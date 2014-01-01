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Eric Schmidt : Google sosyal ağ trendini kaçırdı

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Eric Schmidt : Google sosyal ağ trendini kaçırdı

2013 yılını geride bıraktığımız bu günlerde Google geçen yılın medyada en dikkat çeken firma olarak ilan edilse de, pişmanlık duyduğu konular yok değil.

Bloomberg'e konuşan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, bu yıla ait öngörülerini sıralarken, geçen yıl için de bir konuda pişmanlığını dile getirdi. 

Schmidt'in pişman olduğu konu, belki de Google'ın en çok eleştirildiği konu olan Google+ sosyal ağı. Facebook, Twitter gibi rakiplerinden daha geç bir zaman diliminde piyasaya giren Google+, Google'ın yeniliklerinin odak noktası haline gelse de bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Sosyal ağın 500 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığı tahmin edilirken, ağda aktif olma ortalaması ise oldukça düşük.

Schmidt, Google olarak sosyal ağ trendini kaçırdıklarını ve bu fırsatın bir daha ellerine geçmesinin çok da mümkün olmadığını itiraf ediyor. Google her ne kadar yeniliklerine devam etse de Facebook veya Twitter gibi rakiplerini hiçbir zaman yakalayamayacağını anlamış durumda.

Schmidt, geçen yıl ile ilgili değerlendirmelerinde mobil bilişim dünyasına geçişin artık tamamlandığına ve mobil dünyanın yarışı kazandığına işaret ediyor. Bugün satılan akıllı telefon ve tablet sayısı PC sayısından daha fazla. Mobil mimariye yöneliş de çok hızlı bir hale geldi. 

Bu yıl ki öngörülerinde ise Schmidt, internet tabanlı ekonomiye geçişin dünyada hızlanacağını ve Google'ın da bundan en iyi şekilde istifade edeceğini belirtiyor. Google ayrıca endüstrilerin kötü durumda olduğu ülkelerde de kazançlı çıkacak zira bu ülkelerde Google reklamcılığına geçiş daha yüksek seviyede olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Eric-Schmidt-says-that-Google-missed-social-networking-trend-wont-happen-again_id50814 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hooper 5 yıl en beğenilen
500 milyon abonesinin olmasının tek nedeni android kullanıcılarına getirdiği zorunluluktur. Yoksa 500 kişiyi zor bulurlar o sıkıcı şey için.
Yanıtla +30
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QuexSeeL 5 yıl
O zaman sosyal platformlarda ki bir sonraki aşamayı sen başlat diğerlerinin önüne geç sevgili Google emice.
1 Yanıt Yanıtla +6
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huseyintat 5 yıl
Google play da yorum yazmak için google plus kullanmak zorundasınız,youtubede yorum için g+ kullanmanız lazım , çoğu kişi kayıtlı oldugunu bile bilmiyor :D önemli olan kaç kişinin kullandıgıdır.Dayatma ile olmaz bu işler
Google play da yorum yazmak için google plus kullanmak zorundasınız,youtubede yorum için g+ kullanmanız lazım , çoğu kişi kayıtlı oldugunu bile bilmiyor :D önem...
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®eis 5 yıl
Google için hiçbir şey geç kalmış sayılmaz dahada olmadı bu 2 siteden birini satın alır.
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TurboBoosted 5 yıl
sanırım buraya yazanların çoğu sosyal ağlarda karı kız kovalıyor. google+ gündemi takip etmek için gayet güzel bir servis. facebook bitti artık. amele yatağı olmuş. girmiyorum bile, sadece hesabım var ve arada bakıyorum. işim gereği takip ettiğim bir çok firma var ve güncellemeleri rahatlıklar görebiliyorum. onun dışında güncel haberleri ve teknoloji sitelerini de takip ediyorum. ben severek kullanıyorum. google servis konusunda hem mail olarak hem de arama motoru olarak 1 numara. üzerine su dökebilen yok. ilerleyen yıllarda olur mu onu zaman gösterecek.
karı kız kovalamak isteyenlere de vkontakte sitesini öneririm. bu işte de onun üzerine yoktur.
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
google ürünleri kullanımını zorlayarak beni android den soğuttunuz, bir de daha özgür falan derler bu mu özgürlük en yakın zamanda wp a geçmem lazım.
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DH Misafiri 5 yıl
Google'in elestirilebilecek nadir noktalarindan biride gercekten Google+ sosyal ağidir..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
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Moribito 5 yıl
Zaten sosyal ag trendide gerilemeye basladi. Gencler artik yeni arayislara yoneliyor.
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E_Aydin35 5 yıl
Google'in elestirilebilecek nadir noktalarindan biride gercekten Google+ sosyal ağidir..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
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Jacobıan 5 yıl
Adamların gözü doymuyor arkadaş
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E_Aydin35 5 yıl
Google'in elestirilebilecek nadir noktalarindan biride gercekten Google+ sosyal ağidir..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
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E_Aydin35 5 yıl
Google'in elestirilebilecek nadir noktalarindan biride gercekten Google+ sosyal ağidir..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
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huseyintat 5 yıl
Google play da yorum yazmak için google plus kullanmak zorundasınız,youtubede yorum için g+ kullanmanız lazım , çoğu kişi kayıtlı oldugunu bile bilmiyor :D önemli olan kaç kişinin kullandıgıdır.Dayatma ile olmaz bu işler
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gcb1903 5 yıl
Ben aktif olarak kullanmasam da diğerlerinden çok çok daha iyi ve çok gelişmiş özelliklere sahip.
Tabularınızı yıkın bir kere girin bakın ne nasıl işliyor.
Mesela bir fotoğraf yükleyin o fotoğrafta neler yapabildiğinize bakın.
Birbirine benzer fotoğraflar yükleyince size otomatik olarak bir panoromik foto çıkartıyor.
Aslında çok iyi ama bir kere insanlar diğerlerine girmiş ve arkadaşınız olmadığı için aktif kullanmak imkansız tanıdıkların hepsi feyse tweete doluşmuş.
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CertificatedStaff 5 yıl
google+ kullanmak isterim ama kimse yokki
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Masterbronze12 5 yıl
Youtube da zorlamasaydı keşke. Eski hali daha güzeldi yorumların.Google+ diye tutturdular Youtube un yorumlar kısmını mahvettiler.
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