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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Enermax, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Enermax, ürün gamını yeni komponentlerle güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli güç kaynaklarını duyurdu. DHT (Dynamic Hybrid Transformer) tasarımını temel alan güç kaynakları, sahip oldukları yüksek verimlilik değerleri ile dikkat çekiyor. Teknik özellik bilgilerine göre %92'ye varan oranda verimlilik sunan yeni güç kaynakları, hibrid kapasittör dizilimi (katı kapasitör + Japon üretimi elektrolit kapasitör) ile geliyorlar. 80Plus GOLD sertifikasına sahip olan MODU87+ serisi güç kaynakları, 13.9cm çapında fan ile soğutuluyor ve dört adet 12v rail kanalı ile geliyorlar.

Enermax'ın yeni güç kaynaklarından 800 Watt kapasiteli MODU87+ modeli, Avrupa'da 174 Avro seviyesinden listelere giriş yapıyor.


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Batuist 9 yıl
çok kaliteli ürünler.. gerçekten verdiğiniz parayı hak eder.. en azından onca donanımınızın güvende olduğunu hissetirir size...
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TurkishDelight 9 yıl
Kalitesine bir şey diyemeyiz tabikide buna verceğimiz paraya 2 tane 80+High Power almak daha mantıklı olur,bu psu nun hiç bir fiyat performans özelliği yok ki,verimllilik Highpowerda max %87 ,enermaxda %92,aradaki %5 in senelik karı en fazla 5-10 lira olur,fiyat farkı ise neredeyse HighPowerın 2 katı,sadece HigPower değil Ocz fsp çok kaliteli ürünler var ,bunlar dururken enermax'a o kadar para verilmez.
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ooppss 9 yıl
süper ürünler ama 600w ve 700w ürünleri Türkiyeye geldi ve gördük fiyatlarını..
hadi çok üst seviye sistem toplayanlar enermax 1200w alır da 600w ürüne bu fiyatı vermek te yürek istiyor doğrusu
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StreamRolleR 9 yıl
Ne desemki neyse siz high power fln alın boşverin bunu
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