En hızlı aynasız lens,"Ibelux 40mm F/0.85"

Cp+ 2013 fuarından büyük firmaların duyuruları yanında diğer optik üreticisi firmalardan da duyurular gelmeye devam ediyor. Bu firmalardan biri olan Ibelux, fuar kapsamında 40mm F/0.85mm lensini tanıttı.

Dünyanın en hızlı aynasız sistemler ile uyumlu lensi olduğu belirtilen Ibelux, F/0.85 diyafram oranına sahip ve Kipon/German IB/E Optics üretimi. Hakkında daha fazla teknik ayrıntı yer almayan Ibelux 40mm F/0.85 lensin, Fuji X, Leica M, Micro Four Thirds, Sony Nex ve Canon M sistemler ile uyumlu olarak haziran ayında $1,200-$1,600 arasında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı açıklandı.

http://photorumors.com/2013/02/02/new-ibelux-40mm-f0-85-lens-for-mirrorless-cameras/