Eon firması kaldırımlardan elektrik üretecek





Şehir sokaklarını aydınlatmak oldukça fazla enerji isteyen bir iş ve şehir yönetimleri güneş enerjisi gibi alternatif yöntemlerle maliyetleri azaltmaya çalışıyor. İngiliz Eon firması ise kaldırımlardan elektrik enerjisi üreterek bu soruna bir çözüm bulmayı amaçlıyor.





Daha önce güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi alanlarına yoğunlaşan Eon, bu kaynaklardan enerji etmenin bazı engeller nedeniyle mümkün olmadığını görünce en garanti yolu yani insanı odak noktasına koymaya karar vermiş.





Kalabalık sokaklarda oldukça işe yarar gibi görünen proje kapsamında enerji üretecek olan kaldırım taşlarına basılan her bir adımın 7 Watt enerjiye karşılık geldiği görülmüş. Bu elde edilen enerji bataryalara depolanarak gerektiği zamanda kullanılabiliyor.





Eon ilk olarak 2009 yılında bu konsepti ortaya koymuş. Ancak kullanılabilir bir hale gelmesi için 5 yıllık bir çalışma gerekli olmuş. Firma Thames nehrinde tek bir kaldırım taşı ile başladığı denemeler sonrasında Coca-Cola ve Siemens gibi firmalardan destek almayı başarmış. Hali hazırda Heathrow havalimanında ve Beyaz Saray önünde kullanılan kaldırım taşları geçen yıl da Brezilya'daki Dünya Kupası esnasında küçük bir futbol sahasının aydınlatılması amacıyla kullanılmış.





Kaldırım taşları ayrıca üzerine basıldığında kablosuz sinyaller gönderecek şekilde de ayarlanabiliyor. Bu sayede bir mekana kaç kişinin girip çıktığı ölçülebiliyor. Firma üretim işini Çin yerine Doğu Avrupa tarafında yaptırmayı tercih etmiş.





Ancak projenin maliyeti epey tuzlu. Yaklaşık 120cm karelik bir alanı döşemek için 1250 pound civarında para harcamak gerekiyor. Aldığı yatırımlarla maliyeti karşılamaya çalışan Eon, üretim maliyetinin standart bir kaldırım taşı seviyesine çekmenin yollarını arıyor.

http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/11/floor-tile-generates-power-from-footsteps-energy-electricity-startup