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Enermax, 80+ Gold sertifikalı Revolution X't serisi güç kaynaklarının satışına başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,7b
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Enermax, 80+ Gold sertifikalı Revolution X't serisi güç kaynaklarının satışına başladı
Dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden Enermax, eylül ayında resmiyet kazandırdığı Revolution X't serisi yeni güç kaynaklarının yurtdışında satışına başladı. Revolution X't serisi güç kaynaklarının, farklı sistem gereksinimlerine göre ERX430AWT(430W), ERX530AWT(530W), ERX630AWT (630W) veERX730AWT (730W) modellerinden oluştuğunu belirtelim.
80+ Gold sertifikasına layık görülen ve sistemin yük durumuna göre %87 ile %93 arasında değişen oranlarda enerji verimliliği sunan Revolution X't, Japon üretimi elektrolitik kapasitörlerle donatılmış. Kaliteli elektrolitik kapasitörler sayesinde hem yüksek dayanıklılık hem de yüksek stabilite vadeden güç kaynakları, tek kanal +12V rail tasarımını kullanıyor. +12V kanalından ERX430AWT, 35A / 420W'lık çıkış; ERX530AWT, 43A / 516W'lık çıkış; ERX630AWT, 51A / 612W'lık çıkış ve ERX730AWT ise 60A / 720W'lık çıkış sağlayabiliyor.
Yüksek voltaj, yüksek ısı, aşırı yük ve kısa devre gibi tehlikelere karşı koruma altına alınan Revolution X't, 139 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. Enermax'in Twister mil yatağı teknolojisi ile uzun ömür (ortalama 100.000 saat) iddiası taşıyan bu fan, bilgisayar kapatılsa dahi 60 saniyeye kadar çalışmaya devam ediyor. Böylece güç kaynaklarının bileşenlerinde kalan ısının dışarıya atılması ve buna paralel olarak güç kaynaklarının bileşenlerinin ömürlerinin uzatılması amaçlanmış.
ATX 12V v2.4 ve 2013 ErP Lot 6 standartlarına destek veren Revolution X't, yarı modüler bir tasarıma sahip. Güç kaynaklarıyla beraber gelen tüm kablolar düz şekilde tasarlanmış. Düz kabloların, bilgisayar kasası içindeki hava akımına olumlu yönde katkıları söz konusu. Güç kaynaklarının kablo sayıları ve sabit kabloların uzunlukları merak edenler için şu şekilde:
ERX430AWT / ERX530AWT
  • 1 adet 24 pin EPS12V güç konnektörü (Sabit / 55 cm uzunluğunda)
  • 1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (Sabit / 60 cm uzunluğunda)
  • 2 adet 6+2 pin PCI-Express 2.0 güç konnektörü (Sabit / 45 cm uzunluğunda)
  • 8 adet SATA güç konnektörü (Modüler)
  • 4 adet 4 pin molex güç konnektörü (Modüler)
  • 1 adet floppy güç konnektörü (Modüler)
ERX630AWT / ERX730AWT
  • 1 adet 24 pin EPS12V güç konnektörü (Sabit / 55 cm uzunluğunda)
  • 1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (Sabit / 60 cm uzunluğunda)
  • 2 adet 6+2 pin PCI-Express 2.0 güç konnektörü (Sabit / 45 cm uzunluğunda)
  • 8 adet SATA güç konnektörü (Modüler)
  • 2 adet 6+2 pin PCI-Express 2.0 güç konnektörü (Modüler)  
  • 4 adet 4 pin molex güç konnektörü (Modüler)
  • 1 adet floppy güç konnektörü (Modüler)
430W'lık model 99.99$'dan, 530W'lık model 115.99$'dan, 630W'lık model 129.99$'dan, 730W'lık model ise 139.99$'dan fiyatlandırılmış durumda.
Enermax, 80+ Gold sertifikalı Revolution X't serisi güç kaynaklarının satışına başladı
Enermax, 80+ Gold sertifikalı Revolution X't serisi güç kaynaklarının satışına başladı

http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=1&lv1=71&no=251 Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl en beğenilen acbold
Selamlar,

X't Sirtec üretimi değil CWT üretimi.

Enermax, üst seviye modelleri kendi üretiyor. Örneğin MaXRevo, Platimax, Revolution 87+, Revolution 85+, Modu87+, Pro87+, gibi.

Sirtec üretimi modeller de şunlar > NAXN 82+ 750W ve 850W, bir de MX serisinde 500 ve 550W olan modeller Sirtec'e ait.

Geri kalanlar ise, üstte de yazdığım gibi çoğu Enermax üretimi, sonra CWT geliyor.

Birkaç tane de FSP üretimi var, bunlar da NAXN 87+ 550W ve 650W

@ssbrutality
Siz pahalı Enermax görmemişsiniz :) bunlar kendi üretimi değil, o yüzden ucuz bile diyebiliriz.

Birkaç tane kendi üretimi PSU'dan fiyat örneği vereyim.

Platimax'a bakalım meselâ

newegg.com/...
newegg.com/...
newegg.com/...

Selamlar,X'tSirtec üretimi değil CWT üretimi.Enermax, üst seviye modelleri kendi üretiyor. Örneğin MaXRevo, Platimax, Revolution ...
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SuperSantorelli 5 yıl
psu denildiği zaman;

Enermax

Seasonic

gerisi teferruat'dır.
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acbold 5 yıl
ek bilgi için teşekkürler


Seasonic çok aklıma takılan bir model fakat deneme fırsatı bulamadım henüz
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JoeyBane 5 yıl
430W 80+ psu sunmaları düşük sistemler için iyi olmuş. Keşke slim güç kaynakları da yaygınlaşsa. HTPC hacimleri küçülür..
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ssbrutality 5 yıl
Fiyat Pahalı Gibi Sanki.
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acbold 5 yıl ssbrutality
ssbrutality

Fiyat Pahalı Gibi Sanki.

"ENERMAX"


Diğer ürünlere göre çok yüksek kalıyor fiyatları fakat kalite olarak gayet iyiler. Zaten SirTec üretiyor. Sirtec üretim yaptığı hiçbir ürün kötü değil. Highpower,lian li,ocz..
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