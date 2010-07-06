Enermax, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını duyurdu

Enermax, ürün gamını yeni komponentlerle güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli güç kaynaklarını duyurdu. DHT (Dynamic Hybrid Transformer) tasarımını temel alan güç kaynakları, sahip oldukları yüksek verimlilik değerleri ile dikkat çekiyor. Teknik özellik bilgilerine göre %92'ye varan oranda verimlilik sunan yeni güç kaynakları, hibrid kapasittör dizilimi (katı kapasitör + Japon üretimi elektrolit kapasitör) ile geliyorlar. 80Plus GOLD sertifikasına sahip olan MODU87+ serisi güç kaynakları, 13.9cm çapında fan ile soğutuluyor ve dört adet 12v rail kanalı ile geliyorlar.

Enermax'ın yeni güç kaynaklarından 800 Watt kapasiteli MODU87+ modeli, Avrupa'da 174 Avro seviyesinden listelere giriş yapıyor.