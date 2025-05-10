Vestel, 1 MW gücündeki DC şarj ünitesini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vestel Mobilite, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen EES Europe 2025 fuarında yeni nesil ürün ve teknolojilerini sergiledi.

Şirket, fuar kapsamında ilk kez tanıttığı DC şarj ünitesi Stella-M ile yüksek hızlı şarj teknolojilerinde yeni bir döneme adım attı. 1 MW (megavat) kadar şarj kapasitesi sunan ve "Megawatt Şarj Sistemi" (MCS) çıkışına sahip olan cihaz, elektrikli ağır vasıtalar ve filo araçları için geliştirildi. Ünite, sıvı soğutmalı güç kabineti sayesinde yoğun kullanım senaryolarında bile yüksek verimlilik sağlıyor.

10,1 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olan ünite, temassız ödeme veya 'Pin-on-Glass' seçeneği sunan entegre kredi kartı modülüyle ödeme işlemlerinin kolaylıkla yapılmasına imkan tanıyor.

Vestel, 2017 yılından bu yana sunduğu AC serisi şarj çözümlerine ek olarak, 40 kW’tan 1 MW’a kadar değişen güç seviyeleriyle hızlı ve ultra hızlı DC şarj çözümlerini de fuarda sergiledi. Fuarda ayrıca AC Quatro, AC Vario, AC Lou, AC Libra, AC Rhea, AC Zenith, AC Gemini Dual, AC Vega Dual ve AC Liveo ile birlikte DC Sirius ve DC Stella serisi de ziyaretçilere sunuldu.

CATL, dünyanın ilk 9 MWh enerji depolama sistemini tanıttı 1 gün önce eklendi

Vestel, enerji depolama sistemlerini de sergiledi

Vestel Mobilite, fuarda ayrıca telekom sektörü, konut, ticari ve endüstriyel alanlar için geliştirdiği bataryalı enerji depolama sistemlerini de sergiledi.

Vestel'in Telekom Batarya Çözümü, enerji kesintilerinde yedek güç sağlayarak özellikle veri merkezlerinde güvenilir bir alternatif sunuyor. Sınırsız paralel bağlantı, düşük sıcaklıklarda çalışma ve uzaktan izleme gibi özelliklerle donatılan sistem, eski altyapılarla uyumlu çalışarak uzun ömürlü ve sürdürülebilir enerji desteği sağlıyor.

Konut tipi enerji depolama sistemleri ise evlerde güneş enerjisinin depolanmasını mümkün kılarak kullanıcıların hem enerji bağımsızlıklarını artırıyor hem de elektrik faturalarını düşürmelerine yardımcı oluyor. Nesnelerin Interneti (IoT) destekli mobil uygulama ile sistem kolayca takip edilebiliyor.

Güvenilir ve uzun ömürlü lityum demir fosfat (LFP) bataryaları kullanan ve gelişmiş yazılımıyla kesintisiz enerji sunan Ticari ve Endüstriyel Batarya Çözümleri de solar entegrasyon, akıllı EMS yönetimi ve çift yönlü inverter ile tek kabin içinde entegre enerji çözümü sunuyor.

Şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri ise 4,18 MWh kapasiteli sıvı soğutmalı konteynerler ve 418 kWh kapasiteli kabin tipi tasarımlarla, güneş ve rüzgar santralleriyle entegre çalışarak şebeke verimliliğini artırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Vestel, 1 MW gücündeki DC şarj ünitesini tanıttı