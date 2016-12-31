Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi

İstanbul'daki elektrik kesintileriyle alakalı çeşitli resmi kaynaklardan açıklamalar gelmişti ancak yine de kesintiler son bulmadı. Şimdi de Enerji Bakanlığı bugün saat 13.00 civarında yeni bir basın açıklaması yayınlayarak hasarların tespiti ve bu sorunun çözülmesi için Emniyet'le beraber çalışıldığı bildirildi.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20m x 80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır.

Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

http://www.bundlehaber.com/detay/6ae3845a-7fd2-46ff-8d28-064f200607b1?l=1