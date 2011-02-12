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Enermax'tan LEPA serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax'tan LEPA serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları
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Enermax yüksek verimlilik sunan LEPA serisi güç kaynaklarını tanıttı. 500 Watt, 700 Watt ve 900 Watt olmak üzere ilk etapta üç model ile başlayan serideki tüm güç kaynakları, modüler tasarım ile yan tak-çıkar kablo yönetim özelliği ile geliyor ve 80 Plus Gold sertifikasından da anlaşılabileceği üzere farklı yük durumlarında %93'e varan verimlilik sunabiliyorlar. Aktif PFC özelliği ve dört adet 12v rail kanalı ile donatılan güç kaynaklarında soğutma için 139mm çapında ısı kontrollü fana yer veriliyor.

Kapasitesine göre 119$, 159$ ve 189$ seviyesinden pazara sunulan LEPA serisi yeni güç kaynaklarına ek olarak Enermax, aynı seri altında 80Plus Bronze sertifikasına sahip olan 850 Watt kapasiteli bir başka modelini de 139$ olarak belirlediği etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Enermax'tan LEPA serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları
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Enermax'tan LEPA serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları
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OverClocK1ng 8 yıl
Ooo o ne ki bunun 500 ü 600 falan verir kesin.
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fatihburak95 8 yıl
Enermax deyde akan sular durur. 500W ın 500 ünü de kullanırsın sonunan kadar...
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RapscallioN 8 yıl
@fx57

...80 Plus Gold sertifikasından da anlaşılabileceği üzere farklı yük durumlarında %93'e varan verimlilik sunabiliyorlar...

Yukaridaki gibi bir cümle kurmaniz, okuyanlarda sanki her Gold sertifikasina sahip psu nun %93 e varabilecegi düsüncesi yaratiyor...Zira %93 Platinum sertifikasinin dahi üzerinde bir deger
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mavizaman 8 yıl
500w 120$ + kdv =140$ + ithalatçı karı(iyimser tahmin) = 150$ * kur farkı= 240-250tl
biraz yüksek geldi.
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tiger cage 8 yıl
enermax ve silverstone u çok severim iyi markalardır
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saintroyo 8 yıl
189 dolar 900 w enermax için fena değil
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killnOd 8 yıl
EM yeni seriler cikartiyor su aralar ama hala 80 plus platinium sertifikali guc kaynaklarini bekliyorum.
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