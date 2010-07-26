Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
1
9
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Enermax, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan MODU87+ serisi yeni güç kaynaklarını resmi olarak duyurdu. EMG800EWT ve EMG900EWT kod adlarını taşıyan yeni güç kaynakları sırasıyla 800 Watt ve 900 Watt güç kapasitesine sahipler. DHT (Dynamic Hybrid Transformer) tasarımını temel alan ve %92'ye varan verimlilik oranıyla dikkat çeken güç kaynakları, 80Plus GOLD sertifikasıyla geliyorlar. Hibrit kapasitör dizilimine sahip olan yani katı kapasitörler ve Japon elektrolit kapasitörlerin bir arada kullanıldığı modüler güç kaynakları, dört adet 12v rail hattı ile geliyor ve düşük gürültülü olduğu belirtilen 13.9cm çapında fan ile serinletiliyorlar.

Enermax'ın yeni güç kaynaklarından 800 Watt kapasiteli MODU87+ modeli 175 Avro seviyesinden listelere girereken, her iki modelin de yakın zamanda raflardaki yerini alması, yaygın bir şekilde satışa sunulması bekleniyor. 8


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 8 yıl
bendede bir önceki serisinin başka marka üzerinden satılan modeli var..
malum bütçe :)
Saphire Pure 625w :) Enermax Modu 82+ 625w ile aynı psular olması lazım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak9006 8 yıl
700w olanını kullanıyorum gayet memnunum.
Kaliteli ve sessiz bir güç kaynağı arayanlara tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
en dikkat edilmesi gerekenlerden biri fakat hiç dikkat etmiyorum.belki bütün parçaları yakabilir yanlış volttan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiri 9 yıl
Kesinlikle tavsiye edilir. buyrun forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
linuxuzman 9 yıl
O fiyata TR'ye bile gelmiyor. O fiyatlara gelse yine satılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
petsiyehable 9 yıl
700 WATT modeli TÜRKİYE de satılıyor 390 TL

900 wattı henüz yurt dışında bile yaygın satılmıyor yalnızca 800 watı var

amerikada 229 dolar

newegg.com/...

avrupada 199 euro

caseking.de/...

amerika biraz daha ucuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ezio Auditoré 9 yıl
Pahalı, ama bir o kadarda parasını hakeden kaliteli bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim