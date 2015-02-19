Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski General Motors patronu : Apple'ın nereye girdiğine dair en ufak bir fikri yok

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
27
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Eski General Motors patronu : Apple'ın nereye girdiğine dair en ufak bir fikri yok

Son günlerde Apple'ın elektrikli araçlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve bu iş için kalabalık bir ekip ayırdığı sık sık gündeme geliyor. Firmanın niyeti tam olarak bilinmezken, eski General Motors patronundan ilginç bir açıklama geldi.
Dan Akerson, son günlerdeki iddialara ilişkin olarak Apple'ın otomotiv sektöründeki zoruklardan tam olarak bilgisinin olmayabileceğini ve bu sektörde gerek kar marjı gerekse de güvenlik gereksinimlerini karşılamanın oldukça zor olduğunu belirtti. Akerson bileşen üretimine girmeden önce Apple'ın çok dikkatli bir şekilde düşünmesi gerektiğini dile getirdi.
Akerson iPhone cihazının bir araçtan daha fazla kar marjına sahip olduğunu ve Apple'ın bu yolda ilerlemesi gerektiğini ifade ediyor. Zira Apple'ın son çeyrekteki kar marjı yüzde 39.9 iken, General Motors'un yüzde 14 olarak gerçekleşti. Akerson ayrıca Apple'ın otomotiv sekörüne gireceğini düşünmediğini ve sadece CarPlay platformu ile yetineceğini de sözlerine ekledi.
Apple'ın elektrikli araç üzerindeki çalışmaları tam bir sürpriz olmuştu. Firmanın en fazla televizyon sektörüne kadar gidebileceği düşünülürken, otomotiv sektörü firmanın gerçekten boyunu aşan bir alan. Ancak şimdilik Apple ne planlıyor bilmiyoruz.



http://gizmorati.com/2015/02/18/former-gm-ceo-on-apple-car-they-have-no-idea-what-theyre-getting-into/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Apple girerse diğer firmalar sapıtır bence; herkes kendi bildiği işi yapmalı kanımca, en iyisi bu olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 4 yıl
Anlamıyorum.. birileri diyor ki bak Tesla yapmış Apple neden yapamaz.. yapar evet yapar ama üzerinde bizim paramız olarak söylüyorum 50.000TL 80.000TL arası rakamlar yazacaksa evet yapsın ama Tesla yapmış fiyatı parası olana hitap ediyorsa banane arkadaş. Bu zor bişey değil ki bu, önemli olan herkesin satın alabileceği bir otomobil üretmek.

Tıpkı Henry Ford’un Mustang hayali gibi, herkes uygun fiyatlara spor otomobil sahibi olsun istedi. Tesla, Apple veya kimse kim pahalı elektrikli otomobil üretmeleri bi marifet değil önemli olan bunu alt kesime sunman ve burda da GM haklıdır çünkü öyle bir durumda kar marjınız çok komik rakamlara gelir.

Bence Apple bildiği işi yapmaya devam etsin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Daha dün kurulan firma.TESLA,nın yaptığını APPLE niye yapamasın hem elektrikli araçlar geleceğin parçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 4 yıl
Elektrikli arac yapmak buyuk bir is degil yapar lakin yedek sarj kablosu bile kaca satar bilemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kobani 4 yıl
Her şirketin bir marka algısı,ve kurumsal karakteri var. Toyota, Apple, Ford. Bu şirketlerin yapıları üzerine kitaplar yazılmış. Apple yenilikçi ve mükemeliyetçi bir firma. Elektrikli bir rolls royce beklenir Apple dan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 4 yıl
Araba teknolojisinin gelişemeye çok ihtiyacı var. Hala fosil yakıt kullanıyoruz, bol bol kaza yapıyoruz. Apple bi el atsın bakalım, hayırlısı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 4 yıl alp0007
alp0007
Araba teknolojisinin gelişemeye çok ihtiyacı var. Hala fosil yakıt kullanıyoruz, bol bol kaza yapıyoruz. Apple bi el atsın bakalım, hayırlısı...

aynen google da el attı zaten otomatik sürüş vs diye girdi telefon pazarı yavaş yavaş daralıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 4 yıl
General motors un da apple in alıcı kitlesine dair en ufak fikri yok bence. Ne yaparsa yapsın alacak bir kitle var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl
Parası olan firma satın alıp araba üretimine girebilir diye bir şey olamaz. Ürettiğin arabalara insan binecek. Elektrikle çalışıyor diye hafif malzemeden yapıp skandallara meydan verirlerse paraları da onları kurtaramaz. Çok fena yamultur piyasa adamı. Artık İOS yada İpad de kurtaramaz onları. Herkes aşağı yukarı kendi işini yapıyor piyasada. Araba üreticisi 200 yıldır araba üretiyor. Saat üreticisi 300 yıldır saat üretiyor. Yazılım ve yarı iletkenlerin geçmişi nedir? En fazla 70 yıl ve Apple sadece 40 yıldır yapıyor bu işi. Yani daha kendi işlerinde bile bir kökleri yok. Yani elektronik o kadar eskiye gitmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enessungu 4 yıl
yahu kusauar bkakmayın konunuzla alakasız olacak ama ben dh e yenı kayıt oldum ıtunes ıle ılgılı bır sorum var nasıl baslık acıp soru soracagımı bılmöıyorum. rica etsem birisi bana mesaj yoluyla anlatabilir mi? cok tesekkurler sımdıden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rocky bayboğa 4 yıl
Curetkar bir hareket olur görmek isterim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 yıl
Apple araba tanıtımı yapınca "Kış lastiğini biz icat ettik !" derlerse hiç şaşırmam :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2646 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda 4 yıl Mükemmel akıllı saat nasıl olmalı? özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim