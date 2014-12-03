E-mürekkep ekranlı Yotaphone 2 resmiyet kazandı

Rafa kalkmak üzere iken Putin'in desteği ile tekrar hayat bulan ve Rusya'nın en önemli projelerinden birisi kabul edilen e-mürekkep ekranlı Yotaphone, devam modeli ile yeniden piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Yotaphone konseptinin en önemli özelliği standart LCD ekranın yanında arka tarafta e-mürekkep ekrana sahip olması. Bu ekranda bildirimler, dijital kitaplar gibi renksiz gösterime uygun fonksiyonlar yansıtılıyor. Böylece pil ömrüne önemli bir katkı yapılıyor.

Yotaphone 2 modelinde 5 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Dokunmatik kapasitif e-mürekkep ekran ise 4.7 inç boyutunda ve 540x960 piksel çözünürlüğünde. Cihazda 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti ile yetinilmiş. Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılamayan kapasite mevcut. Modelin arka tarafta 8MP çözünürlükte, ön tarafta 2.1MP çözünürlükte kamera, 2500mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.