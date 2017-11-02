CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde yakalanarak öldürülen Usame Bin Ladin'e ait bilgisayardan çıkan 470.000 dosyayı yayınladı. Toplam boyutu 321 GB olan dosyalar arasında çok sayıda komik ve viral video da var.

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El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin, 2 Mayıs 2011 tarihinde ABD özel harekat birlikleri tarafından yapılan bir operasyonla Pakistan'da saklandığı evde öldürülmüştü. Ele geçirilen veriler arasında Bin Ladin ile aile bireylerinin ve diğer El Kaide liderlerinin arasındaki kişisel yazışmaların yer aldığını belirtelim. Ayrıca El-Kaide'nin terör operasyonları ile ilgili bilgiler de var. Bilgisayardan 18.000'den fazla belge, 10.000 video, 79.000 görüntü ve ses kaydı çıkmış durumda.

CIA uyarıyor: Rahatsız edici içerik olabilir

El-Kaide'nin propaganda ve planlama dokümanları, Bin Ladin oğlu Hamza'nın evde çekilmiş videoları ve propaganda videolarının "taslakları" arşivde yer alan diğer dosyalar olarak ön plana çıkıyor. CIA tarafından toplanan içeriğin arasında herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığı bilinmiyor. İstihbarat Teşkilatı web sitesinde de konuyla ilgili bir uyarı yayınlamış durumda;

"Bu dosya koleksiyonunda saldırgan ve/veya duygusal açıdan rahatsız edici içerik olabilir. Dosyalara erişmeden önce lütfen bu materyallerin bir terörist örgütten ele geçirildiğini göz önünde bulundurun. Dosyalar incelenmiştir ancak kötü amaçlı yazılımların kaldırıldığına dair kesin bir garanti bulunmamaktadır".

Çizgi film, belgesel, film ve pornografik materyal var

İlginçtir ki Bin Laden'in dijital kütüphanesinde bazı çizgi filmler ve eğlence videoları da bulunuyor. Bunlar arasında Youtube'un 'Charlie Bit My Finger' adlı komik viral videosu, ünlü çizgi film serisi 'Tom ve Jerry' ve Jackie Chan'in korsan filmleri de var.

Bin Ladin'in bilgisayarında Batman: Gotham Şövalyesi, Biyografi - Usame bin Ladin, Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı, National Geographic: Savaşta Fetekçiler, Resident Evil, Hindistan Hikayesi, Üç Silahşörler ve Nerede Bu Usame Bin Ladin? gibi film, dizi ve belgeseller de yer alıyor.

pornografik materyallerin olduğu da belirtildi. CIA tarafından yayınlanan dosyalara erişmek için Ayrıca ele geçrilip yayınlanmayan dosyalar arasındaolduğu da belirtildi. CIA tarafından yayınlanan dosyalara erişmek için buraya tıklayarak ilgili sayfayı ekrana getirebilirsiniz.

https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/cia-releases-additional-files-recovered-in-ubl-compound-raid.html