Enermax'dan üç yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: AEOLUS VEGAS, PURE ve AeroOdio

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Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Enermax, geliştirdiği üç yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunu resmi olarak duyurdu.
Yapıları gereği oldukça ısınan dizüstü bilgisayarların bu sorununu çözmek için hazırlanan AEOLUS VEGAS, AEOLUS PURE ve AeroOdio isimli soğutucu modelleri, soğutma görevleri yanında başka özellikler de sunabiliyorlar. Duyurulan ilk soğutucu AEOLUS VEGAS, alüminyum ve metal gövde malzemesiyle oldukça sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Üzerinde 18 cm boyutunda 4 farklı renk destekli LED fan bulunan model, kablo yönetim sistemiyle geliyor ve USB üzerinde çalışıyor.
AEOLUS PURE isimli model ise, 25 cm boyutunda bir fan ile donatılmış durumda. İki farklı hız seçeneğiyle kullanılabilen soğutucu, oldukça ergonomik yapısıyla da Enermax'a göre uzun kullanımlarda sorun çıkartmıyor. Firma tarafından duyurulan AeroOdio isimli dizüstü bilgisayar soğutucu ise üzerinde yer alan iki adet hoparlör ile diğer modellerden ayrılıyor. Soğutma görevini 22 cm fan ile sağlayan AeroOdio, bünyesinde özel bir ses çipi de barındırıyor.
Enermax tarafından duyurulan dizüstü bilgisayar soğutucularının fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında ise herhangi bir bilgi yer almıyor.
http://www.thinkcomputers.org/enermax-introduces-new-laptop-cooling-stands/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Plastik ve teneke ürünleri tercih etmeyin. Plastik soğutucular ısındığında plastik alanları ısınıyor, soğutma sistemi plastiği soğutamıyor,bu nedenle plastikte bulunan ısı ile laptopdaki ısı kalıcı oluyor.
Aliminyum soğutucuları tercih edin, hem ısıyı daha iyi çekebilir, hem de ısıyı dağıtır, laptop daha serin kalır.
haklısın bi süre kullandım böyle bir cihaz usb portu üzerinden sanırım usb portuna zarar verdi harci disk filan bağladığım zaman bazen görüyor bazen görmüyor bşaka bilgisayara bağladığımda aynı usb diski sorunsuz görebiliyor. ayrıca bunu alanlar gelende oyun oynıyacak kişiler bir güç adaptörü yapsalar doğru düzgün bir soğukma yapsalar daha mantıklı
Aeolus Vegas modeli komple aluminyum metal sadece kaymasını onleyici ve kablo yonetim sistemi olan (kırmızı) plastikler disinda.
Aeolus Vegas modeli komple aluminyum metal sadece kaymasını onleyici ve kablo yonetim sistemi olan (kırmızı) plastikler disinda.
Ben USB şarj cihazı aldım. USB yi adaptöre adaptörü prize takıyorum bu sayede bilgisayar üzerinden çalışmıyor. 5liraya bulabilirsiniz. ''UNIVERSAL CHARGER''