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Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet

7 yıl
11,2b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet
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Çinli üreticiler, düşük fiyatlı tablet çözümleriyle tüketicileri cezbetme çalışmalarını tüm hızlarıyla sürdürüyorlar. Bu üreticilerden birisi de Eser. Eser, kısa bir süre önce sadece 318 Yuan (~50$) fiyat etiketine sahip tabletiyle internette gündeme geldi. Ancak verilen fiyatın toptan satış fiyatı mı yoksa perakende satış fiyatı mı olduğuna dair bilgi yok. Peki, sadece 50$'lık fiyatıyla tablet ne gibi özellikler sunuyor?
ARM Cortex-A8 tabanlı Allwinner A10 platformunun, 512 MB RAM'in ve Mali-400 grafik biriminin güç verdiği tablet, Google'ın Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor. 7.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik resistif ekrana sahip tablette 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasite, microSD kartlar yardımıyla arttırılabilmekte.
Wi-Fi bağlantısıyla ve görüntülü konuşma için VGA kamerayla donatılan tabletin alt kısmında HDMI portu, mini USB bağlantısı, microSD kart slotu, açma / kapama tuşu ve mikrofon konumlandırılmış durumda.

Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet
Tam Boyutta Gör
Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet
Tam Boyutta Gör
Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet
Tam Boyutta Gör
Eser firmasından 50$'lık fiyatıyla dikkat çeken 7.0-inç ekranlı Android tablet
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
millet 50 dolara yapıyor biz daha 2 kabloyu birbirine bağlayamadık....
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createemir 7 yıl
emree1082
yha buda dier çin ürünleri gibi 5krş etmezz 50$ bile cok..

Bilgin olmadığı konuya yorum yazma lütfen
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selcuk20 7 yıl
Özelliklerine kıyasla fiyatı çok makul. Ortalama internet ve medya işlerini yapmaya yeter.
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etufan_cetin 7 yıl
ekrandan kaybetti zaten.rezistif ekransa uzak durcan bence.
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MERCURY2000 7 yıl
Fiyat donanım olarak cok iyi bir cihaz. Fakat 7 inç olan bir ekrana 480X800 çözünürlük koymak yerine daha yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih edilseymiş daha iyi olurmuş. PPİ oranı çok düşük olmuş.
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386sx25 7 yıl
CooL_ROMEO
millet 50 dolara yapıyor biz daha 2 kabloyu birbirine bağlayamadık....

kendinizi bu kadar küçük görmeyin arkadaşlar. bakın bir mühedis, tamamını olmasa bile türkiye de tablet üretmeyi başardı. yılda 600-700 adet üretiyor. bu çin mallarına veya samsung apple gibi ürünlere vereceğimiz parayı ömrümüzde bir kere yerli markaya versek. herkes ömründe sadece bir kere bu kardeşimizin ürettiği tableti alsa. ar-ge için müthiş kaynağı olur.
bizim iki kabloyu birleştirebilmemiz için kablonun ucundan birazda tüketicinin tuması gerekiyor sanıyorum. iğneyi azıcık kendimize batıralım.
sabah.com.tr/...
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Mialonde 7 yıl
demo11
50 dolar yani 120 lira falan ama böyle birşeyin bile türkiyede satılış fiyatı 150 160 TL olur çünkü bunun sebebi daha fazla ne kadar kaar edebilirim mantığı.

150-160la kalsa gene iyi.
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demo11 7 yıl
50 dolar yani 120 lira falan ama böyle birşeyin bile türkiyede satılış fiyatı 150 160 TL olur çünkü bunun sebebi daha fazla ne kadar kaar edebilirim mantığı.
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artcraft35 7 yıl
amerika japonya gibi gelişmiş ülkeler ilkel afrika ülkelerine para karşılığında çöp satıyor ya bu da aynı hesap
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createemir 7 yıl
CooL_ROMEO
millet 50 dolara yapıyor biz daha 2 kabloyu birbirine bağlayamadık....

Ben demin Vu Metre yaparken bağladım
Ama harbiden de Türkler hiç bişey yapmıyor. Gelecek Nesil programını izleyince halimizden utandım..
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ALBAY 7 yıl
patronun karısı Esen Eser gibi olmuş.tokatlarım ben bunu
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E_Aydin35 7 yıl
Ya donanıma bakıldığında fiyat güzel falanda, büyük sorunalrın çıkıp elimde patlamıyacağının ne garantisi var? :) Yani aslında fiyat gerçekden ciddi anlamda cezbedici, ama biraz daha cezbedmek istiyorlarsa tasarımıda ön pana çıkartsın Çin'liler.:)
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