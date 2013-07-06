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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski fotoğrafları hayata döndüren Shoebox uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eski fotoğrafları hayata döndüren Shoebox uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi
Analog fotoğraf makineleri ile çekilmiş eski fotoğrafları iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları kameraları üzerinden tarayarak hayat döndüren Shoebox uygulaması, 3.0 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümü ile fotoğraflar üzerinden aile ağaçları oluşturulmasına imkan sağlayan Ancestry servisine direkt erişim ve fotoğraf yollama özelliği eklenen uygulama, ayrıca aile ağacı içerisinde yer alan kişilerin etiketlenmesine, otomatik yüz tanıma seçeneğine, daha hızlı tarama özelliğine ve yeni senkronizasyon imkanlarına kavuşmuş durumda.
iOS ve Android platformları için ücretsiz olarak elde edilebilen Shoebox uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/07/04/feeling-nostalgic-shoebox-lets-you-scan-old-photos-with-your-phone-update-your-ancestry-com-family-tree/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zımparasız Pinokyo 6 yıl
İhtiyacım olan şey, teşekkürler.
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Fenomenon 6 yıl
güzel birşeye benziyor, deneyeceğim
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Srcn81 6 yıl
Güzel uygulama.
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