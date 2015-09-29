E-posta uygulamasu Airmail'e OSX El Capitan desteği

OS X 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan e-posta istemcilerinden Airmail, önemli değişikliklerle 2.5 sürümüne güncellendi.





Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor.

Yayınlanan son güncellemesiyle Apple'ın yarın kullanıma sunulması beklenen yeni işletim sistemi El Capitan'a uyumlu hale getirilen Airmail, aynı zamanda yine El Capitan ile kullanıma sunulacak çoklu pencere desteğini kazanıyor, çok ciddi performans iyileştirmeleri alıyor ve artık direkt olarak kendi içerisinde popüler bulut depolama servislerinden "OneDrive" ile entegrasyon kurabiliyor. Aynı zamanda yapılacak listeleri için "Todoist" uygulamasına destek vermeye başlayan Airmail, yeni iCloud temelli senkronizasyon süreciyle de eskiye göre çok daha iyi çözüm oluşturuyor.





26,99 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.