Enermax'dan üç yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: AEOLUS VEGAS, PURE ve AeroOdio





Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Enermax, geliştirdiği üç yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu resmi olarak duyurdu.

Yapıları gereği oldukça ısınan dizüstü bilgisayarların bu sorununu çözmek için hazırlanan AEOLUS VEGAS, AEOLUS PURE ve AeroOdio isimli soğutucu modelleri, soğutma görevleri yanında başka özellikler de sunabiliyorlar. Duyurulan ilk soğutucu AEOLUS VEGAS, alüminyum ve metal gövde malzemesiyle oldukça sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Üzerinde 18 cm boyutunda 4 farklı renk destekli LED fan bulunan model, kablo yönetim sistemiyle geliyor ve USB üzerinde çalışıyor.

AEOLUS PURE isimli model ise, 25 cm boyutunda bir fan ile donatılmış durumda. İki farklı hız seçeneğiyle kullanılabilen soğutucu, oldukça ergonomik yapısıyla da Enermax'a göre uzun kullanımlarda sorun çıkartmıyor. Firma tarafından duyurulan AeroOdio isimli dizüstü bilgisayar soğutucu ise üzerinde yer alan iki adet hoparlör ile diğer modellerden ayrılıyor. Soğutma görevini 22 cm fan ile sağlayan AeroOdio, bünyesinde özel bir ses çipi de barındırıyor.

Enermax tarafından duyurulan dizüstü bilgisayar soğutucularının fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında ise herhangi bir bilgi yer almıyor.

http://www.thinkcomputers.org/enermax-introduces-new-laptop-cooling-stands/