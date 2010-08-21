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Enermax'dan Revolution85+ serisi iki yeni güç kaynağı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax'dan Revolution85+ serisi iki yeni güç kaynağı
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Hazırladığı kalite çıtası yüksek donanımlarla tanınan Enermax, Revolution85+ serisi güç kaynağı ailesine iki yeni model ekledi. Yüksek performans tutkunları, oyuncular ve hız aşırtmacılar için hazırlanan 920 Watt ve 1020 Watt kapasiteli güç kaynakları, 80Plus Silver sertifikası ile geliyor ve %92'ye varan verimlilik değeri sunabiliyorlar.

ATX12V v2.3 ve EPS12V v2.92 standartlarıyla uyumlu olan yeni güç kaynakları, her biri 35A sağlayan dörtlü 12v rail tasarımına sahipler. HeatGuard teknolojisi ile donatılan güç kaynakları bu sayede sistem kapandıktan sonra dahi fanı 30-60 saniye aktif tutarak komponentleri soğutarak kullanım ömrünün uzatılmasına katkı sağlayabiliyorlar.

Kısa devre, yüksek voltaj, düşük voltaj, aşırı yük gibi farklı koruma özelliklerini bünyesinde barındıran Revolution85+ serisi yeni güç kaynakları, 13.9cm çapında fanla serinletiliyorlar. Enermax tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulacak 920 Watt ve 1020 Watt kapasiteli güç kaynakları ön-sipariş listelerine 207.50 Avro ve 234.50 Avro seviyesinden giriş yapıyorlar.

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Enermax'dan Revolution85+ serisi iki yeni güç kaynağı
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Enermax'dan Revolution85+ serisi iki yeni güç kaynağı
Tam Boyutta Gör

Enermax'dan Revolution85+ serisi iki yeni güç kaynağı
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