En büyük Windows Phone reklamı New York Herald Sqaure meydanında kendisini gösterdi

Windows Phone işletim sistemi ile akıllı telefon pazarında kalıcı olmak isteyen Microsoft pazarlama tanıtımları için 200 milyon dolardan fazla bir meblağı gözden çıkardı. Nokia ile yaptığı ortaklığın ilk meyvelerini Ekim ayında tanıtan Microsoft etkileyici reklamlarına devam ediyor.





Microsoft sonraki sahne etkinliğini yarın New York Herald Square meydanında yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir bu etkinlik ile ilgili dedikodular internette dolaşıyordu. Microsoft gönderdiği davetiye ile bunu resmi olarak doğruladı.





Windows Phone yöneticileri Joe Belfiore ve Andy Lees'in katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte davetiyelerden anlaşıldığı kadarıyla HTC Titan, Samsung Flash ve Samsung Focus Windows Phone cihazları tanıtılacak.





HTC Titan 4.7 inç 480 x 800 piksel WVGA ekran, 1.5GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP arka/1.3MP ön kamera, 720p kayıt desteği özellikleri sunarken Samsung Focus 4.3-inç Super AMOLED Plus ekran, 1.4GHz hızında işlemci, 4G desteği, 1.3MP ön/8MP arka kamera, Samsung Flash ise 3.7-inç Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında işlemci, 5MP arka/VGA ön kamera özellikleri sunuyor.





Görseldeki AT&T logosu üç cihazın bu operatör tarafından piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Çünkü bu üç cihaz ABD pazarına ilk kez giriyor.





Microsoft bunun yanında daha büyük bir sürpriz olacağını belirtiyor. Bu da kurulum görselleri internete yansıyan birkaç katlı apartman büyüklüğünde dev bir Windows Phone ekranı. Microsoft'un yenilikçi atılımlarına örnek olacağını belirttiği ekran büyük ihtimalle dokunmatik bir arayüz tecrübesi sunacak.