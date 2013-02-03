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En hızlı aynasız lens,"Ibelux 40mm F/0.85"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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En hızlı aynasız lens,
Cp+ 2013 fuarından büyük firmaların duyuruları yanında diğer optik üreticisi firmalardan da duyurular gelmeye devam ediyor. Bu firmalardan biri olan Ibelux, fuar kapsamında 40mm F/0.85mm lensini tanıttı.
Dünyanın en hızlı aynasız sistemler ile uyumlu lensi olduğu belirtilen Ibelux, F/0.85 diyafram oranına sahip ve Kipon/German IB/E Optics üretimi. Hakkında daha fazla teknik ayrıntı yer almayan Ibelux 40mm F/0.85 lensin, Fuji X, Leica M, Micro Four Thirds, Sony Nex ve Canon M sistemler ile uyumlu olarak haziran ayında $1,200-$1,600 arasında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı açıklandı.

http://photorumors.com/2013/02/02/new-ibelux-40mm-f0-85-lens-for-mirrorless-cameras/ Yorum Yaz
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cakalll 6 yıl
auto fokus varmı ben onu anlayamadım
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Kirk Lee 6 yıl
Aynasız cihazların amacı dslr kalitesini ve özelliklerini kompakt boyutlara indirgemek ise bu lensler amacın dışına çıkıyor diyebilirim :D
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alikiziltoprak 6 yıl
Yaldır yaldır maaşallah :)

Yalnız söyledikleriniz gibi, bir sorun var. Fotoğraftan ve makinelerden pek anlamayan biri lens-mini gövde arasındaki tezatı gördüğünde anlam veremeyebilir.

:)
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Fx_57,5 6 yıl
tamamda ağırlık merkezi sorunu çok net olacaktır takılı olan makinede.
açıklanın değerler normal kullanıcılar için çok fazla.profesyöneller zaten aynasız pek kullanmıyor.
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madmax50 6 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
tamamda ağırlık merkezi sorunu çok net olacaktır takılı olan makinede.
açıklanın değerler normal kullanıcılar için çok fazla.profesyöneller zaten aynasız pek kullanmıyor.

Aynasızlari yanlış anlıyorsunuz, taşınabilirlik gereken yerlerde profesyoneller de kullanıyor tanıdığım ünlü bir düğün fotoğrafçısı nex7 kullanıyor. Bu lensin amacı nedir diye soranlara cevabım gerekli hallerde kullanabilmektir, taşınabilirlik istediğim durumlarda zaten pancake lensimi kullanıyorum, gerekince de Tele lensi takıyorum. Sokakta mont cebinde DSLR taşımak gibisi yok. Aynasızlar birkaç yıla alışkanlıkları değiştirecek tepkiler normal iphone ilk çıktığında dokunmatik telefon mu olur diye forumlarda birçok yorum yapıldı.
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Brky 6 yıl
F/0.85 e yuh
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lyridder 6 yıl
Lens her an gövdeyi kıracak gibi ağır görünüyor.
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cortextm 6 yıl
Siyahı bildiğin voitglander. Baya bi büyük gerçektende.
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Umutcan 6 yıl
Taşınabilir olsun diye tercih edilip satın alınan ufak four thirds gövdeye böyle bir lens takmak ne kadar mantıklı orası tartışılır.
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Vicodin 6 yıl
Lensler mücevher gibiler ama
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