Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet

Çinli üreticiler, düşük fiyatlı tablet çözümleriyle tüketicileri cezbetme çalışmalarını tüm hızlarıyla sürdürüyorlar. Bu üreticilerden birisi de Eser. Eser, kısa bir süre önce sadece 318 Yuan (~50$) fiyat etiketine sahip tabletiyle internette gündeme geldi. Ancak verilen fiyatın toptan satış fiyatı mı yoksa perakende satış fiyatı mı olduğuna dair bilgi yok. Peki, sadece 50$'lık fiyatıyla tablet ne gibi özellikler sunuyor?

ARM Cortex-A8 tabanlı Allwinner A10 platformunun, 512 MB RAM'in ve Mali-400 grafik biriminin güç verdiği tablet, Google'ın Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor. 7.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekrana sahip tablette 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasite, microSD kartlar yardımıyla arttırılabilmekte.



Wi-Fi bağlantısıyla ve görüntülü konuşma için VGA kamerayla donatılan tabletin alt kısmında HDMI portu, mini USB bağlantısı, microSD kart slotu, açma / kapama tuşu ve mikrofon konumlandırılmış durumda.



