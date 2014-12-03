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E-mürekkep ekranlı Yotaphone 2 resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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E-mürekkep ekranlı Yotaphone 2 resmiyet kazandı

Rafa kalkmak üzere iken Putin'in desteği ile tekrar hayat bulan ve Rusya'nın en önemli projelerinden birisi kabul edilen e-mürekkep ekranlı Yotaphone, devam modeli ile yeniden piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.


Yotaphone konseptinin en önemli özelliği standart LCD ekranın yanında arka tarafta e-mürekkep ekrana sahip olması. Bu ekranda bildirimler, dijital kitaplar gibi renksiz gösterime uygun fonksiyonlar yansıtılıyor. Böylece pil ömrüne önemli bir katkı yapılıyor.


Yotaphone 2 modelinde 5 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Dokunmatik kapasitif e-mürekkep ekran ise 4.7 inç boyutunda ve 540x960 piksel çözünürlüğünde. Cihazda 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti ile yetinilmiş. Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılamayan kapasite mevcut. Modelin arka tarafta 8MP çözünürlükte, ön tarafta 2.1MP çözünürlükte kamera, 2500mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.


Yota cihazın sadece e-mürekkep ekranı kullanıldığında 5 güne kadar kullanım süresi sunabildiğini belirtiyor. Yotaphone 2 modeli 500 Avro yaklaşık fiyat etiketi ile bu ay içerisinde 20 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak. Gelecek yıl ise Asya kıtasına geçecek.

http://yotaphone.com/gb-en/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sonunda adam akıllı bi yenilik gördük
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XQS 5 yıl
çok iyi ya bu telefon alınır işte

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ONIONBUD 5 yıl
Keşke varsayılan ekranı e_ink olsaydı da,istediğimizde kaydırınca yerine renklisi gelseydi ..
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emresalvation 5 yıl
avrupada bakın bir kaç nükleer kapatıldı kaçtane yapıldı. hiç bir zaman tek bir enerji kaynağına güvenilerek enerji üretilemez. japonya başta kapttı santrallerı sonra nüklleersiz yapılamaz diyerek açtı hepsini ve kapatma düşüncelerinin olmadığını söyledi.
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Güzel telefon, biraz da ruslar bizi dinlesin.
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*siteci* 5 yıl
Cihazın her şeyini çok beğendim ama arkadaki ekranın kılıf takılmasına engel olması olmamış. E-mürekkep ekran zaten oldukça hassas, eğer arkasına düşerse ekranı koruyabilecek mi arka ekran camı?
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Batuist 5 yıl
cahil adamın çenesi düşük olurmuş.. burası ergen profesör doldu yine..
haklısınız gençler bu ülkede bi sizin kafanız çalışıyor herkes gerizekalı..
bana müsade..
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Aaron Paul 5 yıl
İşte buna yenilik denir.
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thestell 5 yıl
Kılıf takamamak sıkıntı. Önce telefonun çellk kasa falan olması lazım.
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Şaban Oğlu Şaban 5 yıl
Al şimdi bir buna bak bir de Vestel'in her yerde bangır bangır yerli olduğunu iddia ettiği telefona bak. İnsan gerçekten hayret ediyor.
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carman 5 yıl
ileride belki bunun renkli mürekkepli versiyonları çıkar
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1BilimAdamı 5 yıl
Vay.be putin bu ruslar için lutuf.Adam umulmadık yerden teknokojiye el atıyor.Aynısını baikal işlemcilerdede yapmıştı
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