ve uydu üzerinden yüksek hızlı internet sağlıyor. Erdoğan'ın görüşme sırasında Starlink konusunda işbirliğine açık olduğunu söylediği de bildirildi. Bilindiği üzere Haziran 2024'te SpaceX, Türksat 6A uydusunu da fırlatacak. Aynı zamanda Türkiye, SpaceX tarihinin ilk müşterileri arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek, İHA'larda elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi. Elon Musk da bunun üzerine, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını belirtti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da katıldı. Erdoğan, yukarıdaki konular dışında Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.