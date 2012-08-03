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Epson'dan 10k lümenlik EB-Z10000

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
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Projeksiyonlar
Shady
Haber Editörü
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Epson'dan 10k lümenlik EB-Z10000
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Görüntüleme ürünleriyle alanının önde gelenlerinden Epson, ürün gamına yeni eklediği 10,000 lümenlik EB-Z10000 ile parlak seyir keyfini teknoloji severlerin beğenisine sunuyor.

Epson'ın 3LCD teknolojisini destekleyen ürünlerinden olan EB-Z10000, gün ışığı gibi yoğun ışıklı ortamlarda canlı, doğal ve koyu siyah renkler sağlayan 10000 lümen beyaz ve 10000 lümen renkli ışık çıkışıyla yüksek kaliteli görüntüler sağlıyor.

Esnek kurulum açısı sayesinde hem ön hem de arka projeksiyon sistemlerinin gereksinimlerine uygun olan EB-Z10000, yatayda 4 projektör ve dikeyde ise 2 projektöre kadar istiflenebilmesini sağlayan kenar kaynaştırma özelliği ile birlikte gelirken; nokta ve yay düzeltme özelliği ile dengesiz perde görüntü kalibrasyonunu sağlayarak kullanıcılara sorunsuz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca Wi-Fi kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olan projektör, EpsonMP yazılımı ile bölünmüş ekran işlevselliğinde Wi-Fi üzerinden çoklu PC projeksiyonu ve video akışına destek sunuyor.

Epson'ın yeni çözümü için tavsiye edilen satış fiyatı ise katma değer vergisi dahil yaklaşık 10750 Avro olarak belirlenmiş.

Epson'dan 10k lümenlik EB-Z10000
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TeufeL-07 7 yıl
Süper cihaz . Almak alırım inşallah.
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TeufeL-07 7 yıl
Cihaz hakkında daha detaylı bilgilere sahip olma şansımız varmı acaba ? Biraz araştırdım ama pek birşey bulamadım. Mesela 3D varmı ? 3D varsa hangi bağlantı çeşitleri üzerinden hangi çözünürlükte kaç hz verebiliyor ? Bu pc de nvidia 3d kurulumu yapabilmek için soruyorum. Birde merak ettiğim birşey daha var . Projeksiyon konusunda sordum ama cevap alamadım. Yatayda 4 projeksiyon dikeyde 2 projeksiyon ne anlama geliyor ? Bu 3 ve daha üstü monitör ile yaptığımız surround veya eyefinity kurulumunu tek projeksiyon ile yapabileceğimiz anlamınami geliyor ? Zira forumda projeksiyon konusunda uzman bi arkadaş bunun mümkün olduğunu ancak açıklayacak kadar zamanı olmadığını söylemişti. Projeksiyon konularına daha fazla yoğunlaşılmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum inceleme gibi.
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hacı.basat 7 yıl
hayyam_karadenizli
52 OLED TV lerin 2 katı fiyatı ama güzel cihaz.

Onlar 8 bin $ ama yaygınlaşmadı, toptancılar getirmeye başlasınlar, o fiyat o zaman projeksiyonların fiyatlarına etki eder.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
52" OLED TV lerin 2 katı fiyatı ama güzel cihaz.
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