Enermax 720 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı LibertyECO II'yi duyurdu

Yüksek kaliteli komponentleriyle tanınan Enermax, 720 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın LibertyECO II serisi altında hazırladığı modüler yapılı yeni güç kaynağı, daha çok oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alıyor. ATX12V v2.3 standardıyla uyumlu olan ve %86'ya varan verimlilik değeri ile dikkat çeken güç kaynağı, 3'lü 12v rail tasarımına sahip. Soğutma için kullanılan fanı, uzun ömürlü kullanım için sistem kapandıktan sonra 30-60 saniye daha çalışmaya devam eden güç kaynağı, başta kısa devre ve yüksek akım korumaları olmak üzere modern bir güç kaynağında olması gereken bütün güvenlik önlemlerine sahip.

Enermax, yeni güç kaynağı LibertyECO II 720W'yi, 170 Avro seviyesindeki Avrupa satış fiyatıyla kullanıma sunuyor.