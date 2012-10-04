Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Entertainment Weekly dergisinde bu ay LCD ekran ile Twitter beslemelerine yer verildi

6 yıl
1,1b
1
2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


İnternet veya basılı yayınlar gibi tüketici ilgisinin yoğun olduğu sektörlerde reklam yatırımları, devasa boyutlara ulaşmışken, zaman zaman ilginç fikirlere de rastlanıyor.

ABD'de faaliyet gösteren CW Television Network adlı televizyon ağı, Entertainment Weekly adlı basılı derginin son sayısında farklı bir reklam tekniği uyguladı. Derginin New York ve Los Angeles kentlerinde dağıtılan 1000 kopyasının içerisinde video gösterimi ve son 6 tweet'i gösteren küçük bir LCD ekran yerleştirildi.

LCD ekranda firmanın reklam videosu sürekli dönerken, @CW_Network adresinden gelen son 6 tweet de gösteriliyor. Projeye Twitter da katkı sağlamış.

Ekran incelendiğinde ise akıllı telefon benzeri bir Android cihaz yapısı ile karşılaşılmış. Cihazda mini bir QWERTY klavye, tam boy batarya, USB girişi,  bir LED ekran ve 3G bağlantısı bulunuyor. İşlemci hakkında bilgi edinilemese de giriş seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Cihazın üretimi Çin'de yapılmış. Ancak dergide cihazın sadece ekranı görülebiliyor. Diğer kısımlarına erişilemiyor.

CW, bu ekranlardan herhangi bir ölçüm yapmadığını belirtiyor. Amaç, daha çok kişinin Twitter hesabını takip ederek, derginin ekranında görülebilmek için RT edilebilecek mesajlar üretmesini sağlamak olarak açıklanıyor.

Bu tarz reklamlar aslında yeni değil. 3 yıl önce Pepsi, aynı şehirlerde dağıtılan 50 000 Entertainment Weekly dergisinde bir reklam videosu gösterimine imza atmıştı. Bu ay İngiltere'de Marie Claire, Dolce & Gabanna için 45 saniyelik bir reklam videosuna yer verecek. Ancak canlı Twitter beslemeleri ise ilk kez sunuluyor.

Boyut olarak daha da küçülen bileşenler sayesinde bu tür farklı reklam çözümlerine daha sık rastlayacağız gibi görünüyor.


http://mashable.com/2012/10/02/twitter-entertainment-weekly-ad/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
tam bi haftalık haber. arkadaşım abd den gelmenden önce bi düzine almasını istemiştim bu dergiden. sağolsun o da bulmuş getirmiş 10 tane.daha demin cihazın bulunduğu bölümü yırttım ve blackberry benzeri bi telefonun parçaları çıktı. şimdide telefoncuya gidip kamerasını alıcam 3d printerım var onunla da kasasını yapıcam. telefonun son halini buraya atarım. isteyenlere makul bir fiyata telefonu gönderebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
RT edecek mesajlar üretmesi mi? r10'da bunun programı satılıyor arkadaş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: VW Golf'te Nvidia teknolojisi, Galaxy S 4'ten yeni haberler, iPad Mini, HTC One X+ ve daha fazlası... 6 yıl Piranha Business Tab 9.7 video inceleme 6 yıl AMD Fusion A10-5800K video inceleme "Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim