Enermax'tan LEPA serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları

Enermax yüksek verimlilik sunan LEPA serisi güç kaynaklarını tanıttı. 500 Watt, 700 Watt ve 900 Watt olmak üzere ilk etapta üç model ile başlayan serideki tüm güç kaynakları, modüler tasarım ile yan tak-çıkar kablo yönetim özelliği ile geliyor ve 80 Plus Gold sertifikasından da anlaşılabileceği üzere farklı yük durumlarında %93'e varan verimlilik sunabiliyorlar. Aktif PFC özelliği ve dört adet 12v rail kanalı ile donatılan güç kaynaklarında soğutma için 139mm çapında ısı kontrollü fana yer veriliyor.

Kapasitesine göre 119$, 159$ ve 189$ seviyesinden pazara sunulan LEPA serisi yeni güç kaynaklarına ek olarak Enermax, aynı seri altında 80Plus Bronze sertifikasına sahip olan 850 Watt kapasiteli bir başka modelini de 139$ olarak belirlediği etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.