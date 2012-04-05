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Enermax'dan giriş ve orta segment odaklı yeni güç kaynakları

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,4b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax'dan giriş ve orta segment odaklı yeni güç kaynakları
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Enermax ürün gamını giriş seviyesi ve orta segment için hazırladığı NX ve EX serisi yeni güç kaynakları ile genişletiyor. %86'ya varan oranda verimlilik sunan NX serisi altında 350 Watt, 450 Watt ve 600 Watt kapasiteli modeller sunan Enermax, 350 Watt'lık modelde 6pin, diğer iki modelde ise  6-pin + 8-pin (6+2) güç konnektörlerine yer veriyor.
EX serisinde ise verimlilik değeri %88'e kadar çıkabiliyor. Tüm modellerin standart olarak 6-pin + 8-pin (6+2)  konnektörleriyle geldiği güç kaynakları güç verimliliği ve kullanım esnekliği anlamında daha fazla seçenek sunuyorlar. NX serisi aydınlatmasız, EX serisi ise Mavi aydınlatmalı olmak üzere 120mm çapında fan ile gelen güç kaynakları aynı zamanda kısa devre ve yüksek voltaj koruması gibi güvenlik odaklı çeşitli tedbirlere de sahipler. Enermax tarafından yakında piyasaya sunulması beklenen güç kaynaklarının satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.
Enermax'dan giriş ve orta segment odaklı yeni güç kaynakları
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DH Misafiri 7 yıl
@fahdlan internet her kesilmesinde servisi ara, bu şekilde 1 ay idare edersin. Sonra yine kesilirse yine ara, sonra yine ve yine.. maalesef türkiyede işler böyle ilerliyor.
Ama güç kaynağındaki durum farklı gibi görünüyor. Sık sık elektrik kesilmeleri yaşadıysan pc açıkken .. Aşırı toz yığını oluştuysa .. aşırı ısınma sorunun varsa .. fan çalışmıyorsa (bu arıza belirtisi) bu sebeplerin birinden hasar görmüş olabilir. Özellikle elektrik dalgalanmaları ve kesilmeleri en büyük sıkıntı. Yeni bir PSU alman gerecektir.
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fahdlan 7 yıl
arkadaslar yerimidir bilmiyorum ama , benim psu da sorun var ve caresi nedir bilmiyorum , forumlara baktım ama kimse kesin bişey yazmadı , high power 1000w psu ,,, 4 yıldır hergun en az 10 saat kullanılır bizim evde ,, son iki haftadır güç gelmiyor pc.ye ara sıra düzeliyor kendinden , sonra bi bakmıssın yine aynı ... bu arada pc acılırken bios ekranı gelmiyor 15 sny. siyah ekran sonrasında windows'la baslıyor ,, ama bu durum uzunnn zamandır var ... psu olayı iki hafta oldu ... a bu arada internetimde devamlı kopmaya basladı , nedendir acaba bilmiyorum fikri olan arkadaslardan yardım bekliyorum ... teşekkür ederim ...
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vidoko 7 yıl
fiyat olmadan benim için bir hiç...
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