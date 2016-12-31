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Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi

İstanbul'da birkaç gündür elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji Bakanlığının yeni açıklamasına göre hatlardaki hasarın nedeni hava durumu olmayabilir. Bakanlık, Emniyetle beraber çalışıyor.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Alper Çakan
Yazar
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İstanbul'daki elektrik kesintileriyle alakalı çeşitli resmi kaynaklardan açıklamalar gelmişti ancak yine de kesintiler son bulmadı. Şimdi de Enerji Bakanlığı bugün saat 13.00 civarında yeni bir basın açıklaması yayınlayarak hasarların tespiti ve bu sorunun çözülmesi için Emniyet'le beraber çalışıldığı bildirildi.
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:
"Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20m x 80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır.
Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

http://www.bundlehaber.com/detay/6ae3845a-7fd2-46ff-8d28-064f200607b1?l=1 Yorum Yaz
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LegendM 2 yıl en beğenilen
Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda
yav he he
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9600_G_T 2 yıl
Emniyet ne alaka



Fetomu yapti yoksa
1 Yanıt Yanıtla +23
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redwolf0 2 yıl
Eyyy elektirik sinir kapilarini actirma bana
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1 Avatar
amacsızpanda 2 yıl
Ya arkadaş beyinsiz misiniz
Büyük elektrik direkleri bunlar
4 tanesi yıkılmış diyor adamlar. Bu direkler öyle kolay yıkılmaz. Sabotaj şüphesi de olabilir
Emniyet ondan işin içinde
Yakında net açıklama da yapılır zaten
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kadirirdem 2 yıl
Hakikaten Emniyet ne alaka ya ?
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Bualix 2 yıl
Yıl olmuş 2017 yaşadığımız olaya bak zannedersin 2 mt kar yağdı, vay babayın gemüğü
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1 2 yıl
Canın cehenneme canıthın
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alex59 2 yıl
Emniyetten açıklama (!) godzillanın peşindeyiz yakalanması an meselesi.
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12 Angry Men 2 yıl
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Godzilla terör örgütü sabote etmiş.
Edit.
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pelerinli 2 yıl
Kent sınırlarına emniyet, orman arazisinde kalan yerlere jandarma mı bakacak?
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redwolf0 2 yıl
Eyyy elektirik sinir kapilarini actirma bana
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mgora 2 yıl
Siber saldırı demişler iş yine Fetö'ye kalacak ulan bir kerede beceremedik diyin.
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mcrew 2 yıl
jeneratör lobisi
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