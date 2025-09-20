Giriş
    Huawei Nova Flip S: Yeni katlanabilir model sızdırıldı

    Huawei'in yeni katlanabilir telefonu Nova Flip S’in sızdırılan bilgileri; depolama seçenekleri, renk çeşitleri ve fiyat detaylarını ortaya çıkardı. İşte beklenen özellikler:

    Huawei Nova Flip S: Yeni katlanabilir model sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı katlanabilir modeli Nova Flip’in ardından serinin yeni üyesi Nova Flip S üzerinde çalışıyor. Tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz çok daha geniş depolama seçenekleriyle ve farklı renk alternatifleriyle kullanıcılara sunulacak.

    Huawei Nova Flip S, daha fazla depolama alanı ve yeni renk seçenekleriyle geliyor

    Nova Flip S’in depolama tarafında 12 GB RAM ile eşleşen 256 GB, 512 GB ve 1 TB’a kadar genişleyen seçenekler sunması bekleniyor. Bu, özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çeken kullanıcılar için ciddi bir avantaj sağlıyor. Renk seçenekleri ise Sakura Pembesi, Sıfır Beyazı, Gök Mavisi, Yıldızlı Siyah, Tüy Kum Siyahı ve Yeni Yeşil gibi seçenekler ile oldukça zengin görünüyor.

    Yazılım tarafında Huawei’nin en yeni işletim sistemi HarmonyOS 5.0 ön yüklü olarak geliyor. Bu işletim sistemi, çoklu görev performansını artırmayı ve cihazlar arası ekosistem uyumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Donanım tarafında işlemci henüz netleşmese de şirketin önceki model Nova Flip’te kullandığı Kirin 8 serisi yonga setinden daha güçlü bir platforma geçiş yapacağı tahmin ediliyor. Bu yükseltme, hem performans hem de enerji verimliliği açısından kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunabilir.

    Son olarak sızdırılan bilgilere göre Huawei Nova Flip S’in fiyatı yaklaşık 5.000 yuan (yaklaşık 700 ABD doları) seviyesinde olacak. Bu rakam, cihazı katlanabilir telefon segmentinde erişilebilir fiyatlı bir alternatif haline getiriyor.

