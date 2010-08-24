Epson, orta ve düşük bütçe odaklı projeksiyon cihazlarını satışa sunuyor: PowerLite 1220 ve 1260

Ülkemizde satılan projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan biri olan Epson, yeni projeksiyon cihazlarıyla düşük ve orta bütçeli kullanıcıları hedef alıyor. Epson'un PowerLite 1220 ve 1260 adını verdiği iki yeni projeksiyon modeli fiyatlarıyla belirtilen bütçe sınıfları için tercih edilebilir modeller olacak gibi görünüyor. Ürün isimlerinden de anlaşılacağı üzere düşük model olan PowerLite 1220'yi 1260 modelinden ayıran 2 özellik var. Bunlardan ilki sahip olduğu çözünürlük. PowerLite 1220 modelinde çözünürlük XGA (1024 x 768) olarak belirlenirken, PowerLite 1260 modelinde çözünürlüğün WXGA (1280 x 800) olduğu belirtildi. İki modeli birbirinden ayıran diğer özellik ise Powerlite 1260 modelinde yer alan HDMI portu.

Epson'un düşük ve orta bütçe sınıfı için hazırladığı projeksiyonlarda parlaklık değeri 2600 ANSI Lümen olarak belirtildi. Epson'un E-TORL adını verdiği teknoloji ile PowerLite modelleri 5000 saate varan lamba ömrü sunacak. USB Plug ?n Play Instant Setup adı verilen özellik ile projeksiyon cihazları bilgisayarlara USB yoluyla kolayca bağlanıp kullanılabiliyor. Epson'un düşük ve orta bütçeli kullanıcılar için hazırladığı projeksiyonlardan ilki olan PowerLite 1220, 649$ fiyat etiketiyle, PowerLite 1260 ise 749$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.