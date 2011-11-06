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En büyük Windows Phone reklamı New York Herald Sqaure meydanında kendisini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En büyük Windows Phone reklamı New York Herald Sqaure meydanında kendisini gösterdi
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Windows Phone işletim sistemi ile akıllı telefon pazarında kalıcı olmak isteyen Microsoft pazarlama tanıtımları için 200 milyon dolardan fazla bir meblağı gözden çıkardı. Nokia ile yaptığı ortaklığın ilk meyvelerini Ekim ayında tanıtan Microsoft etkileyici reklamlarına devam ediyor.

Microsoft sonraki sahne etkinliğini yarın New York Herald Square meydanında yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir bu etkinlik ile ilgili dedikodular internette dolaşıyordu. Microsoft gönderdiği davetiye ile bunu resmi olarak doğruladı.

Windows Phone yöneticileri Joe Belfiore ve Andy Lees'in katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte davetiyelerden anlaşıldığı kadarıyla HTC Titan, Samsung Flash ve Samsung Focus Windows Phone cihazları tanıtılacak.

HTC Titan 4.7 inç 480 x 800 piksel WVGA ekran, 1.5GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP arka/1.3MP ön kamera, 720p kayıt desteği özellikleri sunarken Samsung Focus 4.3-inç Super AMOLED Plus ekran, 1.4GHz hızında işlemci, 4G desteği, 1.3MP ön/8MP arka kamera, Samsung Flash ise 3.7-inç Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında işlemci, 5MP arka/VGA ön kamera özellikleri sunuyor.

Görseldeki AT&T logosu üç cihazın bu operatör tarafından piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Çünkü bu üç cihaz ABD pazarına ilk kez giriyor. 

Microsoft bunun yanında daha büyük bir sürpriz olacağını belirtiyor. Bu da kurulum görselleri internete yansıyan birkaç katlı apartman büyüklüğünde dev bir Windows Phone ekranı. Microsoft'un yenilikçi atılımlarına örnek olacağını belirttiği ekran büyük ihtimalle dokunmatik bir arayüz tecrübesi sunacak.

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DH Misafiri 8 yıl
OverClocK1ng
eozenirtürkiye ye gelsin bi wp7 hemen alacam. sıkıldım artık ya andorid ten.
Evet al da gör. Mango güncellemesi yaparsın klavye kaybolur.Artık beyin gücüyle yazarsın...http://www.techno-labs.com/1/28492/1/Mangolarin_Klavyesi_Kayboluyor.html

mevcut wp7 lerin hepsinde mango güncellemesi yüklü geliyor. ayrıca ben kendim omnia 7 mango yaptım hiçbir sıkıntı yok muhteşem.
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Çok Önemli Birisi 8 yıl
Bu yıl birçok yenilik görmek güzel.
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: eozenir
türkiye ye gelsin bi wp7 hemen alacam. sıkıldım artık ya andorid ten.

Evet al da gör. Mango güncellemesi yaparsın klavye kaybolur.
Artık beyin gücüyle yazarsın...
techno-labs.com/...
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eozenir 8 yıl
türkiye ye gelsin bi wp7 hemen alacam. sıkıldım artık ya andorid ten.
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Stanislas Xavier 8 yıl
@docekic aksine ben ise arayüz tasarımının çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve çevremde android kullanan insanların çoğunun ana ekran sayısından ve widgetler ile daha da karmaşık olmasından yakınması android arayüzünün herkese göre olmadığı şeklinde düşünmeme sebep oldu ve galaxy s2 iadeleri diye biraz baktığınızda bu iadelerin en büyük sebebinin arayüzü beğenmemeleri olduğu belirtiliyor..WP7 arayüzü bence MS nin mobil açıdan yaptığı en yenilikçi(diğer bütün işletim sistemleri hemen hemen aynı) ve başarılı iş...Tabi insanların buna alışması da zaman alacaktır ancak basit ve sade haliyle kısa sürede başarı yakalayacağını düşünüyorum...
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Mobile Prof. 8 yıl
Beni kendine çekebilen hiç bir artısı yok Wp'nin şu anda.
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cank1981 8 yıl
HTC 7 Trophy ve Win Phone olarak bu gelişmeler benim için gayet heyecan verici.Marketplace de canlanmaya başlıyor nokia ının ekosistemimize entegre olmasıyla dört gözle nokia maps for winphone yazılımını bekliyoruz az kaldı çünkü :)
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haymatloshan 8 yıl
Güzel gelişmeler oluyor windows cephesinde,2012'de pazar payını daha da artıracaktır.
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sertacarslan 8 yıl
4.7" ekran ve 480*800 çözünürlük. Sıkılınca noktaları sayarız artık...
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docekic 8 yıl
android (Sense arayuz u ) kullannan biri olarak windows phone ların sıkıcı gelicegini tahmin ediyorum android widget dolu farklı seyler var ama arayuz u cok kotu windows phone un arayuzlerini geliştirirlerse daha cok satıs yapıcagını tahmin ediyorum
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