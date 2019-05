En çılgın oyun bilgisayarı için geri sayım başladı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2011) için geri sayım başladı. 6 Ocak'ta başlayacak etkinlik kapsamınde dünya devi elektronik üreticileri, yeni ürünleri ve üzerinde çalıştıkları son teknolojileri, özel şovlarla birlikte katılımcıların beğenisine sunacaklar. CES 2011 ile ses getirmesi beklenen ürünlerden biri de, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz "The Big O" isimli melez oyuncu bilgisayarı olacak. Origin PC firması tarafından geliştirilen bu sistem, mühendisleri tarafından "en çılgın" oyun makinesi olarak nitelendiriliyor. Açıkçası bilgisayarın teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmeye gerek yok zira mümkün olan en iyi donanımlar aynı kasa içerisinde bir araya getirilmiş. Bizim altını çizmek istediğimiz asıl nokta ise, özel olarak tasarlanan bu kasanın gizlik özellikleri. Zira The Big O, çok güçlü bir oyun bilgisayarı olmasının yanında aynı zamanda bir konsol!

The Big O oldukça kalın bir kasaya sahip çünkü kasanın ikinci kısmında su soğutma ile desteklenen Xbox 360 Slim yer alıyor. Yani dilediğini zaman bilgisayarı kapatarak yerinizden bile kalkmadan konsola geçiş yapabiliyorsunuz. Bu çılgın tasarımın her detayı sürprizlerle dolu diyebiliriz. Özel yapım bir kasaya sahip olan The Big O, EVGA'nın çift işlemcili Classified SR-2 anakartını temel alıyor. Anakart üzerinde sıvı soğutma takviyesi ile 4.3GHz'e çıkartılan iki adet Intel Xeon X5680 işlemcisine yer veriliyor. Çift işlemcili sistemin grafik donanımı da bir hayli dikkat çekici. Eğer konsoldan sıkılıp, PC'ye özel oyunlarla vakit geçirmek isterseniz, EVGA'nın SLI modunda çalışan su soğutmalı dört adet GeForce GTX 580 FTW ekran kartı emirlerinizi bekliyor olacak. RAID konfigürasyonunda çalışan dört adet OCZ 50GB Vertex 2 SSD ile birlikte 2TB kapasiteli iki adet WD Caviar diske sahip olan sistemde maksimum disk performansını elde etmek için LSI Megaraid SAS 9260-4i RAID kartına ve 2000MHz'de çalışan 12GB DDR3 belleğe yer verildiğini görüyoruz. Dışı kadar içi de özel tasarım olan ve sıvı su soğutma sistemine ait borularının özenle yerleştirildiği sistemin ihtiyaç duyduğu gücü ise Enermax'ın 1050 Watt kapasiteli iki adet güç kaynağı karşılıyor.

"Her İki Dünyanın En İyisi" sloganıyla lanse edilen ve konsol mu PC mi tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran The Big O için farklı konfigürasyon seçenekleri hazırlanmış durumda. Eğer haberimize konu olan en yüksek konfigürasyona sahip olmak isterseniz, sizden istenen meblağa 17000 dolar olacak.