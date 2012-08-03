Epson'dan 10k lümenlik EB-Z10000

Görüntüleme ürünleriyle alanının önde gelenlerinden Epson, ürün gamına yeni eklediği 10,000 lümenlik EB-Z10000 ile parlak seyir keyfini teknoloji severlerin beğenisine sunuyor.

Epson'ın 3LCD teknolojisini destekleyen ürünlerinden olan EB-Z10000, gün ışığı gibi yoğun ışıklı ortamlarda canlı, doğal ve koyu siyah renkler sağlayan 10000 lümen beyaz ve 10000 lümen renkli ışık çıkışıyla yüksek kaliteli görüntüler sağlıyor.

Esnek kurulum açısı sayesinde hem ön hem de arka projeksiyon sistemlerinin gereksinimlerine uygun olan EB-Z10000, yatayda 4 projektör ve dikeyde ise 2 projektöre kadar istiflenebilmesini sağlayan kenar kaynaştırma özelliği ile birlikte gelirken; nokta ve yay düzeltme özelliği ile dengesiz perde görüntü kalibrasyonunu sağlayarak kullanıcılara sorunsuz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca Wi-Fi kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olan projektör, EpsonMP yazılımı ile bölünmüş ekran işlevselliğinde Wi-Fi üzerinden çoklu PC projeksiyonu ve video akışına destek sunuyor.

Epson'ın yeni çözümü için tavsiye edilen satış fiyatı ise katma değer vergisi dahil yaklaşık 10750 Avro olarak belirlenmiş.