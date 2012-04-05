Enermax'dan giriş ve orta segment odaklı yeni güç kaynakları

Enermax ürün gamını giriş seviyesi ve orta segment için hazırladığı NX ve EX serisi yeni güç kaynakları ile genişletiyor. %86'ya varan oranda verimlilik sunan NX serisi altında 350 Watt, 450 Watt ve 600 Watt kapasiteli modeller sunan Enermax, 350 Watt'lık modelde 6pin, diğer iki modelde ise 6-pin + 8-pin (6+2) güç konnektörlerine yer veriyor.

EX serisinde ise verimlilik değeri %88'e kadar çıkabiliyor. Tüm modellerin standart olarak 6-pin + 8-pin (6+2) konnektörleriyle geldiği güç kaynakları güç verimliliği ve kullanım esnekliği anlamında daha fazla seçenek sunuyorlar. NX serisi aydınlatmasız, EX serisi ise Mavi aydınlatmalı olmak üzere 120mm çapında fan ile gelen güç kaynakları aynı zamanda kısa devre ve yüksek voltaj koruması gibi güvenlik odaklı çeşitli tedbirlere de sahipler. Enermax tarafından yakında piyasaya sunulması beklenen güç kaynaklarının satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.