Entertainment Weekly dergisinde bu ay LCD ekran ile Twitter beslemelerine yer verildi

İnternet veya basılı yayınlar gibi tüketici ilgisinin yoğun olduğu sektörlerde reklam yatırımları, devasa boyutlara ulaşmışken, zaman zaman ilginç fikirlere de rastlanıyor.





ABD'de faaliyet gösteren CW Television Network adlı televizyon ağı, Entertainment Weekly adlı basılı derginin son sayısında farklı bir reklam tekniği uyguladı. Derginin New York ve Los Angeles kentlerinde dağıtılan 1000 kopyasının içerisinde video gösterimi ve son 6 tweet'i gösteren küçük bir LCD ekran yerleştirildi.





LCD ekranda firmanın reklam videosu sürekli dönerken, @CW_Network adresinden gelen son 6 tweet de gösteriliyor. Projeye Twitter da katkı sağlamış.





Ekran incelendiğinde ise akıllı telefon benzeri bir Android cihaz yapısı ile karşılaşılmış. Cihazda mini bir QWERTY klavye, tam boy batarya, USB girişi, bir LED ekran ve 3G bağlantısı bulunuyor. İşlemci hakkında bilgi edinilemese de giriş seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Cihazın üretimi Çin'de yapılmış. Ancak dergide cihazın sadece ekranı görülebiliyor. Diğer kısımlarına erişilemiyor.





CW, bu ekranlardan herhangi bir ölçüm yapmadığını belirtiyor. Amaç, daha çok kişinin Twitter hesabını takip ederek, derginin ekranında görülebilmek için RT edilebilecek mesajlar üretmesini sağlamak olarak açıklanıyor.





Bu tarz reklamlar aslında yeni değil. 3 yıl önce Pepsi, aynı şehirlerde dağıtılan 50 000 Entertainment Weekly dergisinde bir reklam videosu gösterimine imza atmıştı. Bu ay İngiltere'de Marie Claire, Dolce & Gabanna için 45 saniyelik bir reklam videosuna yer verecek. Ancak canlı Twitter beslemeleri ise ilk kez sunuluyor.





Boyut olarak daha da küçülen bileşenler sayesinde bu tür farklı reklam çözümlerine daha sık rastlayacağız gibi görünüyor.



