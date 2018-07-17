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Emporio Armani yeni nesil Connected akıllı saatini duyurdu

Emporio Armani, Wear OS ile çalışan yeni akıllı saatini duyurdu. Kalp atış hızı sensörünün yanı sıra, NFC ve GPS gibi teknolojilere sahip Emporio Armani Connected 2018'in detayları haberimizde...
10 ay
1,8b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Birçok moda markası kendi Wear OS (Android Wear) akıllı saatlerini piyasaya sürdü ve Emporio Armani de bunlardan biri. İtalyan şirket Connected akıllı saatlerinin gelişmiş bir versiyonunu çıkardığını duyurdu. Yeni model, hemen hemen tüm diğer Wear OS akıllı saatlerde bulunan Snapdragon 2100 yonga setinden güç alıyor.
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Emporio Armani Connected 2018 olarak adlandırılan akıllı kol saati, markanın daha önceki modelleri gibi şık bir tasarıma sahip. Google’ın Wear OS platformu ile çalışan saat hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Bununla birlikte 1.19 inç AMOLED ekranı ve 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği var.

Emporio Armani Connected 2018 özellikleri

Şirketin yeni nesil akıllı saati, kalp atış hızı izleme olanağı ve GPS sensörünün yanında ek fitness takip özellikleri sunuyor. Ayrıca Google Pay işlemleri için NFC desteğine sahip olduğunu da ekleyelim. Google Assistant diğer tüm pazarlarda kullanılabilecek olsa da akıllı saat Çin'de Google Asistan yerine Mobvoi Assistant, Google Pay yerine ise Alipay ile çalışacak.
Müşteriler farklı gövde ve kayış kombinasyonlarını tercih edebilecekler. Zira bu her şeyden önce moda bir akıllı saat. Paslanmaz çelik kasa gümüş, siyah ve altın renginde satın alınabilecek. Yeni akıllı saatler Temmuz sonuna doğru 295 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En pahalı versiyonu koluna takmak isteyenlerin ise 395 dolar ödemesi gerekecek.

https://www.digitaltrends.com/wearables/emporio-armani-connected-2018-smartwatch-news/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALKaraca 10 ay
O kadar E.Armani diye alıyorsun içinde Çöpdroid var.
Not:Çöpphone un işletim sistemini de sevmiyorum.
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