    Vivo X300 ve X300 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı: Yakında geliyor

    Vivo, yaklaşmakta olan X300 serisinin kamera tasarımını gösteren tanıtım görsellerini yayınladı. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen telefonlar neler sunacak?   

    Vivo X300 ve X300 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Vivo, yaklaşmakta olan X300 serisinin kamera tasarımını gösteren tanıtım görsellerini yayınladı. X300 ve X300 Pro'ya ait görseller, telefonların geçen seneki modellere benzer kamera tasarımını koruduğunu gösteriyor.

    Vivo X300 modeli, X200 Pro mini’nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırılıyor.  X300 Pro ise şirketin fotoğraf odaklı amiral gemisi olarak tanıtılıyor.

    Resmi görseller, X200 serisindeki dairesel kamera modülünün daha şık ve rafine bir tasarımla devam ettiğini gösteriyor. Ön tasarım paylaşılmadı ancak daha önceki ipuçları her iki modelin de düz ekranla geleceğini ortaya koyuyor.

    Vivo X300 ve X300 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Vivo X300 ve X300 Pro neler sunacak?

    X300 serisinin öne çıkan özelliği, çift 200 MP kameraya sahip dördüncü nesil Zeiss görüntüleme sistemi. X300’de 23 mm’lik Zeiss 200 MP ana kamera yer alırken, X300 Pro’da endüstride en gelişmişlerden biri kabul edilen 85 mm Zeiss 200 MP APO telefoto lens bulunuyor. Her iki kamera da CIPA 4.5 / 5.5 seviyesinde stabilizasyon, Zeiss T* kaplama ve ışık emilimini artıran cam teknolojisine sahip.

    Video tarafında X300 Pro, 4K 60fps portre kaydı, çift odaklı 4K 120fps Dolby Vision HDR ve 4K 120fps 10-bit Log desteği sunuyor. Tüm seri, V3+ görüntüleme çipi ve Dimensity 9500 işlemcisiyle destekleniyor. Telefonlar OriginOS 6 işletim sistemiyle geliyor ve Apple ekosistemiyle bağlantı kurabiliyor. Ekran tarafında ise 1 nit’e kadar düşük parlaklık seviyesine ulaşabilen BOE Q10 Plus panel yer alıyor.

    Vivo X300 serisinin önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor.

