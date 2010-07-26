Enermax, MODU87+ serisi 800 Watt ve 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarını duyurdu

Enermax, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan MODU87+ serisi yeni güç kaynaklarını resmi olarak duyurdu. EMG800EWT ve EMG900EWT kod adlarını taşıyan yeni güç kaynakları sırasıyla 800 Watt ve 900 Watt güç kapasitesine sahipler. DHT (Dynamic Hybrid Transformer) tasarımını temel alan ve %92'ye varan verimlilik oranıyla dikkat çeken güç kaynakları, 80Plus GOLD sertifikasıyla geliyorlar. Hibrit kapasitör dizilimine sahip olan yani katı kapasitörler ve Japon elektrolit kapasitörlerin bir arada kullanıldığı modüler güç kaynakları, dört adet 12v rail hattı ile geliyor ve düşük gürültülü olduğu belirtilen 13.9cm çapında fan ile serinletiliyorlar.

Enermax'ın yeni güç kaynaklarından 800 Watt kapasiteli MODU87+ modeli 175 Avro seviyesinden listelere girereken, her iki modelin de yakın zamanda raflardaki yerini alması, yaygın bir şekilde satışa sunulması bekleniyor. 8