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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax yeni işlemci soğutucusu ETS-T40'ı kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax yeni işlemci soğutucusu ETS-T40'ı kullanıma sundu
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Enermax yeni işlemci soğutucusu ETS-T40'ı satışa sundu. 139  x 93  x 160  mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, doğrudan işlemci ile temas kuran 6mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusuna, Alüminyum yapraklara ve 800-1800 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında fana sahip. 
Isıl tasarım gücü 200 Watt'ın üzerindeki işlemcilere (hız aşırtma ile) destek sunan yeni soğutucu, AMD'nin Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 ile Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Bu arada soğutucunun üç farklı versiyonu bulunuyor ki detayları şu şekilde; 
 - ETS-T40-TB (39.99$) - Baz model, 21 dbA gürültü yaratan  T.B.Silence fan ile geliyor.
 - ETS-T40-TA (49.99$) - Nikewl kaplı ısı soğutucuya ve 26 dbA gürültü yaratan dairesel Mavi LED'li  T.B.Apollish fana sahip. 
 - ETS-T40-VD (49.99$) -  7 farlı ışık moduna sahip Dairesel Mavi veya Kırmızı T.B.Vegas Duo (26dBA gürültü yaratıyor) fan ile geliyor. 
Enermax yeni işlemci soğutucusu ETS-T40'ı kullanıma sundu
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darkone16 8 yıl
pcyeb
çift fana yer verilseymiş,hem soğutma,hemde tasarım açısından daha güzel olurdu....

Çift fan benchlerini incelemedin galiba tek fanla sadece 1 derece fark yaratıyor.
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Anthony John Soprano 8 yıl
Güzel görünüyor
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pcyeb 8 yıl
çift fana yer verilseymiş,hem soğutma,hemde tasarım açısından daha güzel olurdu....
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