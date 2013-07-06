Eski fotoğrafları hayata döndüren Shoebox uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi

Analog fotoğraf makineleri ile çekilmiş eski fotoğrafları iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları kameraları üzerinden tarayarak hayat döndüren Shoebox uygulaması, 3.0 sürümüne güncellendi.

Yeni sürümü ile fotoğraflar üzerinden aile ağaçları oluşturulmasına imkan sağlayan Ancestry servisine direkt erişim ve fotoğraf yollama özelliği eklenen uygulama, ayrıca aile ağacı içerisinde yer alan kişilerin etiketlenmesine, otomatik yüz tanıma seçeneğine, daha hızlı tarama özelliğine ve yeni senkronizasyon imkanlarına kavuşmuş durumda.

iOS ve Android platformları için ücretsiz olarak elde edilebilen Shoebox uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/07/04/feeling-nostalgic-shoebox-lets-you-scan-old-photos-with-your-phone-update-your-ancestry-com-family-tree/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29