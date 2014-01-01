Eric Schmidt : Google sosyal ağ trendini kaçırdı

Haber Editörü
2013 yılını geride bıraktığımız bu günlerde Google geçen yılın medyada en dikkat çeken firma olarak ilan edilse de, pişmanlık duyduğu konular yok değil.
Bloomberg'e konuşan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, bu yıla ait öngörülerini sıralarken, geçen yıl için de bir konuda pişmanlığını dile getirdi.
Schmidt'in pişman olduğu konu, belki de Google'ın en çok eleştirildiği konu olan Google+ sosyal ağı. Facebook, Twitter gibi rakiplerinden daha geç bir zaman diliminde piyasaya giren Google+, Google'ın yeniliklerinin odak noktası haline gelse de bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Sosyal ağın 500 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığı tahmin edilirken, ağda aktif olma ortalaması ise oldukça düşük.
Schmidt, Google olarak sosyal ağ trendini kaçırdıklarını ve bu fırsatın bir daha ellerine geçmesinin çok da mümkün olmadığını itiraf ediyor. Google her ne kadar yeniliklerine devam etse de Facebook veya Twitter gibi rakiplerini hiçbir zaman yakalayamayacağını anlamış durumda.
Schmidt, geçen yıl ile ilgili değerlendirmelerinde mobil bilişim dünyasına geçişin artık tamamlandığına ve mobil dünyanın yarışı kazandığına işaret ediyor. Bugün satılan akıllı telefon ve tablet sayısı PC sayısından daha fazla. Mobil mimariye yöneliş de çok hızlı bir hale geldi.
Bu yıl ki öngörülerinde ise Schmidt, internet tabanlı ekonomiye geçişin dünyada hızlanacağını ve Google'ın da bundan en iyi şekilde istifade edeceğini belirtiyor. Google ayrıca endüstrilerin kötü durumda olduğu ülkelerde de kazançlı çıkacak zira bu ülkelerde Google reklamcılığına geçiş daha yüksek seviyede olacak.
http://www.phonearena.com/news/Eric-Schmidt-says-that-Google-missed-social-networking-trend-wont-happen-again_id50814 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
karı kız kovalamak isteyenlere de vkontakte sitesini öneririm. bu işte de onun üzerine yoktur.
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
Gec bir atilimim sonucuda olabilir, insanlari cekecek ilgi cekici bir yeniligin olmamasida olabilir. Cünkü artik ortaya cikan sosyal ağlar facebook'un zaman tüneli terimini, kapak görseli ikonu gibi benzetmeler kullaniyor..
Gecen gun farkettim benim de bir Google+'im varmis...
Diğer Google hizmetleri icin Google+'i zorunlu tutmasi bence cok yanliş bir yayilma karari..
Tabularınızı yıkın bir kere girin bakın ne nasıl işliyor.
Mesela bir fotoğraf yükleyin o fotoğrafta neler yapabildiğinize bakın.
Birbirine benzer fotoğraflar yükleyince size otomatik olarak bir panoromik foto çıkartıyor.
Aslında çok iyi ama bir kere insanlar diğerlerine girmiş ve arkadaşınız olmadığı için aktif kullanmak imkansız tanıdıkların hepsi feyse tweete doluşmuş.
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