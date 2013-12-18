Enermax, 80+ Gold sertifikalı Revolution X't serisi güç kaynaklarının satışına başladı

Dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden Enermax, eylül ayında resmiyet kazandırdığı Revolution X't serisi yeni güç kaynaklarının yurtdışında satışına başladı. Revolution X't serisi güç kaynaklarının, farklı sistem gereksinimlerine göre ERX430AWT(430W), ERX530AWT(530W), ERX630AWT (630W) veERX730AWT (730W) modellerinden oluştuğunu belirtelim.

80+ Gold sertifikasına layık görülen ve sistemin yük durumuna göre %87 ile %93 arasında değişen oranlarda enerji verimliliği sunan Revolution X't, Japon üretimi elektrolitik kapasitörlerle donatılmış. Kaliteli elektrolitik kapasitörler sayesinde hem yüksek dayanıklılık hem de yüksek stabilite vadeden güç kaynakları, tek kanal +12V rail tasarımını kullanıyor. +12V kanalından ERX430AWT, 35A / 420W'lık çıkış; ERX530AWT, 43A / 516W'lık çıkış; ERX630AWT, 51A / 612W'lık çıkış ve ERX730AWT ise 60A / 720W'lık çıkış sağlayabiliyor.

Yüksek voltaj, yüksek ısı, aşırı yük ve kısa devre gibi tehlikelere karşı koruma altına alınan Revolution X't, 139 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. Enermax'in Twister mil yatağı teknolojisi ile uzun ömür (ortalama 100.000 saat) iddiası taşıyan bu fan, bilgisayar kapatılsa dahi 60 saniyeye kadar çalışmaya devam ediyor. Böylece güç kaynaklarının bileşenlerinde kalan ısının dışarıya atılması ve buna paralel olarak güç kaynaklarının bileşenlerinin ömürlerinin uzatılması amaçlanmış.

ATX 12V v2.4 ve 2013 ErP Lot 6 standartlarına destek veren Revolution X't, yarı modüler bir tasarıma sahip. Güç kaynaklarıyla beraber gelen tüm kablolar düz şekilde tasarlanmış. Düz kabloların, bilgisayar kasası içindeki hava akımına olumlu yönde katkıları söz konusu. Güç kaynaklarının kablo sayıları ve sabit kabloların uzunlukları merak edenler için şu şekilde:

ERX430AWT / ERX530AWT



1 adet 24 pin EPS12V güç konnektörü (Sabit / 55 cm uzunluğunda)

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (Sabit / 60 cm uzunluğunda)

2 adet 6+2 pin PCI-Express 2.0 güç konnektörü (Sabit / 45 cm uzunluğunda)

8 adet SATA güç konnektörü (Modüler)

4 adet 4 pin molex güç konnektörü (Modüler)

1 adet floppy güç konnektörü (Modüler)



ERX630AWT / ERX730AWT



1 adet 24 pin EPS12V güç konnektörü (Sabit / 55 cm uzunluğunda)

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü (Sabit / 60 cm uzunluğunda)

2 adet 6+2 pin PCI-Express 2.0 güç konnektörü (Sabit / 45 cm uzunluğunda)

8 adet SATA güç konnektörü (Modüler)

2 adet 6+2 pin PCI-Express 2.0 güç konnektörü (Modüler)

4 adet 4 pin molex güç konnektörü (Modüler)

1 adet floppy güç konnektörü (Modüler) 430W'lık model 99.99$'dan, 530W'lık model 115.99$'dan, 630W'lık model 129.99$'dan, 730W'lık model ise 139.99$'dan fiyatlandırılmış durumda.



http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=1&lv1=71&no=251