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En çılgın oyun bilgisayarı için geri sayım başladı

8 yıl
57,6b
1
208
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En çılgın oyun bilgisayarı için geri sayım başladı
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2011) için geri sayım başladı. 6 Ocak'ta başlayacak etkinlik kapsamınde dünya devi elektronik üreticileri, yeni ürünleri ve üzerinde çalıştıkları son teknolojileri, özel şovlarla birlikte katılımcıların beğenisine sunacaklar. CES 2011 ile ses getirmesi beklenen ürünlerden biri de, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz "The Big O" isimli melez oyuncu bilgisayarı olacak. Origin PC firması tarafından geliştirilen bu sistem, mühendisleri tarafından "en çılgın" oyun makinesi olarak nitelendiriliyor. Açıkçası bilgisayarın teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmeye gerek yok zira mümkün olan en iyi donanımlar aynı kasa içerisinde bir araya getirilmiş. Bizim altını çizmek istediğimiz asıl nokta ise, özel olarak tasarlanan bu kasanın gizlik özellikleri. Zira The Big O, çok güçlü bir oyun bilgisayarı olmasının yanında aynı zamanda bir konsol!

The Big O oldukça kalın bir kasaya sahip çünkü kasanın ikinci kısmında su soğutma ile desteklenen Xbox 360 Slim yer alıyor. Yani dilediğini zaman bilgisayarı kapatarak yerinizden bile kalkmadan konsola geçiş yapabiliyorsunuz. Bu çılgın tasarımın her detayı sürprizlerle dolu diyebiliriz. Özel yapım bir kasaya sahip olan The Big O, EVGA'nın çift işlemcili Classified SR-2 anakartını temel alıyor. Anakart üzerinde sıvı soğutma takviyesi ile 4.3GHz'e çıkartılan iki adet Intel Xeon X5680 işlemcisine yer veriliyor. Çift işlemcili sistemin grafik donanımı da bir hayli dikkat çekici. Eğer konsoldan sıkılıp, PC'ye özel oyunlarla vakit geçirmek isterseniz, EVGA'nın SLI modunda çalışan su soğutmalı dört adet GeForce GTX 580 FTW ekran kartı emirlerinizi bekliyor olacak. RAID konfigürasyonunda çalışan dört adet OCZ 50GB Vertex 2 SSD ile birlikte 2TB kapasiteli iki adet WD Caviar diske sahip olan sistemde maksimum disk performansını elde etmek için LSI Megaraid SAS 9260-4i RAID kartına ve 2000MHz'de çalışan 12GB DDR3 belleğe yer verildiğini görüyoruz. Dışı kadar içi de özel tasarım olan ve sıvı su soğutma sistemine ait borularının özenle yerleştirildiği sistemin ihtiyaç duyduğu gücü ise Enermax'ın 1050 Watt kapasiteli iki adet güç kaynağı karşılıyor.

"Her İki Dünyanın En İyisi" sloganıyla lanse edilen ve konsol mu PC mi tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran The Big O için farklı konfigürasyon seçenekleri hazırlanmış durumda. Eğer haberimize konu olan en yüksek konfigürasyona sahip olmak isterseniz, sizden istenen meblağa 17000 dolar olacak.

En çılgın oyun bilgisayarı için geri sayım başladı
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En çılgın oyun bilgisayarı için geri sayım başladı
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DH Misafiri 8 yıl
suan kulaniyorum teknik serversin icin geldi sorun varmis ramlerde ha onutmdan ram 10gb...
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.Tolga 8 yıl
çok iyiymiş ya
of ulan of o pcde gta oynamak vardı hemen loto oynamaya gidiyorum
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kubiilay 8 yıl
bundan alican 20 tane - render farm kurucan of :D animasyonlar kısa sürede olur herhalde:D
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ParaBende 8 yıl
Her malın bir alcısı vardır '' Gereksiz olmuş '' diye boş konuşmanın anlamı yok sizin için gereksiz olması insanlık için gereksiz olması demek değildir hemen bi siteye girip PC toplayıp fiyat karşılaştıranlar olmuş tahmin ettiğim gibi :)
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duayn 8 yıl

ParaBende

Her malın bir alcısı vardır '' Gereksiz olmuş '' diye boş konuşmanın anlamı yok sizin için gereksiz olması insanlık için gereksiz olması demek değildir hemen bi siteye girip PC toplayıp fiyat karşılaştıranlar olmuş tahmin ettiğim gibi :)



ee üstad para konuştururmuş

PARASENDE
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duayn 8 yıl
bence bu fiyata bulmuşken kaçırmayalım
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İstan34bul 8 yıl
Bunu alan şirkete ortak oluyor hisse bu hisse
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eyyorlamam bu kadar 8 yıl
siparişi verdim
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DarthNihilus 8 yıl
Zevk meselesi parasi cok olan alabilir. Parasi az olan 2.el temiz araba arar, cok olan gider ferrari alir tamamen zevk
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DH Misafiri 8 yıl
Vay be fiyata bak...
Acaba işletim sistemi ne...(:
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Baybars 8 yıl

DH Misafiri

Vay be fiyata bak...



Acaba işletim sistemi ne...(:

Windows XP (Service Pack 2)
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Sedat. 8 yıl
Tek Kelimeyle GEREKSİZ !!!!!!!

Fazla laf pişirmeye gerek bile yok...

Ayrica @madmaxze arkadaşimin soylediklerine Katiliyorum, Katilmamak elde Degil... O paraya Evimde zaten oyun zevkinin KRALİNİ yaşatirim kendime...
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apokoc 8 yıl
hey yavrum hey :O
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