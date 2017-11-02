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CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, 2011'de yakalanarak öldürülen eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan 470.000 dosyayı yayınladı. Ladin'in arşivinde çok sayıda ilginç video var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde yakalanarak öldürülen Usame Bin Ladin'e ait bilgisayardan çıkan 470.000 dosyayı yayınladı. Toplam boyutu 321 GB olan dosyalar arasında çok sayıda komik ve viral video da var.
Ayrıca Bkz. "Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti]"
El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin, 2 Mayıs 2011 tarihinde ABD özel harekat birlikleri tarafından yapılan bir operasyonla Pakistan'da saklandığı evde öldürülmüştü. Ele geçirilen veriler arasında Bin Ladin ile aile bireylerinin ve diğer El Kaide liderlerinin arasındaki kişisel yazışmaların yer aldığını belirtelim. Ayrıca  El-Kaide'nin terör operasyonları ile ilgili bilgiler de var. Bilgisayardan 18.000'den fazla belge, 10.000 video, 79.000 görüntü ve ses kaydı çıkmış durumda.

CIA uyarıyor: Rahatsız edici içerik olabilir

El-Kaide'nin propaganda ve planlama dokümanları, Bin Ladin oğlu Hamza'nın evde çekilmiş videoları ve propaganda videolarının "taslakları" arşivde yer alan diğer dosyalar olarak ön plana çıkıyor. CIA tarafından toplanan içeriğin arasında herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığı bilinmiyor. İstihbarat Teşkilatı web sitesinde de konuyla ilgili bir uyarı yayınlamış durumda;
"Bu dosya koleksiyonunda saldırgan ve/veya duygusal açıdan rahatsız edici içerik olabilir. Dosyalara erişmeden önce lütfen bu materyallerin bir terörist örgütten ele geçirildiğini göz önünde bulundurun. Dosyalar incelenmiştir ancak kötü amaçlı yazılımların kaldırıldığına dair kesin bir garanti bulunmamaktadır".

Çizgi film, belgesel, film ve pornografik materyal var

İlginçtir ki Bin Laden'in dijital kütüphanesinde bazı çizgi filmler ve eğlence videoları da bulunuyor. Bunlar arasında Youtube'un 'Charlie Bit My Finger' adlı komik viral videosu, ünlü çizgi film serisi 'Tom ve Jerry' ve Jackie Chan'in korsan filmleri de var.
Bin Ladin'in bilgisayarında Batman: Gotham Şövalyesi, Biyografi - Usame bin Ladin, Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı, National Geographic: Savaşta Fetekçiler, Resident Evil, Hindistan Hikayesi, Üç Silahşörler ve Nerede Bu Usame Bin Ladin? gibi film, dizi ve belgeseller de yer alıyor.
Ayrıca ele geçrilip yayınlanmayan dosyalar arasında pornografik materyallerin olduğu da belirtildi. CIA tarafından yayınlanan dosyalara erişmek için buraya tıklayarak ilgili sayfayı ekrana getirebilirsiniz.

https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/cia-releases-additional-files-recovered-in-ubl-compound-raid.html Yorum Yaz
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Bamya Avcisi 2 yıl en beğenilen
Cia 10 sey diyorsa 9u yalan 1’i supheli
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1ses1 2 yıl
Amerikanın hiçbir söylemine inanmıyorum. Çocuk kandırır gibi açıklama yapsınlar.
Nasıl olsa devrilmiyecek güç ya ben yapmadım ben yetişrtirmedim , dünya düzenini ben sağlıyorum diyerek doğal zenginliklere el koyup buda bedeli demesi.
Tamam inanıyoruz diyelim ne yapalım.
Amerikanın hiçbir söylemine inanmıyorum. Çocuk kandırır gibi açıklama yapsınlar.Nasıl olsa devrilmiyecek güç ya ben yapmadım ben yetişrtirmedim , dünya düze...
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Yanıtla +25
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KaleyDeskop 2 yıl
Dosyalar incelenmiştir ancak kötü amaçlı yazılımların kaldırıldığına dair kesin bir garanti bulunmamaktadır". koskoca cia'nın dediğine bak, kendileri kesin yerleştirmiştir :)
Dosyalar incelenmiştir ancak kötü amaçlı yazılımların kaldırıldığına dair kesin bir garanti bulunmamaktadır". koskoca cia'nın dediğine bak, kendileri kesin yerl...
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PuSaT28 2 yıl
Kurgu basit :

Yeraltı /üstü doğal zenginliği çok, uyuşturucu yetiştiriciliğine uygun yada bu alanlara yakın, rahatlıkla din ve kültür üzerinden etkilenecek toplumları bul, kendi yetistirdigin psikopat diktatörleri bu devletlere ata, milletin ağzına siçmasina izin ver, sonra demokrasi getiriyorum diye bu devletlere gir, Parçala , himayene geçir.

Sonrası mâlum, kaynakları sömür, sesi cikmayanlarin organlarını guzel kızları kapitale sat.

Akabinde küçük ayrılıkçı gruplar oluştur yada izin ver,
bunlar ile iç savaş başlat silah sat.

Ulan ne güzel iş .
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magicrea 2 yıl
link ölü, admin yeniler misin
1 Yanıt Yanıtla +3
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T A R I K 2 yıl magicrea
magicrea
link ölü, admin yeniler misin



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deniz_sea 2 yıl
Bu tamamen bence düzmece, u, s, a, İrana girebilmek için bahane arıyor, neymiş ladine yardım etmişler para vermişler, bence bunun yolunu yapıyor şerefsizler
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Tugrul_512bit 2 yıl
Açın kayıtlara bakın. Amerika afganistanı işgal ettikten sonra oradaki uyuşturucu üretiminde patlama olmuş. Sonra bu uyuşturucu trafiği hiç aksamadan amerikaya kadar gitmiş ve oradaki milyonlarca genci esir almış.
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WarSaw 2 yıl
USA ME BIN LADIN = CIA
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Asami Zdrenka 2 yıl
Vay be dünyanın en tehlikeli terör örgütünün lideri bile olsan Youtube'dan komik videolar izleyip gülüyorsun.
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ProsesMuhendisi 2 yıl
Oliver Stone'unu belgeseli olan 'Amerika'nın Gizli Tarihi' adlı belgeselde sanıldığı gibi büyük çaplı bir operasyon değil normal bir polis ihbarı ile yakalandığı söylenmişti. İnandık mı ? Tabi ki hayır.
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koyunsavar 2 yıl
CIA ajanlariyla yaptığı chat dosyalarında yayınlasınlar.
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***Respect*** 2 yıl
Ladin'in, Resident Evil izlerkenki halini görmek isterdim
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KaleyDeskop 2 yıl
Dosyalar incelenmiştir ancak kötü amaçlı yazılımların kaldırıldığına dair kesin bir garanti bulunmamaktadır". koskoca cia'nın dediğine bak, kendileri kesin yerleştirmiştir :)
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