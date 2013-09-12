Epson, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct kablosuz teknolojileri ile donattığı iki yeni hepsi bir arada yazıcı modelini duyurdu





Kablosuz teknolojilerin özellikle yazıcı donanımları üzerinde kullanılması kişilere çok büyük kolaylık sağladı. Bu kolaylığın farkında olan firmalardan Epson, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct kablosuz teknolojileri ile donattığı iki yeni hepsi bir arada yazıcı modelini tanıttı.

Ev içerisinde mevcut olarak bulunan kablosuz internet ağından bağlantı kurabilen Epson XP-810 ve XP-610 isimli yeni yazıcı modelleri, ayrıca destekli cihazlar arasında internet erişimine ihtiyaç duymadan kablosuz olarak veri aktarımı sağlayan Wi-Fi Direct teknolojisini de üzerlerinde taşıyorlar. Baskı hızı tarafında XP-810 modeli 14 ppm renkli, 11 ppm siyah, XP-610 modeli ise 13 ppm renkli ve 10 ppm siyah değerleri ortaya koyabiliyor ve iki yazıcı ortak olarak 4 x 6-inç boyutunda çerçevesiz fotoğraf kağıdını 12 saniye gibi bir sürede basabiliyorlar. İki model üzerine de çeşitli ayarlar için ekran konumlandıran Epson, tarama çözünürlüğü tarafında ise XP-810'u 4800 DPI, XP-610'u ise 2400 DPI değerleri ile hazırlamış durumda. Ayrıca hafıza kartları üzerinden de baskı verebilen modeller, şık bir tasarım çizgisiyle geliyorlar.

Aynı zamanda firmanın MicroPiezo isimli (Piezoelektrik teknolojisini kullanan bir baskı kafası) teknolojisini kullanan ve Claria Premium mürekkep destekleriyle gelen hepsi bir arada yazıcılardan XP-810 229$, XP-610 ise 150$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyorlar.

http://www.slashgear.com/epson-expression-premium-xp-810-and-xp-610-printers-offer-wi-fi-direct-10297215/