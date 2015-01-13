Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eon firması kaldırımlardan elektrik üretecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
21
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Eon firması kaldırımlardan elektrik üretecek

Şehir sokaklarını aydınlatmak oldukça fazla enerji isteyen bir iş ve şehir yönetimleri güneş enerjisi gibi alternatif yöntemlerle maliyetleri azaltmaya çalışıyor. İngiliz Eon firması ise kaldırımlardan elektrik enerjisi üreterek bu soruna bir çözüm bulmayı amaçlıyor. 

Daha önce güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi alanlarına yoğunlaşan Eon, bu kaynaklardan enerji etmenin bazı engeller nedeniyle mümkün olmadığını görünce en garanti yolu yani insanı odak noktasına koymaya karar vermiş. 

Kalabalık sokaklarda oldukça işe yarar gibi görünen proje kapsamında enerji üretecek olan kaldırım taşlarına basılan her bir adımın 7 Watt enerjiye karşılık geldiği görülmüş. Bu elde edilen enerji bataryalara depolanarak gerektiği zamanda kullanılabiliyor. 

Eon ilk olarak 2009 yılında bu konsepti ortaya koymuş. Ancak kullanılabilir bir hale gelmesi için 5 yıllık bir çalışma gerekli olmuş. Firma Thames nehrinde tek bir kaldırım taşı ile başladığı denemeler sonrasında Coca-Cola ve Siemens gibi firmalardan destek almayı başarmış. Hali hazırda Heathrow havalimanında ve Beyaz Saray önünde kullanılan kaldırım taşları geçen yıl da Brezilya'daki Dünya Kupası esnasında küçük bir futbol sahasının aydınlatılması amacıyla kullanılmış. 

Kaldırım taşları ayrıca üzerine basıldığında kablosuz sinyaller gönderecek şekilde de ayarlanabiliyor. Bu sayede bir mekana kaç kişinin girip çıktığı ölçülebiliyor. Firma üretim işini Çin yerine Doğu Avrupa tarafında yaptırmayı tercih etmiş. 

Ancak projenin maliyeti epey tuzlu. Yaklaşık 120cm karelik bir alanı döşemek için 1250 pound civarında para harcamak gerekiyor. Aldığı yatırımlarla maliyeti karşılamaya çalışan Eon, üretim maliyetinin standart bir kaldırım taşı seviyesine çekmenin yollarını arıyor.  

http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/11/floor-tile-generates-power-from-footsteps-energy-electricity-startup Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XQS 4 yıl
Mantikli ama kalabalik ortamlara gecerli olacak bir sistem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
fiyat kaldırım taşı seviyesine çekilene dek geiahara !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx6r 4 yıl
Bizim ülkede yapsalar kaldırım taşıyla beraber çalarlar..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 4 yıl zx6r
zx6r

Bizim ülkede yapsalar kaldırım taşıyla beraber çalarlar..

ahahahahhaah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl zx6r
zx6r
Bizim ülkede yapsalar kaldırım taşıyla beraber çalarlar..

Varoş yerlere yapmazlar heralde. Taksim, mecidiyeköy gibi kalabalık yahut metrobüs istasyonları gibi yerlere yapılması lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 4 yıl
Tek bir adımda 7 watt üretiyosa hemen eve bundan bi tane alırım Üstünde zıplar dururum 1000 defa zıplasam 7 KWatt yapar Günlük ihtiyacımı karşılar Yok böyle bir dünya 7 watt biraz abartı olmuş sanırım İlgi çekmek için söylemiş galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 4 yıl
Adamlara helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemturk 4 yıl
Kaldırım mühendisi dedikleri bu adamlar işte :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giray94 4 yıl
Ah Tesla degerini bilemediler senin :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKİN 1881 4 yıl
Çin e hindistan a yerleştirseler sistemi dünyanın elektriği üretilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Bizde olsa o kaldırımlardan da vergi alırlardı. :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl
Doğu Avrupa yerine Çin'de üretimi yaptırsalar direk onda birine iner maliyet ama adamlar kendi bölgelerini düşünüyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 4 yıl
sistem çok basit lise de bile piezo elektrik götdüğün an aklına geliyor fakat işi maliyetiyle düşününce işte..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
afrikada 1000 lerce antilopların geçtiği yere koysa dünya elektriğini bedavaya getirir :D:D:D:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2593 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Whatsapp ve SMS'leri PC'den kontrol edin "Pushbullet inceleme" 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim