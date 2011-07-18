Enermax yeni işlemci soğutucusu ETS-T40'ı kullanıma sundu

Enermax yeni işlemci soğutucusu ETS-T40'ı satışa sundu. 139 x 93 x 160 mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, doğrudan işlemci ile temas kuran 6mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusuna, Alüminyum yapraklara ve 800-1800 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fana sahip.

Isıl tasarım gücü 200 Watt'ın üzerindeki işlemcilere (hız aşırtma ile) destek sunan yeni soğutucu, AMD'nin Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 ile Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Bu arada soğutucunun üç farklı versiyonu bulunuyor ki detayları şu şekilde;

- ETS-T40-TB (39.99$) - Baz model, 21 dbA gürültü yaratan T.B.Silence fan ile geliyor.

- ETS-T40-TA (49.99$) - Nikewl kaplı ısı soğutucuya ve 26 dbA gürültü yaratan dairesel Mavi LED'li T.B.Apollish fana sahip.

- ETS-T40-VD (49.99$) - 7 farlı ışık moduna sahip Dairesel Mavi veya Kırmızı T.B.Vegas Duo (26dBA gürültü yaratıyor) fan ile geliyor.