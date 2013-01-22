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Epson, yeni geliştirdiği elektronik vizörünü duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Epson, yeni geliştirdiği elektronik vizörünü duyurdu
Epson, bugün yaptığı resmi duyuru ile yeni geliştirdiği elektronik vizörünü duyurdu. 
Elektronik vizörler gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Optik vizörlerin yerini iyiden iyiye almaya başlayan bu teknoloji birçok firma tarafından geliştiriliyor. Dijital ve kompakt fotoğraf makineleri için duyurulan elektronik vizör, 0.48" Ultimicron XGA ekrana ve (1024x768) 2.36MP çözünürlüğe sahip. Fotoğrafçıların her ışık şartından rahat fotoğraf çekebilmesine yardımcı olmak için vizörün parlaklık düzeyi 520 cd/m2 gibi bir düzeye getirilmiş. 16.7 milyon renk derinliği sunan elektronik vizör, sRGB uzayını %92 oranında gösterebiliyor.
Yeni vizörün ay sonunda düzenlenecek olan CP+ 2013 fuarında görücüye çıkacağı belirtildi. 

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4027 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Arkadaş Translate ile çevirmiş herhalde...
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ozturert 6 yıl
Neden bu kadar tartisildigini anlamiyorum. Bilmeyen Google'a baksin ogrensin biraz, iki arastirma yapmak cok mu zor? Gamut ya da palet, renk uzayinin sadece bir parcasidir yani alt kumesidir. Monitorlerin ya da yazicilarin renk gamutu ya da paleti olur ve bunlar belli renk uzaylarinin icindedir. RGB de bir renk uzayidir. Yani haberdeki tanim dogru.
Bilgiye erisim kolaylastikca insanlar bilgiden uzaklasiyor ne yazik ki... Buraya yorum yazana kadar arastirsan dogrusunu bulursun.
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ozturert 6 yıl
Anaaa etraf uzman doldu ufak ufak sivisalim
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musasm 6 yıl
Özellikle ana sayfa haberlerine yazılan yorumlar insanı dehşete düşüyor.
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MxFxOx 6 yıl
avantajı ne ki gerçeği varken
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Umutcan 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

avantajı ne ki gerçeği varken

Ufak four thirds makinelerde ve dslr-like(kompakt) makinelerde ayna sistemi olmadığı için mecburen bu tarz elektronik vizörler kullanılıyor.
Bu makineler için bir iyileştirme olmuş işte bir nevi.
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aspirin_00 6 yıl
ne kadar saçma bir iş elektronik vizörmüş ona bakana kadar 3 inçlik lcd ekrana baksınlar yuh diyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
sRGB uzayını %92 oranında gösterebiliyor.

Yazınızda çeviri hatası söz konusu.
Color Space, renk paleti veya renk gamutu anlamını taşır.
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Zommby 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sRGB uzayını %92 oranında gösterebiliyor.


Yazınızda çeviri hatası söz konusu.

Color Space, renk paleti veya renk gamutu anlamını taşır.

Liveviewla aynı mantık sonuçta hata yok...
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Bayense 6 yıl
Çözünürlük değeri yanlış sanırım.
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