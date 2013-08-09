Eski YouTube kurucularının yeni projesi MixBit, Apple Store üzerinde kullanıma sunuldu

Eski YouTube kurucularında Chad Hurley ve Steve Chen'in merakla beklenen yeni uygulama projesi MixBit, Apple Store üzerinde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Kullanıcıların dinamik yapıda videolar oluşturabilmeleri için hazırlanan video uygulaması MixBit, öncelikle oldukça sade bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların 16 saniye uzunluğunda çektikleri kliplerden videolar oluşturmalarına, düzenlemelerine ve paylaşmalarına (Facebook / Twitter) imkan sağlayan uygulama, bir video içerisine 256 farklı klip ekleyebiliyor ve bunları ayrı ayrı gösterebiliyor. Resmi internet sitesi üzerinde diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan videoları da gösterebilen MixBit, iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Video konusunda tecrübeli kişilerin elinden çıkan ücretsiz MixBit uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id672949706?mt=8