Eric Schmidt : Google sosyal ağ trendini kaçırdı





2013 yılını geride bıraktığımız bu günlerde Google geçen yılın medyada en dikkat çeken firma olarak ilan edilse de, pişmanlık duyduğu konular yok değil.





Bloomberg'e konuşan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, bu yıla ait öngörülerini sıralarken, geçen yıl için de bir konuda pişmanlığını dile getirdi.





Schmidt'in pişman olduğu konu, belki de Google'ın en çok eleştirildiği konu olan Google+ sosyal ağı. Facebook, Twitter gibi rakiplerinden daha geç bir zaman diliminde piyasaya giren Google+, Google'ın yeniliklerinin odak noktası haline gelse de bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Sosyal ağın 500 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığı tahmin edilirken, ağda aktif olma ortalaması ise oldukça düşük.





Schmidt, Google olarak sosyal ağ trendini kaçırdıklarını ve bu fırsatın bir daha ellerine geçmesinin çok da mümkün olmadığını itiraf ediyor. Google her ne kadar yeniliklerine devam etse de Facebook veya Twitter gibi rakiplerini hiçbir zaman yakalayamayacağını anlamış durumda.





Schmidt, geçen yıl ile ilgili değerlendirmelerinde mobil bilişim dünyasına geçişin artık tamamlandığına ve mobil dünyanın yarışı kazandığına işaret ediyor. Bugün satılan akıllı telefon ve tablet sayısı PC sayısından daha fazla. Mobil mimariye yöneliş de çok hızlı bir hale geldi.





Bu yıl ki öngörülerinde ise Schmidt, internet tabanlı ekonomiye geçişin dünyada hızlanacağını ve Google'ın da bundan en iyi şekilde istifade edeceğini belirtiyor. Google ayrıca endüstrilerin kötü durumda olduğu ülkelerde de kazançlı çıkacak zira bu ülkelerde Google reklamcılığına geçiş daha yüksek seviyede olacak.

http://www.phonearena.com/news/Eric-Schmidt-says-that-Google-missed-social-networking-trend-wont-happen-again_id50814