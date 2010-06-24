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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax 720 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı LibertyECO II'yi duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek kaliteli komponentleriyle tanınan Enermax, 720 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın LibertyECO II serisi altında hazırladığı modüler yapılı yeni güç kaynağı, daha çok oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alıyor.  ATX12V v2.3 standardıyla uyumlu olan ve %86'ya varan verimlilik değeri ile dikkat çeken güç kaynağı, 3'lü 12v rail tasarımına sahip. Soğutma için kullanılan fanı, uzun ömürlü kullanım için sistem kapandıktan sonra 30-60 saniye daha çalışmaya devam eden güç kaynağı, başta kısa devre ve yüksek akım korumaları olmak üzere modern bir güç kaynağında olması gereken bütün güvenlik önlemlerine sahip.

Enermax, yeni güç kaynağı LibertyECO II 720W'yi, 170 Avro seviyesindeki Avrupa satış fiyatıyla kullanıma sunuyor.


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vidoko 9 yıl
ooooo bir bilgisayar parası nerdeyse beni aşar .onun yerine aynı güçte hem kasa hem power alırım ..
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tahir40 9 yıl
Arkadaşlar bi enermax liberty kullanıcısı olarak diyebilirim üstünde 720W yazsa da bu güç kaynağı eminim düşük etiketlenmiş ve bi çok gerçek güç kaynağı satan firmanın 800-1000W veren güç kaynakları kadar güçlüdür, soğutması mükemmeldir ki bugüne kadar sessiz sayılabilecek PC'de sesini duyamadım. Güç kaynağı deyince enermax.
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ooppss 9 yıl
Türkiyede 400 tl üzeri bi fiyata gelir o zaman da alınamaz bir ürün olur..
hali hazırda 400tl civarına aynı markanın 80+gold 700w ürünü alınabiliyor..
firebal.net/...
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maliahmet 9 yıl
baya pahalı bence 700wat yapıpta 200lira diyebilirdi ama bu fiyatla hiç kimse almaz markada o kdar güzel deyil daha adi markalar bile yurt dışında cok ucaza güç kaynakları satıyorlar o fiyata yurt dışından 1000wat alırsın
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HexfeT 9 yıl
maliahmet

baya pahalı bence 700wat yapıpta 200lira diyebilirdi ama bu fiyatla hiç kimse almaz markada o kdar güzel deyil daha adi markalar bile yurt dışında cok ucaza güç kaynakları satıyorlar o fiyata yurt dışından 1000wat alırsın


700W yapıp da 200TL diyenler var zaten, buyurun onları kullanın. Enermax o sınıfta ürün üretmez, herkese de hitap etmez... Dünyanın en iyi güç kaynağı üreticilerini sıralasak ilk üçe girer. Ayrıca güzel marka değil derken fiziksel görünüşten bahsediyorsanız diyecek bir şey yok, herkes beğenecek değil elbet. Fakat kaliteden, nitelikten bahsediyorsanız orada hooop demek lazım. Böyle bir yorum yapmak hiç bir şey bilmiyor olmak lazım.

Evet adi markalar ucuza 1000W satıyorlar, acaba neden?
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