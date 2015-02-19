Eski General Motors patronu : Apple'ın nereye girdiğine dair en ufak bir fikri yok





Son günlerde Apple'ın elektrikli araçlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve bu iş için kalabalık bir ekip ayırdığı sık sık gündeme geliyor. Firmanın niyeti tam olarak bilinmezken, eski General Motors patronundan ilginç bir açıklama geldi.

Dan Akerson, son günlerdeki iddialara ilişkin olarak Apple'ın otomotiv sektöründeki zoruklardan tam olarak bilgisinin olmayabileceğini ve bu sektörde gerek kar marjı gerekse de güvenlik gereksinimlerini karşılamanın oldukça zor olduğunu belirtti. Akerson bileşen üretimine girmeden önce Apple'ın çok dikkatli bir şekilde düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Akerson iPhone cihazının bir araçtan daha fazla kar marjına sahip olduğunu ve Apple'ın bu yolda ilerlemesi gerektiğini ifade ediyor. Zira Apple'ın son çeyrekteki kar marjı yüzde 39.9 iken, General Motors'un yüzde 14 olarak gerçekleşti. Akerson ayrıca Apple'ın otomotiv sekörüne gireceğini düşünmediğini ve sadece CarPlay platformu ile yetineceğini de sözlerine ekledi.

Apple'ın elektrikli araç üzerindeki çalışmaları tam bir sürpriz olmuştu. Firmanın en fazla televizyon sektörüne kadar gidebileceği düşünülürken, otomotiv sektörü firmanın gerçekten boyunu aşan bir alan. Ancak şimdilik Apple ne planlıyor bilmiyoruz.









http://gizmorati.com/2015/02/18/former-gm-ceo-on-apple-car-they-have-no-idea-what-theyre-getting-into/