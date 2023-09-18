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    Anlık Bildirim

    Erdoğan ve Musk görüşmesi: Türkiye’de Tesla fabrikası, yapay zeka ve diğer başlıklar

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesinde SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk ile görüştü. Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi. İşte detaylar:
    Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesinde uzay teknolojisinden elektrikli araç bataryalarına kadar bir dizi konuda yapılacak iş birliklerini görüşmek üzere SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme kapsamında Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi.

    Erdoğan ve Musk'ın New York'ta Birleşmiş Milletler yakınlarında bulunan Türkevi'nde toplantı sırasında konuştukları bildirildi. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 78. oturumuna katılmak için burada bulunuyordu. İkili, Tesla’nın olası Türkiye fabrikasından yapay zekaya kadar bir dizi önemli konuda konuştu.

    Türkiye’de Tesla fabrikası

    Yapılan açıklamalara göre Erdoğan’ın Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu söylediği belirtiliyor. Elon Musk ise bu talebe olumlu bir sinyal yakmış durumda. Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi ile çalıştıklarını ve Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti.

    Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ifade etti. Starlink, Musk’ın SpaceX firmasının bir hizmeti ve uydu üzerinden yüksek hızlı internet sağlıyor. Erdoğan'ın görüşme sırasında Starlink konusunda işbirliğine açık olduğunu söylediği de bildirildi. Bilindiği üzere Haziran 2024'te SpaceX, Türksat 6A uydusunu da fırlatacak. Aynı zamanda Türkiye, SpaceX tarihinin ilk müşterileri arasında yer alıyor.

    Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Erdoğan'ın Musk'ı Eylül sonunda İzmir'de düzenlenecek Türk havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFESTe davet ettiği ve Musk'ın da programı uyması durumunda memnuniyetle katılacağını söylediği belirtildi. Görüşmede ikilinin yapay zeka konusunu da ele aldıkları ve tarafların işbirliğine açık oldukları aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek, İHA'larda elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi. Elon Musk da bunun üzerine, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını belirtti.

    Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da katıldı. Erdoğan, yukarıdaki konular dışında Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.

    Tesla, 7. fabrikasını nereye kuracak?

    Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi Tam Boyutta Gör
    Tesla, ağustos ayında Hindistan'da düşük maliyetli bir elektrikli araç üretecek bir fabrika kurmakla ilgilendiğini ifade etmişti. Tesla'nın şu anda altı fabrikası var ve otomobil üreticisinin küresel ayak izini genişletme çabasının bir parçası olarak Meksika'da Nuevo Leon eyaletinin kuzeyinde 5 milyar dolarlık yedinci bir fabrika inşa ediyor. Musk, mayıs ayında Tesla'nın bu yılın sonuna kadar yeni bir fabrika için muhtemelen bir yer seçeceğini söylemişti. Türkiye, Hindistan için düşünülen üretim tesisini kendisine çekebilirse bu büyük bir başarı olacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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