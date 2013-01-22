Epson, yeni geliştirdiği elektronik vizörünü duyurdu

Epson, bugün yaptığı resmi duyuru ile yeni geliştirdiği elektronik vizörünü duyurdu.

Elektronik vizörler gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Optik vizörlerin yerini iyiden iyiye almaya başlayan bu teknoloji birçok firma tarafından geliştiriliyor. Dijital ve kompakt fotoğraf makineleri için duyurulan elektronik vizör, 0.48" Ultimicron XGA ekrana ve (1024x768) 2.36MP çözünürlüğe sahip. Fotoğrafçıların her ışık şartından rahat fotoğraf çekebilmesine yardımcı olmak için vizörün parlaklık düzeyi 520 cd/m2 gibi bir düzeye getirilmiş. 16.7 milyon renk derinliği sunan elektronik vizör, sRGB uzayını %92 oranında gösterebiliyor.

Yeni vizörün ay sonunda düzenlenecek olan CP+ 2013 fuarında görücüye çıkacağı belirtildi.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4027